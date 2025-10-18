Zelenski informa que más de siete líderes europeos ratifican su apoyo a Ucrania

El Presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, informó que diversos líderes europeos ratificaron su apoyo a Ucrania en medio de la guerra con Rusia.

De esta forma, por medio de X, Zelenski agradeció al primer ministro de Inglaterra, Keir Starmer;el canciller de Alemania, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente finlandés, Alexander Stubb; el primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre; y el primer ministro de Polonia, Donald Tusk.

Zelesnki también mencionó que se comunicó con la Presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, y el Presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa.

Además del Secretario General de la OTAN, Mark Rutte.

Añadió que “compartí detalles de mi conversación con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Abordamos muchos temas importantes".

“La principal prioridad ahora es proteger tantas vidas como sea posible, garantizar la seguridad de Ucrania y fortalecernos a todos en Europa. Eso es precisamente por lo que estamos trabajando”, sumó.

Zelenski explicó que “nuestros asesores de seguridad nacional discutirán los próximos pasos. Estamos coordinando nuestras posiciones. Agradezco la conversación, todo el apoyo y la disposición a apoyar a Ucrania”.

De acuerdo a DW, los líderes europeos garantizaron a Zelenski que ampliarán su apoyo para mover a Rusia a entablar negociaciones serias .

Con ello, se aumentará la presión de sanciones con el decimonoveno paquete de la Unión Europea y el uso de los activos estatales rusos inmovilizados.

El canciller alemán, Friedrich Merz, comentó después de la reunión que: “Volodimir Zelenski cuenta con el pleno apoyo de Alemania y de los amigos europeos en el camino hacia la paz. Tras su reunión con el presidente Donald Trump, nos hemos coordinado y acompañaremos de cerca los próximos pasos”.

Según DW, el canciller subrayó que “ahora Ucrania necesita un plan de paz”.