Mundo

Hallan sin vida a Valeria Afanador, niña desaparecida hace 18 días en Colombia: autoridades no descartan homicidio

La menor de 10 años con síndrome de Down fue encontrada en el río Frío, un lugar que previamente había sido inspeccionado.

Joaquín DíazPor 
Joaquín Díaz

El cuerpo sin vida de Valeria Afanador, una niña de 10 años con síndrome de Down, fue hallado el viernes 29 de agosto en Cajicá, municipio cercano a Bogotá, poniendo fin a una búsqueda que se extendió por 18 días. La menor desapareció el martes 12 de agosto cuando salió de su colegio, el Gimnasio Campestre Los Laureles.

El hallazgo se produjo en inmediaciones del río Frío, a unos 300 metros del colegio, por un campesino de la zona que alertó de inmediato a la seguridad del municipio. Posteriormente, bomberos y autoridades locales procedieron a la extracción del cuerpo.

El gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, señaló que era “un sitio tan cercano al punto de inicio de la búsqueda que no pudo haber pasado inadvertido”, reforzando la hipótesis de que el cadáver podría haber sido trasladado al lugar recientemente.

La búsqueda de Valeria movilizó a más de 400 personas entre vecinos, policías, bomberos y voluntarios, quienes realizaron inspecciones minuciosas con buzos especializados y drones con cámaras térmicas. Pese a estos operativos, la zona donde se encontró el cuerpo había sido revisada repetidamente sin resultados positivos. La comunidad también participó activamente difundiendo información a través de redes sociales, volantes y carteles.

La Fiscalía General de la Nación, a través del Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), asumió la investigación y realiza la Inspección Técnica de Cadáver, además de análisis forenses para determinar identidad, causa y cronología de la muerte. Por el momento, no se descarta que se trate de un homicidio.

Las cámaras de seguridad del colegio mostraron los últimos movimientos de la menor cerca de los arbustos de la institución, aunque no registraron de manera precisa cómo desapareció.

El Gimnasio Campestre Los Laureles emitió un comunicado expresando su dolor y solidaridad con la familia: “Hoy nuestro corazón está herido. Reiteramos nuestra disposición para acompañar a la familia y seguir con firmeza la búsqueda de la verdad”.

Cualquier indicio de violencia serán confirmados por Medicina Legal en los próximos días, mientras las autoridades trabajan para determinar si existen responsables de este trágico hecho.

