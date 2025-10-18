SUSCRÍBETE
Mundo

La ONU exige la apertura de todos los pasos fronterizos de la Franja de Gaza

Distintas agencias de las Naciones Unidas se unieron para demandar que se abran las vías para hacer llegar ayuda humanitaria al enclave palestino, en especial el alimento que pueda detener la hambruna.

Por 
Europa Press
 
Lya Rosen
Cruce fronterizo de Rafah. Xinhua/Ali Mostafa Ali Mostafa

El Programa Mundial de Alimentos (PMA), la principal organización humanitaria de la ONU, exigió este viernes la apertura de todos los pasos fronterizos en la Franja de Gaza, advirtiendo que esta es la única vía para hacer llegar la ayuda humanitaria a “toda la población” del enclave palestino.

“Las carreteras están bloqueadas y destruidas. Esto supone una enorme limitación para el transporte”, denunció la portavoz del PMA para Medio Oriente, Norte de África y Europa Oriental, Abeer Etefa, quien considera que “el acuerdo de alto el fuego ha abierto una pequeña ventana de oportunidad”, pero lamenta que “actualmente solo hay dos cruces abiertos”.

Etefa aseguró que el cierre de los pasos fronterizos del norte está ralentizando las entregas en algunas de las zonas más afectadas del territorio palestino, a pesar de que “la agencia cuenta ya con suministros suficientes para alimentar a toda la población de la Franja durante tres meses”.

En la misma línea se pronunció el portavoz de la Oficina para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA), Jens Laerke, quien reiteró que “es muy importante que se abran estos pasos fronterizos (los del norte)” porque es allí donde se ha instalado principalmente la hambruna. “Permanecen cerrados porque las autoridades israelíes no los han abierto”, enfatizó.

Gaza. Foto: Unicef.

Desde el PMA además señalaron que, debido a las restricciones de acceso y seguridad, solo se han suministrado alimentos para niños y mujeres embarazadas o lactantes, colectivos vulnerables cuyas necesidades son, en palabras de la responsable de Acción Humanitaria de ONU Mujeres, Sofia Calltorp, “más acuciantes que nunca”.

“Este alto el fuego es nuestra oportunidad para actuar con rapidez, detener la hambruna donde ha comenzado y prevenirla donde se avecina”, señaló Calltorp, quien calcula que más de un millón de mujeres y niñas necesitan ayuda alimentaria, y en torno a 250.000 precisan apoyo nutricional urgente.

Desde las distintas agencias de Naciones Unidas coinciden en que “sin Derechos Humanos no puede haber una paz duradera”, tal y como había expresado previamente el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk.

Turk pidió este mismo viernes poner los derechos de la población palestina “en el centro” para el “día de mañana”, en el marco del proceso de reconstrucción de la Franja de Gaza tras el alto el fuego acordado entre Israel y Hamas, haciendo hincapié en que “aún hay mucho por hacer”.

En este sentido, afirmó que es necesario garantizar “un acceso completo a alimentos, agua potable, refugio y asistencia sanitaria lo antes posible”, y defendió la necesidad de contar con una “justicia transicional” que “busque la verdad”. “Sin esto no habrá una reconciliación a largo plazo ni forma alguna de sanar las relaciones entre israelíes y palestinos”, concluyó.

