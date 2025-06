“Hay que sacar ese tipo”: Revelan supuesto plan de excanciller colombiano que buscó ayuda de EE.UU. para derrocar a Petro

Excanciller de Gustavo Petro, Álvaro Leyva se ha convertido en su crítico más venenoso, a quien ha acusado de manera reiterada de tener problemas de adicción a las drogas. Pero esta vez habría ido más lejos. Según audios y testimonios cercanos a la Casa Blanca difundidos por el diario español El País, Leyva habría buscado ayuda en círculos republicanos de Estados Unidos para tratar de sacar del poder al presidente colombiano y poner en su lugar a la vicepresidenta Francia Márquez.

Leyva, que fue el primer canciller de Petro, se reunió hace dos meses en Estados Unidos con asesores cercanos a la Administración de Donald Trump para buscar su apoyo a un plan para “hacer caer” a Petro, indica medio español. Así, intentó acercarse a Marco Rubio, secretario de Estado, con la intención de que ayudara a ejercer “una presión internacional” que culminara con la salida del poder del mandatario izquierdista. Pero, agrega El País, la Casa Blanca, según estas mismas fuentes, nunca tuvo en consideración la propuesta.

“Nos dijo que tenía todas las herramientas para ejecutar un plan y sacarlo. Su lugar lo ocuparía Francia Márquez (la vicepresidenta). Contaba con evidencias de que Petro no podía seguir ejerciendo el cargo y que en caso de que esto saliese adelante, el presidente no tendría capacidad de respuesta. La ayuda de los americanos era muy importante”, relató una de las personas que se reunió en abril con Leyva, de 82 años.

Leyva, anteriormente figura de confianza dentro del círculo de Petro especialmente al inicio de la legislatura, describió en esas conversaciones al presidente como alguien “errático” y con “serios problemas de drogadicción”, al tiempo que aseguraba guardar pruebas que lo inhabilitarían para ejercer la presidencia.

Asimismo, manifestó la necesidad de un acuerdo donde participaran “actores armados y no armados”. En uno de los audios revisados por El País, Leyva expresa: “Hay que sacar a ese tipo. Ese tipo presidiendo las elecciones [las presidenciales que están por celebrarse en 2026]… es que, además, el orden público se desbordó. Eso no puede suceder, sino con un gran acuerdo nacional, en donde tiene que estar, ELN, los del Clan del Golfo. (…) Yo he hablado con los gremios más importantes (…). Es que aquí han venido los del Clan del Golfo, una vaina muy jodida. Este país va al despeñadero”.

En otro audio distinto, Leyva menciona a Vicky Dávila, la exdirectora de la revista Semana que dejó el periodismo para entrar en la política y aspirar a ganar las elecciones de 2026, y al senador Miguel Uribe Turbay -precandidato del Centro Democrático y hoy hospitalizado tras ser víctima de un atentado- como figuras que podrían ser interlocutoras de un acuerdo nacional para derrocar a Petro. “No va a ser presidente”, dice Leyva sobre Dávila en las grabaciones. “[Pero] puede ser interlocutora para uno decir usted en que está, es Vicky (...). Tiene que entrar y los que quieran. Los que tengan personería de verdad. Porque, ¿qué hace metiendo usted como persona, como individuo individual a este carajo?”, añade. “No, este Uribe, Miguel Uribe, ¿Qué representa? Hay que meter malos y buenos, pero con representación”, comenta sobre el precandidato del partido de Álvaro Uribe

Según destaca el diario español, el excanciller colombiano y su hijo, Jorge Leyva, cuentan con “buenos contactos” entre las filas del Partido Republicano de Estados Unidos. Por esa vía les pidieron a sus amigos que les organizaran una reunión con el congresista Mario Díaz-Balart, representante por Florida. “Estuve en Estados Unidos y con un tipo de primera fila: Mario Díaz-Balart. Los Díaz-Balart son los que están detrás del secretario de Estado”, explica Leyva en las grabaciones. También tenían la intención de verse con otro congresista muy conocido en Miami, Carlos Antonio Giménez.

En paralelo, Leyva había empezado a publicar unas cartas en redes sociales en las que aseguraba que Petro era drogadicto. En ellas contaba episodios en los que el presidente se ausentaba de forma inexplicable o se comportaba de manera extraña con otros mandatarios extranjeros. Acusaba también de forma velada a Laura Sarabia, la mano derecha del presidente, de suministrarle las dosis y ocultar sus vicios. Tanto Petro como Sarabia niegan estas acusaciones y aseguran que se tratan de una difamación. “El político pensaba que estas supuestas revelaciones serían el primer empujón para defenestrar a Petro”, apunta El País.

Leyva deseaba que Francia Márquez fuera la nueva presidenta. En los audios dice que está “encima de ella” y que fue él el que la puso a “que diera esa vaina esa noche”. Se refiere a un Consejo de Ministros retransmitido en directo, que tuvo lugar el 4 de febrero, en el que el presidente criticó con dureza a sus asesores, entre ellos Márquez, lo que acabó provocando una crisis en el gobierno.

A continuación, se escucha a Leyva leer unos chats que se ha cruzado con ella: “31 de marzo. [Leyva dice] Sigue en mi mente con más vigencia. Mucha fortaleza. Cero debilidad. Abrazo. [Contesta Márquez]. Buenos días. Muchas gracias. Así seguimos firmes para cumplir la promesa con el pueblo colombiano. Entonces yo la aplaudo y le mando corazoncito”. Leyva, para finalizar, da a entender a su interlocutor que la vicepresidenta forma parte de la estrategia para derribar al presidente: “Está jugada”.

Tras escuchar las grabaciones, Petro “le pidió explicaciones” a Márquez, asegura el medio español. “Fue un momento de enorme tensión entre ellos. Él dijo sentirse traicionado. Francia le contestó que no había actuado a sus espaldas con Leyva, que no era verdad. Insistió en que no se podía desconfiar de ella”, cuenta alguien que estuvo presente en esa reunión. Petro le exigió que desmintiera en público su participación en lo que él considera un complot en su contra, una suerte de golpe de Estado. Ella se negó, y desde ese momento la relación entre ambos, que ya era tirante, ha pasado a ser inexistente, señala El País. De hecho, Petro sacó a Márquez del Ministerio de la Igualdad y su relación no volvió a ser la misma, hasta el punto de que la vicepresidenta tiene actualmente poca o ninguna relevancia en el gobierno, agrega EFE.

Las grabaciones a las que tuvo acceso El País estuvieron en manos del servicio secreto colombiano, asegura el medio español. Petro las escuchó en su despacho y se mostró muy molesto. Después, durante un discurso, acusó a Leyva de tratar de perpetrar un golpe de Estado en su contra, aunque no ofreció mayores detalles. El excanciller, preocupado por la revelación del presidente, se fue a Madrid por motivos de seguridad.

Según el diario colombiano El Tiempo, Petro anunció en la madrugada del 7 de mayo que denunciaría a Leyva ante la Fiscalía General de la Nación tras acusarlo de participar en un complot internacional con el que buscarían sacarlo del poder. “Quiero presentarle las pruebas a la fiscal general de la Nación, ojalá mañana mismo, que muestra los actos de sedición de lo que Leyva llama: acuerdo nacional, que ahora propone con grupos de extrema derecha y grupos armados en guerra, al cual ha invitado a algunas personas muy conocidas, y donde se demuestra la reunión con Diaz-Balart, que él ahora niega”, escribió.

Al respecto, el político estadounidense respondió a Petro: “Parece que está de nuevo bajo la influencia de drogas, alcohol o ambos”, escribió en la red social X. Cuando se le preguntó hace dos meses si se había reunido con Leyva, dijo que se había reunido con mucha gente del país, entre ellos gremios, funcionarios del gobierno y líderes de oposición en su calidad de miembro del Congreso. No negó haberse visto con el excanciller.

En mayo, Petro ya había señalado a al congresista republicano Diaz-Balart de estar conspirando en su contra. “No conozco cómo un senador (sic) de Estados Unidos, por muy de extrema derecha que sea, se le ocurra conspirar contra un presidente progresista latinoamericano, que no es de su país, al lado de políticos que han metido en el mismo complot a organizaciones narcotraficantes”, afirmó.

Hace dos semanas, durante su visita a Cali, Petro volvió al tema. “Hay una grabación por allí, que le puse a escuchar a la fiscal general, en la que cierto dirigente de extrema derecha, que no es Uribe, está aliado con el narcotráfico buscando que fuerzas en Colombia y Estados Unidos produzcan un golpe de Estado”, afirmó.

Reacciones

Ante la revelación de El País, Francia Márquez aseguró este domingo que no ha participado en ningún complot para derrocar a Petro. “No existe la posibilidad de que me prestara a conspiraciones”, dijo la vicepresidenta de Colombia. “Tengo la conciencia tranquila, la mente clara y el corazón firme. Respeto profundamente el orden constitucional, y dentro de este, la figura del presidente de la República como símbolo de la unidad nacional”, añadió.

La canciller Laura Sarabia también arremetió contra Leyva: “Ruin y miserable. No encuentro mejores palabras para describir a Álvaro Leyva. La ambición desmedida por el poder lo llevó a conspirar contra nuestra institucionalidad”. “Esto no es solo un ataque contra Gustavo Petro, es un atentado contra la democracia misma. El mandato del presidente debe ser respetado y defendido por todos y todas”, aseveró.

A su vez, la derecha colombiana se pronunció sobre las menciones de Leyva a algunos de sus referentes. Vicky Dávila aseguró que ella no tenía conocimiento de “estas ideas de excanciller Leyva que menciona El País”. “No estoy de acuerdo con que tumben a Petro, siempre lo he dicho, en público y en privado”, enfatizó. El expresidente Álvaro Uribe, en tanto, expresó su apoyo a Dávila y Miguel Uribe Turbay. “Nuestro precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay es un demócrata integral, un combatiente con las ideas y con los argumentos, una persona franca y genuina, no un golpista. Esperamos que el doctor Álvaro Leiva aclare”, declaró el exmandatario.

También se pronunció el exministro del Interior, Juan Fernando Cristo: “Todos los colombianos debemos rechazar cualquier intento de afectar el periodo institucional del presidente Gustavo Petro. Que el excanciller Leyva se encuentre detrás de esas maniobras es peligroso y decepcionante”, dijo.

Humberto de La Calle, exsenador y negociador de paz, afirmó: “Muy graves las revelaciones que trae El País de Madrid sobre las operaciones de Álvaro Leyva para tumbar al Presidente Petro. Hay que rechazarlas. Una cosa es la crítica y otra la conspiración. El período de Gustavo Petro es intocable”.

Otra denuncia

En medio de este escándalo, la revista colombiana Semana reveló la historia desconocida de la presencia de los peores criminales de Antioquia en un acto público con Gustavo Petro, que tuvo lugar el 21 de junio pasado.

En esa ocasión, según la publicación, el mandatario realizó una férrea defensa sobre ese polémico evento, el cual generó alarma en las autoridades regionales de la capital antioqueña. A través de un mensaje en la red social X, el jefe de Estado lanzó un fuerte mensaje: “Acostumbrados a entrar delincuentes por la puerta de atrás del Palacio, al recinto de la Cámara de Representantes sin víctimas, a abrazarse en la noche para pactar votos y haciendas. Nosotros de frente, en calle, con las víctimas hablando, buscamos la paz”.

Pero ese evento no tiene a todos los integrantes de su gabinete contentos. Es el caso el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, quien no ocultó su indignación por lo sucedido en Medellín. “Cuando llegué al sitio, pues sentí un poco, digamos que indignación, pero también, por otro lado, veía que hace parte de los procesos que el gobierno nacional ha decidido adelantar”, expresó Sánchez en Blu Radio.

Petro, sin embargo, soltó una llamativa declaración sobre el evento en Medellín en la transmisión en vivo de su consejo de ministros, el martes pasado. “Atacan eso porque las bandas saben la verdad, quiénes hablaron con ellos, quiénes lo negociaron. En Medellín yo no subí delincuentes a las tarimas, con delincuentes hablaron alcaldes y otros. Ojo con eso. La prensa lo borra y se olvida de un principio universal de la justicia: el que está preso no es un delincuente, es una persona en rehabilitación”, afirmó.

Finalmente, anotó: “Como acá ven la justicia como venganza, entonces no ven a la gente que está allá en la cárcel como gente en rehabilitación. Que desde las cárceles se maneja violencia es cierto, pero a esos hay que meterlos en las fragatas”.

Según la revista colombiana, la “escandalosa” puesta en escena de Medellín tiene como telón de fondo una negociación con promesas de beneficios judiciales y un posible pacto político de cara a las elecciones de 2026, “lo cual enciende las alarmas”.

El primer paso se piensa ejecutar en los próximos meses, con base en información suministrada por funcionarios de la Oficina del Alto Comisionado para la Paz. Los delegados del gobierno de Petro están haciendo gestiones para que el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) autorice la salida por horas de los cabecillas, en medio de la campaña electoral que se avecina, para que puedan tener contacto con sus bases y la población civil en los barrios. “Pueden ser de dos a tres horas, pero que salgan”, contó una de las fuentes.

Para que la Casa de Nariño les cumpla a las organizaciones criminales, se debe presentar ante el Congreso un marco jurídico que les dé piso a los beneficios prometidos por el gobierno, y este no cuenta con los votos suficientes en la próxima legislatura para sacarlo adelante. En efecto, esa batalla se daría al calor de las elecciones de 2026.