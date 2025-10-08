SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
Mundo

Fuentes israelíes aseguran que Hamas no podría devolver a todos los rehenes muertos

En conversación con CNN Internacional, tres entrevistados afirmaron que el grupo islámico desconocería la ubicación de algunos de los cautivos fallecidos, un hecho que podría complicar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Por 
Lya Rosen
Rehenes. Foto: archivo.

Horas después de que Hamas diera a conocer que Israel y sus negociadores intercambiaron listas de rehenes y prisioneros que podrían serían liberados si se llega a un acuerdo durante las negociaciones en Egipto, fuentes de Israel afirmaron que tal vez el grupo islámico no sería capaz de encontrar y devolver a todos los cautivos muertos que quedan en Gaza.

Según tres fuentes israelíes que hablaron con CNN Internacional, este hecho es muy factible y podría complicar los esfuerzos para alcanzar un acuerdo para poner fin a la guerra.

Esto porque afirman que el gobierno israelí es consciente de que Hamas podría desconocer la ubicación o no poder recuperar los restos de algunos de los 28 rehenes fallecidos restantes. Una cifra que según uno de ellos oscilaría entre siete y nueve, o entre 10 y 15 como asegura otro de los entrevistados.

Una de las fuentes afirmó que estos cálculos se basan en informes entregados por la inteligencia israelí y en mensajes de Hamas y mediadores en diferentes rondas de negociaciones, aunque por ahora se desconoce el motivo de la diferencia entre ambas cifras.

Como recuerda el mismo medio, durante las negociaciones para el cese al fuego en Gaza, que sumaron ya un tercer día en el balneario egipcio de Sharm El-Sheikh, Israel exigió el regreso de todos los rehenes, vivos o muertos -hasta el momento se cree que aún hay 20 con vida-, como condición para poner fin a la guerra.

Hamas en entrega de rehenes en el sur de la Franja de Gaza, el 20 de febrero de 2025. Archivo. Stringer

Los mismos informantes aseguran que desde hace ya varias semanas el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su gabinete saben que Hamas desconoce el paradero de algunos de los cautivos fallecidos y, por lo tanto, podría no poder cumplir con esa exigencia.

Pero no solo en Israel se manejaría esa información, ya que en Estados Unidos también estarían conscientes de esta falta de conocimiento sobre el paradero de los restos de los rehenes por parte de Hamas. Los negociadores de la administración del presidente Joe Biden sabían que algunos de los prisioneros estaban en poder de facciones en Gaza sobre las que Hamas no tiene mayor poder.

En declaraciones a CNN, la subsecretaria de Estado para Asuntos de Oriente Medio de Biden, Barbara Leaf, aseguró que: “Desde el principio, Hamas no ha tenido control sobre todos los rehenes”, añadiendo que recuperar los restos de algunos de los rehenes muertos podría ser difícil y que “es mucho más probable que puedan recuperar a todos los rehenes vivos”.

Hasta el momento no se sabe bien cómo el desconocimiento de la ubicación de los rehenes muertos por parte de Hamas podría afectar las negociaciones en Egipto. Pero una fuente aseguró que el grupo podría aprovechar la incertidumbre para retrasar la implementación de cualquier acuerdo de alto el fuego e insistir en que no devolverá a todos los rehenes restantes hasta que Israel acepte una retirada militar completa de Gaza.

Mientras otro de los entrevistados expresó su preocupación por la posibilidad de que Netanyahu la utilice como un pretexto para socavar las conversaciones. Algo no nuevo, ya que los críticos del primer ministro israelí, incluidos líderes de la oposición y familiares de rehenes, lo han acusado reiteradamente de atentar contra las negociaciones, en especial cuando parece que se está cerca de alcanzar acuerdos.

Aunque otras fuentes le aseguraron el medio estadounidense que es más probable que Netanyahu use el tema para lograr concretar los detalles finales de un acuerdo, en vez de perjudicar la propuesta de 20 puntos del presidente estadounidense Donald Trump, ante la presión de los estadounidense y los otros países de Oriente Medio involucrados en la búsqueda de una solución al conflicto.

Más sobre:IsraelHamasDesconocimiento UbicaciónRehenes MuertosNegociaciones

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Trump anuncia que Israel y Hamas firmaron la primera fase del plan de paz

Últimas horas Cyber Monday: Conoce ofertas para renovar el piso de tu casa

Tribunal Supremo de Demócratas suspende a miembros de su directiva que declararon su apoyo a Kast y candidatos republicanos

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Los detalles del proyecto de Ossandón (RN) para poner fin a los “supersueldos” en el Congreso

Sonami golpea la mesa por listado de sitios prioritarios: 273 instalaciones mineras están dentro de esas áreas

Lo más leído

1.
El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

El orgullo del técnico de México tras eliminar a la Roja Sub 20: “Ese ímpetu de la gente lo supimos contrarrestar”

2.
“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

“No nos van a dar ese logro político”: Grau anticipa que la oposición bloqueará el avance de sala cuna universal por las elecciones

3.
Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

Fondos para el porvenir de Boric corren peligro: diputados oficialistas sinceran que rechazarán sus asignaciones

4.
Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

Cuándo y a qué hora de Chile se podrá ver la Superluna de octubre

5.
Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Colegio Mayflower de Lo Barnechea se ve obligado a reincorporar a tres alumnos expulsados por supuesta venta de vapeadores

Portada del dia

⚡ Cyber LT: participa por un viaje a Buenos Aires ✈️

Plan digital +LT Beneficios$1.200/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

Qué se sabe del accidente de Zion, el famoso reguetonero que fue hospitalizado de urgencia

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

La vitamina que podría retrasar el envejecimiento, según un estudio

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Nintendo muestra los nuevos Metroid y Kirby para la Switch 2 y revela sus planes para Latinoamérica

Servicios

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Importante alza del combustible: revisa el precio de la bencina para los próximos días

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Las 8 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Cómo participar en la próxima feria laboral virtual gratuita y cuándo se realizará

Tribunal Supremo de Demócratas suspende a miembros de su directiva que declararon su apoyo a Kast y candidatos republicanos
Chile

Tribunal Supremo de Demócratas suspende a miembros de su directiva que declararon su apoyo a Kast y candidatos republicanos

Los detalles del proyecto de Ossandón (RN) para poner fin a los “supersueldos” en el Congreso

Condenado por el crimen de Carmelo Soria y atentado a Carlos Prats: muere Juan Hernán Morales Salgado

Sonami golpea la mesa por listado de sitios prioritarios: 273 instalaciones mineras están dentro de esas áreas
Negocios

Sonami golpea la mesa por listado de sitios prioritarios: 273 instalaciones mineras están dentro de esas áreas

EuroAmerica aumenta participación en Clínica Las Condes

Actas de la Fed revelan un comité dispuesto a bajar la tasa una vez más, pero con recelo por la inflación

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena
Tendencias

JBL vuelve a subir el volumen con el Boombox 4: un parlante más liviano, potente y con resistencia al agua y la arena

Capacita+: Google Cloud capacitará a 200 mil personas en IA en Latinoamérica

Soy oftalmólogo y esta es la razón por la que te tiembla el párpado

La sentida despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo
El Deportivo

La sentida despedida de Boca Juniors a Miguel Ángel Russo

Municipalidad de Las Condes solicita la suspensión del duelo entre la UC y Ñublense en el Claro Arena

En vivo: Japón enfrenta a Francia por un cupo en los cuartos de final del Mundial Sub 20

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista
Finde

Cómo es Terrazas San Cristóbal, el nuevo centro gastronómico que reúne 11 bares y restaurantes en Bellavista

The Chemical Brothers en Chile: dónde comprar las entradas para el DJ Set del dúo británico

Actividades gratuitas de arte, ciencia, cine, música, teatro y más: el programa del Festival Cultural de Vitacura 2025

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump
Cultura y entretención

Artista chileno interviene museo en Madrid e irrumpe con figura de Netanyahu como Chucky y de Milei como perro de Trump

Lucybell se despide de los escenarios con doble sold-out en Movistar Arena

A 20 años de su debut: Harry Potter y el Cáliz de Fuego regresa a los cines chilenos

Trump anuncia que Israel y Hamas firmaron la primera fase del plan de paz
Mundo

Trump anuncia que Israel y Hamas firmaron la primera fase del plan de paz

Fuentes israelíes aseguran que Hamas no podría devolver a todos los rehenes muertos

Trump planea viajar a Oriente Medio este fin de semana y afirma que el acuerdo de paz en Gaza está “muy cerca”

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida
Paula

El diagnóstico de cáncer de mama en distintas etapas de la vida

Cáncer de mama: ¿Por qué es importante contar con una red de apoyo?

¿Cómo acompañar un diagnóstico de cáncer de mama?