Evo Morales acusa a padre de nuevo Presidente de Bolivia de “incitar” a que lo “asesinen”

El expresidente boliviano Evo Morales (2006-2019) denunció al también exmandatario Jaime Paz Zamora (1989-1993) por supuestamente “estar incitando a que lo asesinen”, tras las declaraciones que este último realizó en una entrevista reciente.

“Denuncio al mundo que el expresidente Jaime Paz Zamora -padre del actual mandatario boliviano (Rodrigo Paz Pereira)- está incitando a que me asesinen. No es el único que pretende acabar con mi vida. Desde que inicié mi lucha sindical y política he sufrido detenciones, torturas, decenas de juicios con acusaciones falsas y varios intentos de asesinato”, escribió el líder cocalero en sus redes sociales.

Denuncio al mundo que el expresidente Jaime Paz Zamora -padre del actual mandatario boliviano- está incitando a que me asesinen. No es el único que pretende acabar con mi vida. Desde que inicié mi lucha sindical y política he sufrido detenciones, torturas, decenas de juicios con… pic.twitter.com/yTJJvxPu3E — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) November 13, 2025

En su publicación, Morales también lanzó acusaciones contra Paz Zamora, a quien calificó de “impune” y recordó episodios polémicos de su vida política y personal. Lo acusó de haber sido “cómplice del neoliberalismo”, de mantener vínculos con la corrupción y de “traicionar” a sus antiguos aliados del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Las declaraciones de Morales surgen luego de que Paz Zamora, en una entrevista en el programa Poder, Medios y Miedos, comentara sobre la situación judicial del exlíder del Movimiento al Socialismo (MAS) –quien tiene una orden de aprehensión por el delito de trata y tráfico de personas con agravante– y criticara su rol en la actual crisis social y política del país.

“Yo lo veo que está buscando que lo carneen, que lo carneen. Ya es mucho molestarle al país, y sigue acumulando. Siempre desestabilizando, siempre buscando que este se pelee con aquel, siempre buscando que no haya unidad en Bolivia. Además, abusivo, ya que (...) tiene una radio a la hora que quiera, para decir lo que quiere a todo el país”, afirmó Paz Zamora en la entrevista.

🔵 #GrupoFides | #ANF Luego de que Jaime Paz Zamora, padre del presidente Rodrigo Paz, dijera en una entrevista que "Evo está buscando que lo carneen", el exmandatario denunció en su cuenta de X que el expresidente Jaime Paz Zamora "está incitando a que lo asesinen". pic.twitter.com/O8QITkR4oq — Agencia de Noticias Fides (@noticiasfides) November 13, 2025

El líder cocalero lanzó una serie de críticas a horas de la posesión del gobierno del flamante jefe de Estado Rodrigo Paz, durante los últimos días en su programa radial. También se refirió al rol del vicepresidente Edmand Lara en la nueva administración e instó a Paz Pereira a “respetar” a su compañero de fórmula, quien, según Morales, lo ayudó a ganar las elecciones.

El exlíder del MAS reiteró que Rodrigo Paz debería estar agradecido con su vicepresidente, y recordó que durante la primera vuelta, realizada el 17 de agosto, señaló que “por el candidato Lara, al menos en la primera vuelta, nos robaron; se llevaron el 12% de nuestro voto”.