Fiscal General de EE.UU. y elecciones: “No hemos visto fraude de una magnitud que pueda llevar a un resultado electoral diferente”

hace 14 minutos

Fiscal General de Estados Unidos, William Barr, explicó que fiscales y agentes del FBI han estado siguiendo pistas y atendiendo a denuncias que han recibido, pero hasta ahora no han detectado ninguna irregularidad que pueda cambiar el resultado de la votación. Foto: AP

En entrevista con The Associated Press, William Barr explicó que fiscales y agentes del FBI han estado siguiendo pistas y atendiendo a denuncias que han recibido, pero hasta ahora no han detectado ninguna irregularidad que pueda cambiar el resultado de la votación.