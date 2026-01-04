SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Fuerzas Armadas de Venezuela exigen liberación de Nicolás Maduro tras “agresión militar brutal” de EE.UU.

    El general Vladimir Padrino, ministro de Defensa de Venezuela, denunció la captura del presidente y la primera dama como un acto contra la soberanía y la Constitución del país.

    Por 
    Sebastián Escobar F.
    Venezuelan Defense Minister Vladimir Padrino delivers a press conference at the Miraflores Presidential Palace in Caracas, on February 11, 2022. - Eight civilians have died in recent days in Venezuela as a result of the actions of armed irregulars on the border with Colombia, defence minister General Vladimir Padrino L�pez announced on Friday, presenting a balance sheet of military operations that have left nine "terrorists" dead and 56 arrested. (Photo by Yuri CORTEZ / AFP) YURI CORTEZ

    La Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) de Venezuela exigió este domingo la liberación inmediata del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tras la intervención militar ejecutada por Estados Unidos la noche del sábado 3 de enero, que culminó con la captura del mandatario y la primera dama.

    La acción, que según Washington se realizó para enfrentar cargos de narcotráfico y terrorismo, ha generado una respuesta oficial contundente por parte de los altos mandos militares venezolanos.

    En un mensaje emitido por medio de Telesur, el ministro de Defensa y general en jefe Vladimir Padrino López calificó la operación como “una brutal agresión militar contra nuestra soberanía” y denunció que se trató de un acto premeditado, que vulnera los principios del derecho internacional y constituye un secuestro de las máximas autoridades del país.

    Fuerzas Armadas de Venezuela exigen liberación de Nicolás Maduro

    “Ayer se llevaron secuestrado a la persona que el pueblo de Venezuela eligió como su presidente, Nicolás Maduro Moros, electo constitucionalmente para el periodo 2025-2031. Exigimos la pronta liberación del presidente y de la primera dama, la doctora Cilia Flores”, señaló Padrino.

    El alto mando militar destacó además la unidad y cohesión de la FANB frente a la intervención extranjera, subrayando que su institución ha garantizado la continuidad democrática y constitucional del país a lo largo de los años.

    Padrino advirtió que la agresión estadounidense representa una amenaza no solo para Venezuela, sino para el orden internacional, y rechazó lo que definió como “pretensión colonialista” inspirada en la doctrina Monroe sobre América Latina y el Caribe.

    Fuerzas Armadas de Venezuela exigen liberación de Nicolás Maduro tras "agresión militar brutal" de EE.UU.

    A la vez, expresó su reconocimiento por la respuesta de gobiernos y pueblos del mundo que han condenado la operación, y reafirmó el compromiso de la FANB con la paz, el diálogo político y el respeto al derecho internacional.

    El general recordó que la FANB ha sido clave para evitar que se impongan vías extra constitucionales al poder, defendiendo la institucionalidad y los valores republicanos frente a intentos de golpe o caos interno.

    En este contexto, el alto mando militar venezolano hizo un llamado a la comunidad internacional a observar de cerca los acontecimientos y a exigir la restitución de la soberanía de Venezuela, insistiendo en que “si hoy fue contra Venezuela, mañana puede ser contra cualquier Estado, contra cualquier país”.

    Fuerzas Armadas de Venezuela exigen liberación de Nicolás Maduro
