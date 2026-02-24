SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos insta a Sheinbaum a mantener la “determinación” contra el narcotráfico tras el “gran golpe” al Cártel Jalisco Nueva Generación

    El embajador de Estados Unidos en México, sostuvo que “esto ha supuesto un gran golpe para una de las organizaciones criminales más violentas que atentan contra nuestras comunidades".

    Por 
    Europa Press
    Foto: Cartel Jalisco Nueva Generación.

    El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, ha celebrado este lunes el “gran golpe” atestado por las autoridades del país latinoamericano al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que en la víspera se saldó con la muerte de su líder, Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’.

    En un mensaje dirigido a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, el representante de la legación diplomática estadounidense ha valorado “la valentía y la rápida actuación de las autoridades mexicanas antes, durante y después de la operación contra CJNG”.

    “Esto ha supuesto un gran golpe para una de las organizaciones criminales más violentas que atentan contra nuestras comunidades”, ha agregado en unas declaraciones difundidas en X.

    Johnson ha asegurado al hilo que “el pueblo mexicano puede estar orgulloso de la determinación mostrada por sus fuerzas de seguridad” y ha emplazado al país vecino a mantener esa “misma determinación” frente al narcotráfico, en línea con anteriores declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha llegado a amenazar con atacar por “tierra” los cárteles en México.

    “La justicia prevalecerá. Estados Unidos se mantiene firme junto a México como socios soberanos”, ha agregado.

    Más sobre:MéxicoEstados UnidosCártel Jalisco Nueva GeneraciónEl Mencho

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”

    Chilenos en México relatan las horas de tensión que se viven luego de la muerte de “el Mencho”, líder del CJNG

    Parque Arauco anuncia nuevas inversiones por US$277 millones

    Lo más leído

    1.
    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    Hungría obstaculiza apoyo europeo a Ucrania en vísperas del cuarto aniversario de la invasión de Rusia

    2.
    Irán declara organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todos los países de la UE

    Irán declara organizaciones terroristas a las fuerzas navales y aéreas de todos los países de la UE

    Portada del dia

    Plan Digital + LT Beneficios por 3 meses

    Infórmate mejor y accede a beneficios exclusivos$6.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    “Es el mall del futuro”: el turista canadiense sorprendido por el MUT en Santiago

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    ¿Qué le pasa al cuerpo cuando alguien se mueve como animal? La ciencia detrás del fenómeno Therian

    Servicios

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Carabobo por la Copa Libertadores

    Dónde y a qué hora ver a Huachipato vs. Carabobo por la Copa Libertadores

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    Los artistas que estarán en el Festival de Viña 2026 durante este martes

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”
    Chile

    Kast por controversia por cable chino: “Hay muchas situaciones que hay que ir aclarando”

    Chilenos en México relatan las horas de tensión que se viven luego de la muerte de “el Mencho”, líder del CJNG

    Rating del lunes 23 de febrero en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix
    Negocios

    Warner Bros. Discovery recibe oferta mejorada de Paramount y la someterá a revisión mientras sigue vigente acuerdo con Netflix

    Parque Arauco anuncia nuevas inversiones por US$277 millones

    Ministra Rojas defiende criterios ambientales tras rechazo a Dominga: “Un buen estudio de impacto avanza y fluye rápidamente”

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años
    Tendencias

    Quién era Robert Carradine, el actor de Lizzie McGuire que falleció a los 71 años

    Caso Nancy Guthrie: el sospechoso se acercó a su casa antes de la noche de su desaparición, según reportes

    3 beneficios de comer lentejas, el “superalimento” recomendado por los médicos

    Iquique y Unión Española parten con triunfos para buscar el retorno: los detalles de la Fecha 1 de la Liga de Ascenso
    El Deportivo

    Iquique y Unión Española parten con triunfos para buscar el retorno: los detalles de la Fecha 1 de la Liga de Ascenso

    “Me gustaría verlos en la final de Wimbledon”: los hermanos Diego y Nicolás Jarry van por el sueño de su abuelo Jaime Fillol

    “Nunca tendremos jugadores racistas”: presidente del Benfica saca la voz tras la sanción provisoria de la UEFA a Prestianni

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000
    Tecnología

    Review del Blik Fidelity 2: equilibrio Hi-Fi por menos de $150.000

    Humboldt: cómo es el cable submarino de Google que unirá a Chile con Oceanía

    Gtd estrena en Chile el eero 7: así es el router de Amazon que promete desbloquear la verdadera velocidad del Wi-Fi 7

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”
    Cultura y entretención

    El cardenal Fernando Chomali alude al show de Kramer en Viña: “Con la fe de los chilenos no se juega”

    Bomba Estéreo cierra la segunda noche de Viña con un llamativo escenario con hongos, Flor de Rap y su hit con Bad Bunny

    Mira aquí el show completo de Rodrigo Villegas en el Festival de Viña 2026

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”
    Mundo

    Irán advierte de que “dará una lección inolvidable al enemigo” en caso de “una guerra impuesta”

    Estados Unidos insta a Sheinbaum a mantener la “determinación” contra el narcotráfico tras el “gran golpe” al Cártel Jalisco Nueva Generación

    La muerte de “El Mencho” pondrá a prueba la precaria situación del Estado mexicano

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile
    Paula

    Identidad y refugio en el canto: la historia del Coro Queer Chile

    Nancy Mamani Loza: La única mujer

    Datos Paula: El sabor asiático del Persa Bio Bio