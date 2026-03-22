Evo Morales vota en elecciones subnacionales y acusa falta de democracia en Bolivia
El exmandatario llamó a la participación ciudadana, pero cuestionó al Tribunal Supremo Electoral por inhabilitaciones y denunció exclusión en el proceso.
En medio de las elecciones subnacionales que se desarrollan este domingo en Bolivia, el expresidente Evo Morales participó del proceso y emitió duras críticas al sistema electoral, pese a hacer un llamado a la ciudadanía a acudir a las urnas.
“Vengo a cumplir con un mandato constitucional, democrático, a votar por nuestros candidatos”, señaló el exmandatario tras sufragar, instando a la población a participar sin distinción política. “Tienen sus candidatos, sean de izquierda, de derecha, del imperio o del pueblo, es un derecho”, agregó.
Sin embargo, Morales cuestionó directamente al Tribunal Supremo Electoral de Bolivia, acusando irregularidades en el proceso previo a la votación. A su juicio, las inhabilitaciones de candidatos y agrupaciones políticas afectaron la legitimidad de la elección.
“Esperamos que la democracia se fortalezca pese a tanta marginación y exclusión de parte del Tribunal Supremo Electoral”, afirmó, criticando que la depuración de candidaturas se haya realizado incluso hasta días previos a los comicios.
En esa línea, sostuvo que estos procedimientos debieron concretarse con anterioridad y no durante la fase final del proceso. “La depuración o la inhabilitación debía ser antes de que empiece la exclusión de candidatos. A tanta gente ha perjudicado”, cuestionó.
El exjefe de Estado fue más allá y puso en duda el estado de la democracia en el país. “En Bolivia, lamentablemente, no hay democracia”, aseguró.
Las declaraciones de Morales se producen en una jornada en que cerca de ocho millones de bolivianos están convocados a elegir más de 5.400 autoridades regionales y municipales, en un proceso que las autoridades electorales han definido como clave para el fortalecimiento institucional del país.
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