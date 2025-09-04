Gobierno de EE.UU. cancela la protección temporal para 250.000 venezolanos en su territorio

El Gobierno de Estados Unidos anunció este miércoles que cancelará el Estatus de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) para los venezolanos en su territorio. Este fue concedido por el ex presidente demócrata Joe Biden en 2021 y actualmente afecta a más de 250.000 inmigrantes.

El fin del programa, previsto para el 10 de septiembre, será efectivo 60 días después de haber sido publicado en el Registro Federal, anunció el portavoz del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), Matthew Tragesser, sin dar fechas de dicha acción.

“Dado el importante papel de Venezuela en el impulso de la migración irregular y el claro efecto imán creado por el Estatus de Protección Temporal (TPS), mantener o ampliar el TPS para los ciudadanos venezolanos socava directamente los esfuerzos de la Administración Trump por asegurar nuestra frontera sur y gestionar la migración de manera eficaz”, aseguró el USCIS en un comunicado.

Por su parte, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS, en inglés), afirmó que con esto su secretaria, Kristi Noem, “está corrigiendo la decisión de la Administración Biden de convertir el TPS en un vacío legal para la residencia permanente”.

En el mismo comunicado la cartera instó además a los ciudadanos venezolanos a “aprovechar una forma segura de autodeportarse que incluye un billete de avión de cortesía, 1.000 dólares y posibles oportunidades futuras de inmigración legal” al menos 60 días antes de que expire la protección.

“Al sopesar la seguridad pública, la seguridad nacional, los factores migratorios, la política migratoria, las consideraciones económicas y la política exterior, es evidente que permitir que los ciudadanos venezolanos permanezcan temporalmente en Estados Unidos no beneficia a Estados Unidos”, agregó un portavoz de la cartera ministerial.

TPS was never meant to be a de facto asylum system, yet that is exactly what the Biden administration turned it into.



Today, @Sec_Noem is correcting the Biden administration’s decision to turn TPS into a loophole for permanent residence and terminating Venezuela’s Temporary… — Homeland Security (@DHSgov) September 3, 2025

El Departamento hizo el anuncio asimismo en en redes sociales, en un mensaje dirigido a los venezolanos a quienes ha dicho que “su estancia gratuita en América ha terminado, deben regresar a casa inmediatamente”.

El pasado viernes un tribunal federal de apelaciones determinó que la Administración Trump probablemente actuó de forma ilegal al intentar cancelar el TPS, que permitía a cerca de 600.000 venezolanos vivir y trabajar en EE.UU., una postura defendida previamente por otro juez federal que ordenó posponer el fin de este programa.

La reversión de la extensión del Estatus de Protección Temporal, otorgada inicialmente por el exsecretario Alejandro Mayorkas, dejó sin protección a aproximadamente 350.000 venezolanos en abril. En el marco de esta misma decisión, se estima que otros 250.000 podrían perder su estatus en septiembre, en función de cómo se vaya desarrollando el proceso judicial.

La decisión llega además en medio de las crecientes hostilidades entre Washington y Caracas, que llegaron a su punto álgido este martes cuando el Ejército estadounidense atacó una embarcación en aguas de Venezuela.

Esto asegurando que transportaba drogas y matando a 11 personas, a las que acusa de pertenecer a la banda criminal Tren de Aragua que las autoridades del país norteamericano consideran como terrorista.