Funcionarios estadounidenses investigan si agentes del ICE mintieron sobre tiroteo a migrante en Minneapolis

Las autoridades federales estadounidenses abrieron este viernes una investigación penal para determinar si dos agentes de inmigración mintieron bajo juramento sobre el tiroteo de un hombre venezolano en Minneapolis el mes pasado.

El director de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), Todd Lyons, dijo que su agencia inició una investigación conjunta con el Departamento de Justicia después de que evidencia en video revelara que “el testimonio jurado proporcionado por dos oficiales separados parece haber hecho declaraciones falsas” , sobre un tiroteo durante la ofensiva migratoria de la administración Trump en el área de Minneapolis.

El anuncio se produjo horas después de que el juez de distrito Paul A. Magnuson ordenara retirar todos los cargos contra Julio César Sosa Celis, quien fue herido de bala en la pierna por un agente del ICE, como contra otro venezolano, Alfredo Alejandro Aljorna.

Ambos estaban acusados ​​de golpear a un funcionario de la agencia de inmigración con un palo de escoba y una pala de nieve durante una pelea en enero.

Los agentes, que no fueron identificados, se encuentran en licencia administrativa mientras se lleva a cabo la investigación, informó Lyons. Además indicó que los funcionarios podrían ser despedidos y enfrentar un proceso penal.

Is there anything DHS won’t shamelessly lie about?



Here is acting ICE Director Todd Lyons admitting the agents in this case lied under oath.



You cannot trust a word these people say. https://t.co/8w88PNkekG pic.twitter.com/WdHqvjjK8F — Homeland Dems (@HomelandDems) February 13, 2026

“Mentir bajo juramento es un delito federal grave”, dijo el director de la agencia, agregando que la Oficina del Fiscal de los EE.UU. está investigando el caso activamente .

Además afirmó que “los hombres y mujeres de ICE tienen la responsabilidad de defender el estado de derecho y se les exige los más altos estándares de profesionalismo, integridad y conducta ética”.

“No se tolerarán violaciones de este juramento sagrado. ICE sigue plenamente comprometido con la transparencia, la rendición de cuentas y la aplicación justa de las leyes migratorias de nuestra nación” , apuntó.

Como consignó AP, la desestimación de los cargos contra Aljorna y Sosa Celis sigue a una serie de tiroteos de alto perfil que involucran a agentes federales de inmigración, en los que declaraciones de testigos y pruebas en video pusieron en duda las afirmaciones hechas para justificar el uso de fuerza letal.