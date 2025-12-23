SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    Estados Unidos ofrece más de 3.000 dólares a cada extranjero sin documentación que se “autodeporte” antes de 2026

    “Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, aseguró la secretaria de Seguridad Nacional.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. DHS

    El Gobierno de Estados Unidos ha anunciado una bonificación valorada en 3.000 dólares y viajes pagados a aquellos extranjeros sin documentación que acepten salir del país norteamericano antes de que acabe el año.

    “Los inmigrantes indocumentados deberían aprovechar esta oportunidad y autodeportarse, porque si no lo hacen, los encontraremos, los arrestaremos y nunca regresarán”, ha asegurado en un comunicado la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, sobre una iniciativa en el marco de una campaña navideña con la que Washington espera acelerar las deportaciones masivas.

    Será esta cartera la que organice el viaje de las personas que accedan a “autodeportarse” a través de la aplicación CPB y quien abone el nuevo estipendio, que triplica los 1.000 dólares anunciados en mayo con la misma finalidad.

    De acuerdo a Noem, desde enero de 2025 1,9 millones de extranjeros irregulares se han autodeportado “voluntariamente”, incluidos decenas de miles que lo han hecho a través de esta aplicación creada con otro objetivo durante el mandato de Joe Biden.

    La Administración de Donald Trump ha valorado este programa como una alternativa más eficiente a las detenciones y deportaciones, argumentando que el coste promedio de arrestar, detener y deportar a una persona rondan los 17.000 dólares (14.400 euros), según recoge la agencia de noticias Bloomberg.

    Más sobre:Estados UnidosMigraciónDeportacionesDonald Trump

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    Cuando el “Che” Guevara compartió un asado con el rey chileno del bolero Lucho Gatica

    Cómo la Edad Media y una cueva con animales vivos inventaron la tradición de los pesebres de Navidad

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia este martes para tratar la situación en Venezuela

    Gobierno de Petro decreta emergencia económica en Colombia tras el fracaso de la reforma tributaria

    Lo más leído

    1.
    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia este martes para tratar la situación en Venezuela

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia este martes para tratar la situación en Venezuela

    2.
    EE.UU. confirma un muerto en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico

    EE.UU. confirma un muerto en un nuevo ataque contra una embarcación en el Pacífico

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Navidad con buen periodismo, descuentos y experiencias🎄$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    Calurosa Navidad desde el norte hasta el sur de Chile: emiten aviso por altas temperaturas de hasta 36 °C

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    La persecución de las fuerzas de EEUU a un tercer barco petrolero vinculado a Venezuela

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    Estudio identifica que existen 5 tipos de insomnio: cuáles son, según sus síntomas

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    ¿Puede el ibuprofeno ayudar a la diabetes? Especialistas piden cautela ante nuevos estudios

    Servicios

    Temblor hoy, martes 23 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 23 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    Revisa el horario especial de los supermercados Lider por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    El horario especial de los supermercados Tottus por la Navidad

    Temblor hoy, martes 23 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud
    Chile

    Temblor hoy, martes 23 de diciembre en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Detienen a dos sujetos por robo de dos camiones en Pudahuel: retuvieron y agredieron al conductor de una de las máquinas

    En el marco de su viaje a Ecuador: Kast aprovecha escala en Lima y sostiene cita con canciller peruano

    Exgerente general de Sartor AGF acude a tribunales para revocar histórica multa de la CMF
    Negocios

    Exgerente general de Sartor AGF acude a tribunales para revocar histórica multa de la CMF

    CChC pronostica el fin de la crisis del mercado inmobiliario para 2026 si se amplía el subsidio a la tasa hipotecaria

    Informe técnico pedido por el CFA concluye que pago del FES no es un “activo financiero” del Fisco

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán
    Tendencias

    Cómo mercenarios de Colombia han sido reclutados por una firma registrada en Reino Unido para combatir en Sudán

    Soy gastroenteróloga de Harvard y estos son mis 10 consejos clave basados en la ciencia para mejorar tu vida y salud

    La diferencia entre desodorante y antitranspirante, explicada por un experto

    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U
    El Deportivo

    Manuel Mayo explica por qué Azul Azul elige a Francisco Meneghini como nuevo técnico de la U

    Paqui Meneghini le gana el gallito a Paiva: Azul Azul se decide por el técnico que reemplazará a Gustavo Álvarez en la U

    La sinceridad de Mito Pereira: “Si no hubiese existido el LIV Golf, no me hubiera retirado a esta edad”

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara
    Finde

    Radio Guaripolo II: los detalles del show de 31 Minutos en la Quinta Vergara

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 20 y 21 de diciembre

    Ánimas de día claro en Teatro Mori: los detalles de las funciones

    Cuando el “Che” Guevara compartió un asado con el rey chileno del bolero Lucho Gatica
    Cultura y entretención

    Cuando el “Che” Guevara compartió un asado con el rey chileno del bolero Lucho Gatica

    Cómo la Edad Media y una cueva con animales vivos inventaron la tradición de los pesebres de Navidad

    Cómo Entrenar a tu Dragón llega al streaming: dónde ver la versión live action del éxito animado

    Estados Unidos ofrece más de 3.000 dólares a cada extranjero sin documentación que se “autodeporte” antes de 2026
    Mundo

    Estados Unidos ofrece más de 3.000 dólares a cada extranjero sin documentación que se “autodeporte” antes de 2026

    El Consejo de Seguridad de la ONU se reúne de urgencia este martes para tratar la situación en Venezuela

    Gobierno de Petro decreta emergencia económica en Colombia tras el fracaso de la reforma tributaria

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación
    Paula

    Fin de año, vacaciones y niños en medio de una separación

    Quínoa, una historia que se cocina desde hace 15 años

    Mi mascota y yo: el primer perro de mi vida