“Es un disparate”: Milei descarta indulto a Cristina K tras condena por corrupción

El pasado 11 de junio, Cristina Kirchner fue sentenciada por la causa Vialidad, a seis años de prisión y quedó inhabilitada para ejercer cargos elección popular, tras un largo proceso por corrupción en la ejecución de millonarias obras públicas durante su gobierno.

Y esta jornada, el Presidente Javier Milei descartó otorgarle el indulto a la exmandataria.

En una entrevista televisiva, que recoge el diario Página 12, Milei sostuvo que “ el indulto es un disparate. Si yo vivo pregonando la independencia de la justicia, que falle y haga lo que considera pertinente. Además, es una materia que no manejo. No tengo ni la más mínima intención de algo así. Además, nuestro lema de campaña es ‘el que las hace las paga’”, aseguró.

Ahondó al respecto al señalar que “el indulto me parece aberrante, porque significaría que lo hago porque no estoy de acuerdo con la Justicia, en el caso en que yo estuviera en desacuerdo con la decisión. Tampoco me compete tener esa opinión en el lugar que estoy”, completó.

Sobre la condena a Cristina K en particular, el libertario sostuvo que “en primer lugar, acabamos de ver una lección de republicanismo. Muestra la salud de la república, una mujer que fue dos veces presidenta, fue condenada por corrupción, y ocurre en este gobierno. Es el primero que le da rienda suelta a la Justicia”.

Sin embargo, el mandatario argentino aseguró que “no interfiero en la justicia. No quiero opinar del fallo porque no soy idóneo en la materia, y la justicia es independiente y es su criterio. Hay que acatarlo”.