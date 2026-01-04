La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela exigió este domingo la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras la intervención militar ejecutada por Estados Unidos la noche del sábado 3 de enero, que culminó con la captura del mandatario y la primera dama.

La acción, que según Washington se realizó para enfrentar cargos de narcotráfico y terrorismo, ha generado una respuesta oficial contundente por parte de los altos mandos militares venezolanos.

En un mensaje emitido por medio de Telesur, el ministro de Defensa y general en jefe Vladimir Padrino López calificó la operación como “ una brutal agresión militar contra nuestra soberanía ” y denunció que se trató de un acto premeditado, que vulnera los principios del derecho internacional y constituye un secuestro de las máximas autoridades del país.

Fuerzas Armadas de Venezuela exigen liberación de Nicolás Maduro

“Ayer se llevaron secuestrado a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como su presidente, Nicolás Maduro Moros, electo constitucionalmente para el periodo 2025-2031. Exigimos la pronta liberación del presidente y de la primera dama, la doctora Cilia Flores”, señaló Padrino.

El alto mando militar destacó además la unidad y cohesión de la FANB frente a la intervención extranjera, subrayando que su institución ha garantizado la continuidad democrática y constitucional del país a lo largo de los años.

Padrino advirtió que la agresión estadounidense representa una amenaza no solo para Venezuela, sino para el orden internacional, y rechazó lo que definió como “pretensión colonialista” inspirada en la doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe.

Fuerzas Armadas de Venezuela exigen liberación de Nicolás Maduro tras “agresión militar brutal” de EE.UU.

A la vez, expresó su reconocimiento por la respuesta de gobiernos y pueblos del mundo que han condenado la operación, y reafirmó el compromiso de la FANB con la paz, el diálogo político y el respeto al derecho internacional.

El general recordó que la FANB ha sido clave para evitar que se impongan vías extra constitucionales al poder, defendiendo la institucionalidad y los valores republicanos frente a intentos de golpe o caos interno.

En este contexto, el alto mando militar venezolano hizo un llamado a la comunidad internacional a observar de cerca los acontecimientos y a exigir la restitución de la soberanía de Venezuela, insistiendo en que “ si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado, contra cualquier país ”.