Fiscal surcoreano pide 10 años de cárcel para el expresidente Yoon Suk-yeol

El fiscal especial Cho Eun-suk solicitó este jueves, ya viernes en Corea del Sur, una pena de prisión de 10 años para el expresidente Yoon Suk-yeol por obstrucción a la justicia y otros cargos relacionados con su imposición de la ley marcial en diciembre de 2024.

De acuerdo a la agencia de noticias Yonhap, el equipo del perecutor pidió esta sentencia durante la última sesión del juicio al otrora mandatario, en el Tribunal del Distrito Central de Seúl.

El mencionado proceso se centra en diferentes cargos, entre ellos el de obstrucción a la justicia, luego de que Yoon tratara de impedir que los investigadores lo detuvieran en enero, atrincherándose en la casa de gobierno.

Además, se le acusa de violar los derechos de nueve miembros de su gabinete que no fueron convocados a una reunión para examinar su plan de la ley marcial, y de redactar y destruir una proclamación modificada.

Yoon también se enfrenta a otros tres juicios relacionados con la imposición de la ley marcial de diciembre de 2024, incluido uno por el cargo de haber liderado una insurrección.

En esa ocasión, el entonces presidente surcoreano declaró el estado de excepción para “erradicar las fuerzas afines a Corea del Norte” y garantizar “la libertad y felicidad” de la población surcoreana.

Esto, tras acusar a la oposición de “actividades contra el Estado” y de actuar en beneficio del régimen de Corea del Norte.

El juicio por obstrucción a la justicia será el primero en concluir y el tribunal dijo con anterioridad que es probable que emita un veredicto el 16 de enero, dos días antes de que expire el arresto del ex jefe de Estado.

Los abogados de Yoon habían argumentado que el fallo debería dictarse una vez concluido el juicio por insurrección, pero el juez desestimó la solicitud.

Está previsto que este juicio concluya a principios de enero, si todo continúa en los plazos fijados, por lo que la sentencia podría ser dictada en febrero.