Desarticulan red de venta de drogas por delivery en Peñaflor

Este viernes, se desarticuló una red de venta de drogas por “delivery” en Peñaflor, de la región Metropolitana.

El equipo Modelo Territorial Cero de la Brigada de Investigación Criminal Peñaflor desbarató un grupo delictual conformado por un hombre y una mujer, ambos mayores de edad.

La detención de los implicados se concretó como resultado de una investigación dirigida por la Fiscalía Local de Talagante. De esta forma, con el allanamiento de tres domicilios vinculados a los imputados , los detectives incautaron cerca de 400 gramos de cannabis sativa y clorhidrato de cocaína.

Créditos: PDI

Esta droga fue avaluada en casi $2 millones. Además, incautaron tres vehículos que, según la investigación, eran utilizados para distribuir la droga. También encontraron balanzas digitales y elementos de dosificación.

El comisario Patricio Ocampo, del equipo MT-Cero Peñaflor, informó que “la investigación se inició tras detectar que los imputados ofrecían drogas a través de redes sociales. Mediante el análisis de mensajería instantánea y vigilancias discretas, logramos identificar a los responsables y su modus operandi, que consistía en coordinar las ventas por WhatsApp para luego realizar las entregas ellos mismos en distintos puntos de la comuna ”.

Agregó que “durante el desarrollo de las diligencias investigativas, que incluyeron vigilancia, seguimientos, análisis de redes sociales y la utilización de la técnica de agente revelador, se reunieron los antecedentes suficientes para que el Juzgado de Garantía de Talagante autorizara las órdenes de entrada y registro en los domicilios asociados a estos sujetos de interés".