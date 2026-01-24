Hombre fallece tras recibir disparos de ICE durante manifestación en Minneapolis

Durante una nueva jornada de manifestaciones en el estado de Minnesota tras el homicidio de Renee Good, este sábado un hombre falleció tras varios disparos por parte de los agentes federales de inmigración, organismo conocido como “ICE”.

El gobernador de Minnesota, Tim Walz dijo a través de la red social X que “acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante”.

Además agregó que “el presidente debe poner fin a esta operación. Saque de Minnesota a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento. Ya”.

Según información entregada a Associated Press por parte del Departamento de Seguridad de Estados Unidos, el hombre habría estado armado .

Desde la Municipalidad de Minneapolis confirmaron que este hecho se dio en la zona de la calle 26 Oeste y la Avenida Nicollet.

Brian O’Hara jefe de la policía de Minneapolis informó que durante la mañana de este sábado fueron alertados sobre un hombre que recibió disparos múltiples, quien fue trasladado en una ambulancia, siendo más tarde declarado fallecido.

Se trataría de un hombre de 37 años, residente de Minneapolis.

El oficial hizo un llamado a los manifestantes a que se “mantengan en calma y no destruyan nuestra ciudad”.

El alcalde de Minneapolis, Jacob Frey en cambio hizo un emplazamiento al presidente Donald Trump en que le dijo que “este es un momento de actuar como un líder, ponga a Minneapolis y a América primero”.

También le dijo al mandatario que esta operación no esta creando seguridad para la sociedad y le pidió que removiera a los agentes federales.

El alcalde Frey además destacó que durante estas jornadas de protestas 15 mil personas se han manifestado pacíficamente, “sin ninguna ventana rota”.