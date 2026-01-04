Fuerzas Armadas de Venezuela exigen liberación de Nicolás Maduro tras “agresión militar brutal” de EE.UU.
El general Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, denunció la captura del presidente y la primera dama como un acto contra la soberanía y la Constitución del país.
La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela exigió este domingo la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras la intervención militar ejecutada por Estados Unidos la noche del sábado 3 de enero, que culminó con la captura del mandatario y la primera dama.
La acción, que según Washington se realizó para enfrentar cargos de narcotráfico y terrorismo, ha generado una respuesta oficial contundente por parte de los altos mandos militares venezolanos.
En un mensaje emitido por medio de Telesur, el ministro de Defensa y general en jefe Vladimir Padrino López calificó la operación como “una brutal agresión militar contra nuestra soberanía” y denunció que se trató de un acto premeditado, que vulnera los principios del derecho internacional y constituye un secuestro de las máximas autoridades del país.
“Ayer se llevaron secuestrado a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como su presidente, Nicolás Maduro Moros, electo constitucionalmente para el periodo 2025-2031. Exigimos la pronta liberación del presidente y de la primera dama, la doctora Cilia Flores”, señaló Padrino.
El alto mando militar destacó además la unidad y cohesión de la FANB frente a la intervención extranjera, subrayando que su institución ha garantizado la continuidad democrática y constitucional del país a lo largo de los años.
Padrino advirtió que la agresión estadounidense representa una amenaza no solo para Venezuela, sino para el orden internacional, y rechazó lo que definió como “pretensión colonialista” inspirada en la doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe.
A la vez, expresó su reconocimiento por la respuesta de gobiernos y pueblos del mundo que han condenado la operación, y reafirmó el compromiso de la FANB con la paz, el diálogo político y el respeto al derecho internacional.
El general recordó que la FANB ha sido clave para evitar que se impongan vías extra constitucionales al poder, defendiendo la institucionalidad y los valores republicanos frente a intentos de golpe o caos interno.
En este contexto, el alto mando militar venezolano hizo un llamado a la comunidad internacional a observar de cerca los acontecimientos y a exigir la restitución de la soberanía de Venezuela, insistiendo en que “si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado, contra cualquier país”.
Lo Último
Lo más leído
1.
2.
4.
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.