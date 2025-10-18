SUSCRÍBETE
Mundo

Explosión en fábrica de armas en Rusia dejó a tres personas fallecidas

El gobernador de la región de Bashkiria, Radiy Jabírov, negó que la situación estuviese vinculada al ataque de un dron no tripulado ucraniano.

Joaquín BarrientosPor 
Joaquín Barrientos
Explosión en fábrica de armas en Rusia dejó a tres personas fallecidas Readovka

Tres personas resultaron este sábado fallecidas tras la explosión de una fábrica de armas en la región de Bashkiria, en Rusia. Las autoridades locales habrían descartado que la situación estuviera vinculada a algún ataque desde Ucrania.

“Hubo diferentes opiniones sobre si se trataba de un ataque con un vehículo aéreo no tripulado. No, se produjo una explosión, y los criminalistas están investigando sus causas”, respondió respecto a un posible ataque ucraniano el gobernador de Bashkiria, Radiy Jabírov, en un video que compartió por Telegram.

Según el detalle entregado por la autoridad regional, la empresa se dedica al manejo de sustancia explosivas y se habría producido una fuerte explosión en su interior, la cual terminó por destruir un edificio. A pesar de lo anterior, no entregó mayor información sobre las causas concretas.

“La fábrica es bastante antigua, pero cumple una importante función estatal. Hay mucho trabajo por hacer aquí, y estamos dispuestos a ayudar a la empresa a encontrar las empresas contratistas necesarias para llevarlo a cabo”, explicó.

Por otro lado, Jabírov también entregó detalles respecto a las víctimas. “Lamentablemente tres personas han fallecido, todas ellas mujeres. Entre ellas se encuentra una joven nacida en 2002. Dos de las mujeres dejaron hijos. La empresa prestará las medidas de apoyo necesarias y se pagará una indemnización. Expreso mi más sincero pésame a las familias de las víctimas”, detalló.

El accidente también dejó cinco personas lesionadas, dos de ellas en estado grave.

La explosión se produjo en un contexto en que Rusia habría detallado este sábado la intercepción de drones ucranianos en la región. Según reportó DW, las defensas antiaéreas rusas habrían derribado 41 drones ucranianos en el Mar Negro y otros 12 en diversas regiones rusas, incluyendo Bashkiria.

