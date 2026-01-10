HRW declara como un “asesinato injustificado” la muerte de una mujer estadounidense a manos de las fuerzas del ICE

La ONG Human Rights Watch (HRW) ha declarado que la muerte a tiros de la estadounidense Renee Nicole Good a manos de un agente federal en la ciudad de Minneapolis el pasado 7 de enero es simplemente un “asesinato injustificado” y un ejemplo del “sistema abusivo” que practican los empleados del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en sus redadas contra los migrantes sin papeles en todo el país.

En su condena del incidente, HRW vuelve a incidir en los numerosos vídeos del incidente recogidos en los móviles de los testigos e incluso por el teléfono del propio agente que mató a tiros a la mujer: Good, analiza la ONG, en ningún momento intenta arrollar a los agentes con su vehículo, como denunció en un momento la Administración estadounidense.

“El análisis de los vídeos demuestra que, cuando efectuó los disparos, el agente no podía temer razonablemente que pudiera morir o padecer lesiones físicas graves”, zanja HRW.

HRW denuncia además que, según declaraciones de testigos, los agentes del ICE impidieron que un individuo que se identificó como médico pudiera prestar ayuda inmediata a Good. Dos testigos declararon a los medios que los vehículos del ICE estacionados en la calle obstaculizaron el paso de la ambulancia, lo que obligó a los sanitarios a llegar a pie al lugar donde agonizaba Good.

“Durante el último año, el ICE y otros agentes federales han abusado de las comunidades inmigrantes en todo Estados Unidos con impunidad”, ha denunciado la directora de Crisis y Conflictos de HRW, Ida Sawyer.

“Este horrible incidente es la última señal de que sus tácticas abusivas ponen en riesgo la vida de personas que no están sujetas a las autoridades migratorias”, ha añadido.

HRW declara que este “asesinato injustificado” se enmarca en un patrón más amplio de incidentes relacionados con el uso de armas de fuego en circunstancias cuestionables durante operativos de control migratorio, según Human Rights Watch, y detenciones a vehículos sospechosos.

La política del Departamento de Justicia, recuerda la ONG, prohíbe explícitamente a los agentes del orden disparar armas de fuego “solo para inutilizar vehículos en movimiento”. Incluso cuando un “vehículo es conducido de una manera que amenaza con causar la muerte o lesiones físicas graves”, un agente no puede disparar un arma de fuego si puede evitar razonablemente el daño, incluso “apartándose del camino del vehículo”.

“La muerte de Good es un ejemplo horroroso de los peligros que representan las fuerzas del orden, que han sido facultadas para actuar con imprudencia, y envía un mensaje amenazante y potencialmente intimidante tanto a inmigrantes, manifestantes como a transeúntes”, ha condenado Sawyer. “Las autoridades deben investigar el asesinato de forma pública y exhaustiva y garantizar que se haga justicia”, remacha.