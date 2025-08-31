Hutíes allanan oficinas de la ONU y de Unicef en Yemen: detuvieron al menos a un empleado

Este domingo, los hutíes allanaron las oficinas de las agencias de alimentos y de infancia de las Naciones Unidas en la capital de Yemen, Saná.

De acuerdo a The Associated Press, los rebeldes detuvieron al menos a un empleado de la ONU.

También fueron allanadas las oficinas de la agencias de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef).

Según el mismo medio, el portavoz de Unicef, indicó que había “una situación en curso” relacionada con sus oficinas en Saná. Sin embargo, no proporcionó más detalles.

Además, acorde con el medio, fuentes señalaron que se perdió contacto con varios otros empleados del Programa Mundial de Alimentos y de Unicef , por lo que podrían haber más detenidos.

Esto ocurre en medio de una grave tensión con Israel, ya que el jueves las fuerzas israelíes atacaron y asesinaron a al primer ministro “de facto” Ahmed Ghaleb al Rahwi, y a sus doce ministros subordinados.

Tras este ataque, el jefe supremo de los hutíes, Mahdi Al-Mashat, prometió vengarse.

De acuerdo a Al Masirah, Al-Mashat enfatizó que “ nuestra venganza no dormirá . Les esperan días oscuros como resultado de los crímenes de su traicionero gobierno. Las Fuerzas Armadas de Yemen siguen plenamente capaces, y lo que el enemigo logró no fue más que un golpe de suerte”.

“Prometemos a Dios, al querido pueblo yemení y a las familias de los mártires y heridos que nos vengaremos” , declaró este sábado.

Esta no es la primera vez que los hutíes detienen a funcionarios de la ONU. En enero de este año, arrestaron cerca de ocho funcionarios en la capital de Yemen . Incluso, en mayo del 2024, los hutíes también detuvieron a 13 miembros del personal de la ONU.

Ante estas detenciones, la ONU suspendió sus operaciones en el bastión hutí de Saada, en el norte de Yemen.