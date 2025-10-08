Fuentes israelíes aseguran que Hamas no podría devolver a todos los rehenes muertos

Horas después de que Hamas diera a conocer que Israel y sus negociadores intercambiaron listas de rehenes y prisioneros que podrían serían liberados si se llega a un acuerdo durante las negociaciones en Egipto, fuentes de Israel afirmaron que tal vez el grupo islámico no sería capaz de encontrar y devolver a todos los cautivos muertos que quedan en Gaza.

Según tres fuentes israelíes que hablaron con CNN Internacional, este hecho es muy factible y podría complicar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Esto porque afirman que el gobierno israelí es consciente de que Hamas podría desconocer la ubicación o no poder recuperar los restos de algunos de los 28 rehenes fallecidos restantes. Una cifra que según uno de ellos oscilaría entre siete y nueve, o entre 10 y 15 como asegura otro de los entrevistados.

Una de las fuentes afirmó que estos cálculos se basan en informes entregados por la inteligencia israelí y en mensajes de Hamas y mediadores en diferentes rondas de negociaciones, aunque por ahora se desconoce el motivo de la diferencia entre ambas cifras.

Como recuerda el mismo medio, durante las negociaciones para el cese al fuego en Gaza, que sumaron ya un tercer día en el balneario egipcio de Sharm El-Sheikh, Israel exigió el regreso de todos los rehenes, vivos o muertos -hasta el momento se cree que aún hay 20 con vida-, como condición para poner fin a la guerra.

Hamas en entrega de rehenes en el sur de la Franja de Gaza, el 20 de febrero de 2025. Archivo. Stringer

Los mismos informantes aseguran que desde hace ya varias semanas el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su gabinete saben que Hamas desconoce el paradero de algunos de los cautivos fallecidos y, por lo tanto, podría no poder cumplir con esa exigencia.

Pero no solo en Israel se manejaría esa información, ya que en Estados Unidos también estarían conscientes de esta falta de conocimiento sobre el paradero de los restos de los rehenes por parte de Hamas. Los negociadores de la administración del presidente Joe Biden sabían que algunos de los prisioneros estaban en poder de facciones en Gaza sobre las que Hamas no tiene mayor poder.

En declaraciones a CNN, la subsecretaria de Estado para Asuntos de Oriente Medio de Biden, Barbara Leaf, aseguró que: “Desde el principio, Hamas no ha tenido control sobre todos los rehenes”, añadiendo que recuperar los restos de algunos de los rehenes muertos podría ser difícil y que “es mucho más probable que puedan recuperar a todos los rehenes vivos”.

Hasta el momento no se sabe bien cómo el desconocimiento de la ubicación de los rehenes muertos por parte de Hamas podría afectar las negociaciones en Egipto. Pero una fuente aseguró que el grupo podría aprovechar la incertidumbre para retrasar la implementación de cualquier acuerdo de alto el fuego e insistir en que no devolverá a todos los rehenes restantes hasta que Israel acepte una retirada militar completa de Gaza.

Mientras otro de los entrevistados expresó su preocupación por la posibilidad de que Netanyahu la utilice como un pretexto para socavar las conversaciones. Algo no nuevo, ya que los críticos del primer ministro israelí, incluidos líderes de la oposición y familiares de rehenes, lo han acusado reiteradamente de atentar contra las negociaciones, en especial cuando parece que se está cerca de alcanzar acuerdos.

Aunque otras fuentes le aseguraron el medio estadounidense que es más probable que Netanyahu use el tema para lograr concretar los detalles finales de un acuerdo, en vez de perjudicar la propuesta de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, ante la presión de los estadounidense y los otros países de Oriente Medio involucrados en la búsqueda de una solución al conflicto.