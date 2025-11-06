OFERTA ELECCIONES $990
Mundo

Enfermero alemán es condenado a cadena perpetua tras asesinar a 10 personas para reducir su carga de trabajo

El hombre, cuya identidad no se reveló públicamente, cometió los delitos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 en el hospital de Würselen. Les inyectaba analgésicos o sedantes a sus pacientes, en su mayoría ancianos.

Por 
Lya Rosen

Un enfermero de cuidados paliativos en Alemania fue condenado a cadena perpetua tras ser declarado culpable del asesinato de 10 pacientes y del intento de asesinato de otros 27.

Los fiscales argumentaron que el hombre de 40 años, cuya identidad no se reveló públicamente, le inyectaba analgésicos o sedantes a los enfermos, en su mayoría ancianos, para aliviar su carga de trabajo durante los turnos de noche.

El delito se consideró particularmente grave, según declaró un portavoz del tribunal de la ciudad de Aachen, situada al este del país, lo que significa que el enfermero tiene pocas posibilidades de ser puesto en libertad tras 15 años, el tiempo mínimo que se puede cumplir por una condena a cadena perpetua en Alemania, aunque puede apelar al veredicto.

El condenado, que fue encarcelado hace un año, cometió los delitos entre diciembre de 2023 y mayo de 2024 en el hospital de Würselen, donde trabajaba desde 2020 después de completar su formación como profesional de enfermería en 2007.

Según los informes, los investigadores están examinando varios otros casos sospechosos ocurridos durante su carrera. Para ello, como dijeron los fiscales a AFP, se están realizando exhumaciones para identificar a otras posibles víctimas, lo que podría llevar a que el hombre vuelva a ser juzgado.

Durante el juicio, los fiscales aseguraron ante el tribunal que el condenado mostró “irritación” y falta de empatía hacia los pacientes que requerían un mayor nivel de atención, y lo acusaron de jugar a ser “amo de la vida y la muerte”.

Además, detallaron ante el tribunal que a sus víctimas les inyectaba grandes dosis de morfina y midazolam, un relajante muscular, en un intento por reducir su carga de trabajo durante los turnos que cubría de noche.

El caso guarda similitud con el del exenfermero Niels Högel, quien recibió una sentencia a cadena perpetua en 2019 después de ser declarado culpable del asesinato de 85 pacientes en dos hospitales del norte de Alemania.

