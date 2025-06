“Hay que darle una oportunidad a la paz”: Secretario general de la ONU insta a una desescalada del conflicto entre Israel e Irán

A una semana del inicio del ataque de Israel a distintos objetivos militares y vinculados al programa nuclear iraní, el Consejo de Seguridad de la ONU se reunió este viernes de emergencia para discutir las posibles consecuencias de una mayor escalada en el conflicto.

La instancia particular había sido solicitada por el régimen iraní tras lo ocurrido el pasado viernes. Tras el ataque con misiles por parte de Israel, el estado iraní respondió de vuelta con una serie de misiles y drones a distintas ciudades de Israel.

Por el momento, el Ministerio de Salud de Irán ha informado de la muerte de al menos unas 224 personas desde el inicio de las hostilidades, entre ellos, algunos jefes militares de importancia y también científicos vinculados a su programa nuclear. Por el lado de Israel, la respuesta bélica ha dejado ya 24 fallecidos.

Durante esta jornada, el secretario general de la ONU, António Guterres, manifestó su preocupación por la escalada bélica, la que resulta una amenaza directa para la paz regional y global .

“A las parte en conflicto, o posibles parte en conflicto, el Consejo de Seguridad como representante de la comunidad internacional, a todos ustedes les tengo un mensaje sencillo y claro: hay que darle una oportunidad a la paz”, señaló Guterres en sus palabras iniciales de la reunión.

Enfatizando en la rápida escalada de los ataque y la alarma mundial que aquello provocó, el secretario general de la ONU destacó que el meollo del asunto se encuentra “en la cuestión nuclear, la no proliferación. Es un requisito sine qua non para la seguridad de todos. El tratado de no proliferación es piedra angular de la seguridad internacional e Irán ha de acatarlo“.

“De hecho, en reiteradas ocasiones Irán ha declarado que no busca el arma nuclear. Pero reconozcamos que hay una brecha de confianza y la única forma de superarla es a través de la diplomacia para establecer una solución confiable, amplia y verificable. Y esto a de incluir acceso total a los inspectores de la OIEA”, enfatizó a renglón seguido.

Por lo anterior, solicitó el fin de los combates para regresar a las negociaciones.

Descartan daños a la central nuclear de Bushehr

Por otro lado, Rafael Grossi, el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), realizó una exposición en que detalló la situación nuclear del estado de Irán.

Según detalló Grossi, los ataques de la última semana “han provocado una fuerte degradación de la seguridad nuclear en Irán. Aunque hasta ahora no han provocado una emisión radiológica que afecte a la población, existe el peligro de que esto ocurra".

ONU

Por otra parte, descartó que por el momento haya sufrido daños la central nuclear de Bushehr, pero advirtió que un ataque podría llevar incluso a la fusión del reactor, con el peligro para el medioambiente que aquello implica.

“Un impacto que inutilizara las dos únicas líneas que suministran energía eléctrica a la central de Bushehr podría provocar la fusión del núcleo de su reactor, lo que podría dar lugar a una elevada liberación de radiactividad al medio ambiente”, explicó Grossi.