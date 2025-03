Impacto de la guerra comercial: encuesta revela mayoritario rechazo de estadounidenses a manejo económico de Trump

“El auge económico de casi cinco años de Estados Unidos está empezando a mostrar el paso del tiempo”, escribió este lunes David Goldman, editor ejecutivo de CNN Business. A su juicio, “se están formando grietas en los cimientos de la economía: los despidos aumentan, la contratación se está desacelerando, la confianza del consumidor se está erosionando y la inflación está cobrando velocidad”. “Aunque todas esas cosas casi con certeza estarían sucediendo si la exvicepresidenta Kamala Harris hubiera ganado las elecciones, la incertidumbre que ha desatado la política económica del presidente Donald Trump está exacerbando esos problemas”, advirtió.

Goldman puso especial énfasis en la guerra comercial emprendida por el mandatario republicano. “Los aranceles, en particular la naturaleza intermitente de las órdenes de Trump al respecto, están sembrando confusión para las empresas, los consumidores y los inversores por igual, y están avivando las preocupaciones sobre la inflación en un momento en que los precios al consumidor han estado aumentando obstinadamente de nuevo”, apuntó.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla en un evento sobre la economía en el Circa Resort and Casino en Las Vegas, Nevada, el 25 de enero de 2025. Foto: Archivo

Y este crudo análisis parece encontrar eco en la opinión pública estadounidense. Para la mayoría de los norteamericanos, Trump está fracasando en materia económica, aún teniendo a su lado al multimillonario Elon Musk, quien llegaba al gobierno con un exitoso pasado en la gestión de sus compañías, Tesla, Space X y X (ex Twitter).

Así lo reveló una nueva encuesta de CNN realizada por la firma de investigación SSRS. Mientras los mercados caen y los inversores se preocupan por las políticas comerciales de Trump, una mayoría del 56% de los estadounidenses desaprueba su manejo de la economía, peor que en cualquier otro momento de su primer mandato.

Los estadounidenses están profundamente divididos sobre el desempeño de Trump tanto en el presupuesto federal como en el gobierno federal, dice la SSRS: el 48% aprueba su trabajo, alrededor del 50% lo desaprueba y tiene una calificación más baja en su trabajo en política de atención médica (43%), asuntos exteriores (42%) y aranceles (39%).

En general, el índice de aprobación de la gestión de Trump se sitúa actualmente en el 45%, con un 54% de desaprobación, en línea con sus índices de marzo de 2017 y en línea con sus puntuaciones más altas registradas durante sus primeros cuatro años en la Casa Blanca, destaca CNN.

Trabajadores escuchan a Donald Trump mientras hace una parada de campaña en el fabricante FALK Production en Walker, Michigan, el 27 de septiembre de 2024. Foto: Archivo

El 35% de los estadounidenses dice que las cosas en el país van bien, frente al 29% en enero, lo que refleja una ola de sentimiento positivo dentro del Partido Republicano. Sus puntuaciones siguen estando muy polarizadas: los republicanos tienen aproximadamente 10 veces más probabilidades que los demócratas de aprobar su actuación.

Según la cadena de televisión, existe un consenso abrumador entre los partidos en que el uso del poder presidencial por parte de Trump refleja una ruptura con los precedentes históricos. Así, un 86% de los estadounidenses, incluyendo más de tres cuartas partes de los adultos de cada partido, afirma que el mandatario republicano está adoptando un enfoque completamente diferente al de presidentes anteriores. El 49% lo considera negativo y el 37% positivo. Solo el 14% afirma que su enfoque para su segundo mandato ha sido, en general, similar al de gobernantes previos.

La encuesta de SSRS muestra que las preocupaciones económicas siguen dominando, con un 42% de los estadounidenses eligiendo la economía como su tema principal de una lista de siete, más del doble de la proporción de quienes eligieron cualquier otro tema, incluido el estado de la democracia estadounidense (19%), la forma en que funciona el gobierno federal (14%), la inmigración (12%), la atención médica (6%), la política exterior (3%) o el cambio climático (2%).

Trump ha dedicado sus primeros meses de mandato a recortar drásticamente el gasto y la plantilla federal. La opinión pública sobre esta iniciativa y sobre Elon Musk, a quien Trump ha otorgado un papel destacado, es mayoritariamente negativa.

Agentes de Aduanas y Protección Fronteriza de EE.UU. suben a migrantes detenidos a un avión de la Fuerza Aérea para un vuelo de deportación en el Aeropuerto Internacional de Tucson, en Arizona, el 23 de enero de 2025. Foto: Archivo

Solo el 35% de los estadounidenses tiene una opinión positiva de Musk, mientras que el 53% lo califica negativamente y el 11% no opina. Esto lo convierte en un candidato más conocido y, a la vez, mucho más impopular que el vicepresidente J. D. Vance (a quien el 33% de los estadounidenses califica favorablemente, el 44% desfavorablemente y el 23% no opina). Aproximadamente 6 de cada 10 estadounidenses afirman que Musk no tiene la experiencia ni el criterio necesarios para modificar el funcionamiento del gobierno, destaca CNN.

En tanto, la percepción de que Trump es capaz de impulsar el cambio que el país necesita (50%) y de gestionar el gobierno con eficacia (49%) es significativamente mayor que durante la segunda mitad de su primer mandato (43% y 42%, respectivamente, en noviembre de 2019). Aproximadamente la mitad de los estadounidenses afirma actualmente que Trump tiene la resistencia y la agudeza necesarias para ejercer eficazmente su cargo (51%), y son menos los que lo consideran un líder mundial eficaz (46%) o que respeta el Estado de derecho (38%).

Para tranquilidad de los republicanos, la mayoría de los estadounidenses le están dando cifras positivas en otras prioridades clave, entre ellas, la inmigración. El 51% que ahora afirma aprobar la labor de Trump en materia de inmigración -encabezada por medidas de control más estrictas- es siete puntos porcentuales mayor que en cualquier otro momento de su primera administración.