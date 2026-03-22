En medio de las elecciones subnacionales que se desarrollan este domingo en Bolivia, el expresidente Evo Morales participó del proceso y emitió duras críticas al sistema electoral, pese a hacer un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas.

“Vengo a cumplir con un mandato constitucional, democrático, a votar por nuestros candidatos”, señaló el exmandatario tras sufragar, instando a la población a participar sin distinción política. “Tienen sus candidatos, sean de izquierda, de derecha, del imperio o del pueblo, es un derecho”, agregó.

Sin embargo, Morales cuestionó directamente al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, acusando irregularidades en el proceso previo a la votación. A su juicio, las inhabilitaciones de candidatos y agrupaciones políticas afectaron la legitimidad de la elección.

“Esperamos que la democracia se fortalezca pese a tanta marginación y exclusión de parte del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó, criticando que la depuración de candidaturas se haya realizado incluso hasta días previos a los comicios.

Evo Morales vota en elecciones subnacionales y acusa falta de democracia en Bolivia DAVID MERCADO

En esa línea, sostuvo que estos procedimientos debieron concretarse con anterioridad y no durante la fase final del proceso. “La depuración o la inhabilitación debía ser antes de que empiece la exclusión de candidatos. A tanta gente ha perjudicado”, cuestionó.

El exjefe de Estado fue más allá y puso en duda el estado de la democracia en el país. “ En Bolivia, lamentablemente, no hay democracia ”, aseguró.

Las declaraciones de Morales se producen en una jornada en que cerca de ocho millones de bolivianos están convocados a elegir más de 5.400 autoridades regionales y municipales, en un proceso que las autoridades electorales han definido como clave para el fortalecimiento institucional del país.