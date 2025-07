Evo Morales: “Si quieren ganar, que me ganen en las urnas”

Evo Morales Ayma fue el primer presidente indígena de Bolivia y gobernó el país durante casi 14 años, entre 2006 y 2019. Proveniente del corazón del movimiento cocalero del trópico de Cochabamba, lideró un proceso de transformaciones sociales, económicas y políticas que marcó un punto de inflexión en la historia boliviana, una gestión que hoy se evalúa de forma dispar según la orilla política.

Su gestión, basada en la nacionalización de los recursos naturales, la redistribución de la renta y el empoderamiento de sectores históricamente excluidos, le valió un fuerte respaldo popular, aunque también fue blanco de críticas por su concentración de poder y su decisión de postularse a un cuarto mandato en 2019, pese a que el rechazo se impuso en el referendo de 2016.

Sus críticos se concentran en apuntarlo como responsable de la crisis política y económica actual, y la oposición lo acusa de ser un peligro para la democracia, acusaciones que el expresidente ha rechazado una a una.

A pesar de sus recursos ante la justicia, Morales ha sido inhabilitado por el Tribunal Constitucional Plurinacional tras ratificar que “el presidente y el vicepresidente están habilitados para una reelección por una sola vez de manera continua; considerando que el término ‘una sola vez’ implica también la limitación de alcanzar un tercer mandato, sea de forma continua o discontinua”.

El expresidente de Bolivia Evo Morales asiste a un mitin para celebrar su primera victoria electoral, en 2005, en Chimoré, Bolivia, el 18 de diciembre de 2024. Foto: Archivo Patricia Pinto

A un mes de las elecciones presidenciales, previstas para el 17 de agosto, el clima político en Bolivia está marcado por una fuerte polarización, crisis social y económica, sumado a las tensiones internas en el oficialismo.

¿Cómo evalúa el proceso electoral de cara a las elecciones presidenciales del 17 de agosto?

El fin de semana estuve en una reunión con casi 1.500 dirigentes y planteamos que sin nuestro movimiento político EVO Pueblo, no hay democracia. Sin Evo en la papeleta no puede haber elecciones.

Nuevamente pedimos al Tribunal Supremo Electoral habilitar al Partido de Acción Nacional Boliviano (PAN-BOL), porque mediante un amparo constitucional, ganaríamos. Y es una obligación cumplir con una Resolución Constitucional, presentada al Tribunal de Garantía Constitucionales, y no están cumpliendo esto.

Entonces hay una total ilegalidad e ilegitimidad de las elecciones nacionales.

El Tribunal Constitucional Plurinacional dictaminó que usted no puede ser candidato a la Presidencia y recientemente el presidente del Tribunal Supremo Electoral señaló que su inscripción ni siquiera fue formalizada. ¿Cómo interpreta estas decisiones?

Primero nos robaron la sigla del MAS-IPSP inconstitucional e ilegalmente. Por estatuto de nuestro instrumento político, aprobado por el Tribunal Supremo Electoral en 2022, ratificado por el Tribunal Constitucional Plurinacional, solo el presidente del MAS (Movimiento al Socialismo) puede convocar al Congreso, nadie más. Nosotros cumplimos con todo.

Dirigentes que no eran del MAS, supuestos dirigentes, convocaron a un Congreso en El Alto -La Paz-, de facto, y los magistrados autoprorrogados firmaron una sentencia constitucional reconociendo ese Congreso. O sea, nos han robado las siglas.

Los magistrados que han reconocido esto no tienen ninguna credencial porque el mandato de la justicia boliviana terminó en diciembre de 2023. A partir de 2024 ya no son magistrados, no hay una ley que los respalde, se autoprorrogaron.

Y por Constitución, no pueden sacar una resolución para favorecerse ellos mismos. Estas son sentencias políticas e inconstitucionales.

El expresidente de Bolivia Evo Morales sale de una conferencia de prensa en Cochabamba, Bolivia, el 4 de octubre de 2024. Foto: Archivo Patricia Pinto

¿Cómo evalúa la situación actual, tanto judicial cómo política de Bolivia?

Hay una total persecución a candidatos y a partidos. Después de que nos robaron las siglas del MAS-IPSP, dos partidos nos prestaron las siglas para competir en las elecciones.

Hay una amenaza y amedrentamiento para que no nos presten las siglas. Tampoco quieren que participemos de estas elecciones.

Algunos sectores cercanos a usted, como la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), han llamado a boicotear las próximas elecciones si usted no es candidato. ¿Avala estas acciones? ¿Teme que haya actos de violencia?

El que boicotea las elecciones es el Poder Ejecutivo y en directa relación el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional autoprorrogado. Que me inscriban si quieren salvar la democracia. Y si quieren ganar, que me ganen en las urnas.

Las encuestas del 1 de julio muestran que, sin Evo Morales, el voto nulo es del 32%. Esos votos son de Evo.

Si yo estoy primero, entonces ¿quién atenta contra la democracia?, ¿quién boicotea la democracia? Es el gobierno con sus instituciones, con el Tribunal Supremo Electoral y el Tribunal Constitucional Plurinacional.

Usted fue una figura central en la creación del MAS. ¿Siente que el partido se está alejando de sus raíces?

El MAS-IPSP es el único movimiento político, yo diría que del mundo, donde estamos aymaras y quechuas, el movimiento indígena originario. Es el único partido de izquierda que ganó las elecciones. En Bolivia nunca ganó el Partido Comunista, el Partido Socialista, había tantos partidos de izquierda y nunca ganaron.

Nosotros ganamos con el único partido que demostró estabilidad, esperanza y confianza. Estuve 14 años y durante estos años no ha faltado nada en Bolivia.

Nosotros salvamos a Bolivia. Yo hice política por la patria, no por la plata. Yo no tengo formación académica, gané las elecciones gracias a la verdad, la honestidad y la sinceridad. El pueblo no es tonto, el pueblo es sabio en quién apoyar. Ser presidente es garantizar la felicidad del pueblo y la felicidad se garantiza con seguridad y estabilidad. Yo garanticé las dos cosas.

¿Hay una fractura irreversible entre el “evismo” y el “arcismo”? ¿Cuál es su opinión sobre las políticas económicas y sociales que ha tomado el gobierno de Arce?

En septiembre de 2022 yo me alejé. Vi corrupción, protección al narcotráfico, mala gestión y corrupción familiar.

Yo tengo moral, como ya dije, yo hice política por la patria, no por la plata. Para mí la política es la ciencia de servicio, esfuerzo y sacrificio por la gente humilde.

Cuando llegamos al gobierno teníamos el 38% de extrema pobreza, la bajé en mi gobierno al 12%. Tres millones de bolivianos y bolivianas en mi gestión han pasado a ser clase media. Ahora están volviendo a la pobreza y a la extrema pobreza.

Ahora, en casi cinco años de mandato de “Lucho” Arce, en vez de aumentar rentas, han quitado rentas. No han aumentado ni un bono, ni para viejos ni para niños, no hay un programa social.

Los candidatos en estas elecciones quieren privatizar las empresas públicas. Unos dicen “se acabó el Estado paternalista y emprendedor”, entonces quién va a ser emprendedor, ¿las transnacionales y las privadas, que no van a dar bono ni rentas?

Este gobierno no tiene programa productivo, están importando harina, trigo, soja, arroz. Antes, con nosotros, se exportaba.

¿Qué nivel de responsabilidad se atribuye en la crisis política e institucional que vive Bolivia actualmente? ¿Qué autocrítica hace sobre sus decisiones, su permanencia en el poder y su rol en la división del oficialismo?

Cuando ganamos las elecciones, desde Argentina, yo dije: “No por ser presidente del MAS-IPSP me van a tomar en cuenta para que elija el gabinete, esa es responsabilidad de Luis Arce. Que él defienda al instrumento político y haga buena gestión”. Yo no me metí para nada en las decisiones de Arce.

El 8 de noviembre, Arce juró como presidente. Al otro día, nombró al gabinete. Cuando creó el gabinete, dejó de lado cuatro ministerios. Yo no puedo entender cómo pudo reducir el Ministerio de Cultura, el de Energía, que era para acelerar inversiones en litio como Estado y cambiar la matriz energética. En ese momento pensé que “Lucho” se iba a derechizar, pero tampoco estaba seguro.

Ahora estoy convencido de que se ha derechizado ¿Por qué quiso reducir el Estado? Esa es la receta del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional. Al mismo tiempo, implementó políticas de contracción económica, como pretexto para evitar la inflación. Ahora estamos como estamos. De eso, Evo no es culpable. Arce abandonó nuestro modelo económico, abandonó la industrialización.

¿Teme que si gana la derecha peligre el Estado Plurinacional?

Es el temor que tenemos, que eliminen el Estado Plurinacional mediante una reforma constitucional. Los candidatos de hoy dicen: privatizar todas las empresas públicas, acabar con el Estado paternalista y emprendedor. Pero la gente está rechazando esto.

¿Cómo evalúa la actual Administración estadounidense y el avance de las derechas en América Latina?

El 20 de noviembre de 2022, Donald Trump le dijo a los conservadores reunidos en México: “Debemos detener la expansión del socialismo”.

En 2022 ganamos con Lula en Brasil y Petro en Colombia. Para Trump, América Latina y el Caribe es su tierra. Para mí, Estados Unidos no es potencia económica, Estados Unidos solo será un poder militar con la OTAN. Y en Bolivia, los aliados de Estados Unidos es la derecha. Y su colaborador es el gobierno, que intenta dividir a nuestro movimiento político.

Nosotros tenemos un Lenín Moreno, pero “Lucho” Arce es peor que Lenín Moreno. Lenín Moreno no mandó a meter bala a Rafael Correa. El 27 de octubre del año pasado, recibí 18 disparos en los autos en los que estaba con mi equipo. De ese atentado, no hubo ninguna investigación.

¿Sigue viendo posible la tan perseguida integración en América Latina?

Con Chávez, Correa, Lula, con Néstor y después con Cristina Kirchner, creamos integración con Unasur. Con Fidel Castro y otros presidentes, creamos la Celac, que queríamos que sea la nueva OEA sin Estados Unidos, teníamos la meta de institucionalizar la Celac.

Ganaron otros presidentes democráticamente en América Latina y se acabó Unasur. La Celac está sobreviviendo gracias a México y gracias a Lula.

A Lula lo metieron preso por política y después volvió a ser presidente, lo mismo pasará con Cristina. Estas luchas van a terminar, son momentáneas. Yo creo mucho en los movimientos sociales, yo vengo de ellos. Llegué a la Presidencia e hice política por la patria, no por la plata, y así demostramos lo que era Bolivia y lo que pudimos hacer.