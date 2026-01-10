SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    HRW declara como un “asesinato injustificado” la muerte de una mujer estadounidense a manos de las fuerzas del ICE

    “Durante el último año, el ICE y otros agentes federales han abusado de las comunidades inmigrantes en todo Estados Unidos con impunidad”, denunciaron desde el organismo.

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo. Xu Jing

    La ONG Human Rights Watch (HRW) ha declarado que la muerte a tiros de la estadounidense Renee Nicole Good a manos de un agente federal en la ciudad de Minneapolis el pasado 7 de enero es simplemente un “asesinato injustificado” y un ejemplo del “sistema abusivo” que practican los empleados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en sus redadas contra los migrantes sin papeles en todo el país.

    En su condena del incidente, HRW vuelve a incidir en los numerosos vídeos del incidente recogidos en los móviles de los testigos e incluso por el teléfono del propio agente que mató a tiros a la mujer: Good, analiza la ONG, en ningún momento intenta arrollar a los agentes con su vehículo, como denunció en un momento la Administración estadounidense.

    “El análisis de los vídeos demuestra que, cuando efectuó los disparos, el agente no podía temer razonablemente que pudiera morir o padecer lesiones físicas graves”, zanja HRW.

    HRW denuncia además que, según declaraciones de testigos, los agentes del ICE impidieron que un individuo que se identificó como médico pudiera prestar ayuda inmediata a Good. Dos testigos declararon a los medios que los vehículos del ICE estacionados en la calle obstaculizaron el paso de la ambulancia, lo que obligó a los sanitarios a llegar a pie al lugar donde agonizaba Good.

    “Durante el último año, el ICE y otros agentes federales han abusado de las comunidades inmigrantes en todo Estados Unidos con impunidad”, ha denunciado la directora de Crisis y Conflictos de HRW, Ida Sawyer.

    “Este horrible incidente es la última señal de que sus tácticas abusivas ponen en riesgo la vida de personas que no están sujetas a las autoridades migratorias”, ha añadido.

    HRW declara que este “asesinato injustificado” se enmarca en un patrón más amplio de incidentes relacionados con el uso de armas de fuego en circunstancias cuestionables durante operativos de control migratorio, según Human Rights Watch, y detenciones a vehículos sospechosos.

    La política del Departamento de Justicia, recuerda la ONG, prohíbe explícitamente a los agentes del orden disparar armas de fuego “solo para inutilizar vehículos en movimiento”. Incluso cuando un “vehículo es conducido de una manera que amenaza con causar la muerte o lesiones físicas graves”, un agente no puede disparar un arma de fuego si puede evitar razonablemente el daño, incluso “apartándose del camino del vehículo”.

    “La muerte de Good es un ejemplo horroroso de los peligros que representan las fuerzas del orden, que han sido facultadas para actuar con imprudencia, y envía un mensaje amenazante y potencialmente intimidante tanto a inmigrantes, manifestantes como a transeúntes”, ha condenado Sawyer. “Las autoridades deben investigar el asesinato de forma pública y exhaustiva y garantizar que se haga justicia”, remacha.

    Más sobre:Human Rights WatchICEEstados Unidos

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Gobierno respalda ley que blinda el Plan Nacional de Búsqueda: Gajardo valora avances en la discusión parlamentaria

    Paciente con sarampión importado: Minsal entrega detalles del caso y activa plan para ubicar contactos estrechos

    Irán denuncia ante la ONU las “injerencias” y “amenazas” de Estados Unidos en medio de la ola de protestas

    Boric pide prevenir incendios ante altas temperaturas: “Evitemos conductas de riesgo que pueden terminar en tragedias”

    Hombre de 30 años muere tras ser baleado al interior de una vivienda en San José de Maipo

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile

    Lo más leído

    1.
    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    Zelenski pide “una reacción clara por parte del mundo” tras el “ataque masivo” de Rusia contra Ucrania

    2.
    ¿Qué viene ahora para Venezuela y Maduro?

    ¿Qué viene ahora para Venezuela y Maduro?

    3.
    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    “Miren el vídeo desde todos los ángulos”: alcalde de Minneapolis insiste en que la mujer que mató el ICE no intentaba atropellar a los agentes

    4.
    Caída de Maduro: Lo que ganan y pierden China y Rusia

    Caída de Maduro: Lo que ganan y pierden China y Rusia

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Tras la lluvia, anuncian una posible ola de calor en la Región Metropolitana y 5 regiones de la zona central

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    Qué es la cereulida, la toxina que obligó a Nestlé a retirar miles de lotes contaminados de fórmula en Chile y el mundo

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    De Kojima a GoPro: la estrategia de Asus detrás de las colaboraciones que marcan el CES 2026

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    CES 2026: lo nuevo y lo que marcará la pauta en tecnología

    Servicios

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Mundial de la Kings League

    A qué hora y dónde ver a Chile vs. Colombia por el Mundial de la Kings League

    Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

    Hasta 37°C en algunas zonas: advierten “altas temperaturas extremas” en cuatro regiones de la zona central

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia
    Chile

    SHOA descarta riesgo de tsunami en Chile tras sismo 6.8 en Indonesia

    Gobierno respalda ley que blinda el Plan Nacional de Búsqueda: Gajardo valora avances en la discusión parlamentaria

    Paciente con sarampión importado: Minsal entrega detalles del caso y activa plan para ubicar contactos estrechos

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”
    Negocios

    Alfredo Echavarría tras reunión con Kast: “Propusimos estudiar un subsidio a la tasa 2.0 y ampliar un poco el monto (…) Creo que sí lo considerarán”

    La recuperación de las isapres permite también un salto histórico en sus fuerzas de venta

    Fabio Valdés, presidente del grupo Penta: “Quiroz es el segundo Büchi”

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio
    Tendencias

    Esta alternativa del azúcar tiene “efectos alarmantes” para la salud, según un reciente estudio

    Soy neuróloga y esto es lo que puedes hacer para reducir tu dolor de cabeza o migraña

    Noam Shomron, científico israelí: “La comprensión científica se está acelerando y eso es emocionante”

    La UC llega a su meta: el Claro Arena completa 14 mil abonos para la temporada 2026
    El Deportivo

    La UC llega a su meta: el Claro Arena completa 14 mil abonos para la temporada 2026

    Un nuevo tropiezo para Manuel Pellegrini: el Betis solo consigue un empate en su visita al colista Oviedo

    Barcelona arruina la sorpresa y anuncia la llegada de Octavio Rivero a Universidad de Chile

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero
    Finde

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 10 y 11 de enero

    Un día en Qatar: Al Zubarah, la ciudad perlera que desapareció bajo el desierto

    Guía del ocio: panoramas escogidos para el fin de semana del 3 y 4 de enero

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile
    Cultura y entretención

    Globos de Oro 2026: horarios y cómo seguir la ceremonia en Chile

    Reseña de libros: de Adriana Murad a Juan Luis Salinas

    Prat, Baquedano y el mito de la “Esparta americana”: cómo la Guerra del Pacífico moldeó la identidad chilena

    HRW declara como un “asesinato injustificado” la muerte de una mujer estadounidense a manos de las fuerzas del ICE
    Mundo

    HRW declara como un “asesinato injustificado” la muerte de una mujer estadounidense a manos de las fuerzas del ICE

    Irán denuncia ante la ONU las “injerencias” y “amenazas” de Estados Unidos en medio de la ola de protestas

    Corea del Sur niega acusaciones de Corea del Norte por presunto envío de drones espía

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender
    Paula

    Elizabeth Choque Mamani: hija de maestra artesana busca aprender

    Flow: una experiencia sensorial única para bebés que llega a Teatro a Mil

    El modelo latinoamericano que acompaña a madres jóvenes a salir de la pobreza