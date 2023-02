Inflación y guerra en Ucrania: las claves de la segunda cuenta anual de Joe Biden ante el Congreso

El Presidente de Estados Unidos, Joe Biden, realizará este martes el discurso anual del Estado de la Unión ante el Congreso en Washington, una de las instancias políticas más importantes del país, y cuya fecha fue propuesta en una invitación realizada por el líder republicano de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy.

“Es mi obligación solemne invitarlo a hablar ante una Sesión Conjunta del Congreso el martes 7 de febrero de 2023, para que pueda cumplir con su deber en virtud de la Constitución de informar sobre el Estado de la Unión”, afirmó el republicano a través de su cuenta de Twitter.

El evento, que se realizó por última vez en marzo del año pasado, se produce en un escenario político y social diferente al de la última edición, en el que prima la polarización en el Legislativo y el descontento de la sociedad estadounidense frente al estado del país.

Mientras que la inflación sigue generando problemas para la población, en conjunto al límite de endeudamiento del país, que ha generado debate entre el Ejecutivo y el Legislativo, los últimos casos de tiroteos y ataques masivos en lugares como California realzaron nuevamente el debate sobre el control y posesión de armas en Estados Unidos, sumado al desarrollo de la guerra en Ucrania, que está cerca de cumplir un año desde su inicio.

En cuanto al factor político, se suma la nueva formación del Congreso, en la cual Biden se enfrentará, por primera vez en su mandato a una Cámara Baja dominada por los republicanos y un Senado controlado por los demócratas, un espacio políticamente dividido que ya ha provocado roces y problemas dentro del Capitolio.

A esto se añade el descontento general de la población estadounidense, según da cuenta el sondeo anual “Mood of The Nation”, realizado por Gallup, cuyos índices llegaron a mínimos históricos durante la pandemia, y que no cambiaron mucho en 2023.

La calidad de vida en el país y las oportunidades de surgir fueron de los dos temas -de los 30 en total- que tuvieron porcentajes sobre el 50% (con 65% y 61%, respectivamente). El resto de apartados de la encuesta tuvieron cifras bastante bajas, entre las que destacan los temas relacionados al gobierno, donde solo un 33% se mostró satisfecho sobre el sistema de administración y su desempeño, seguido por las leyes de porte de armas, con un 34%.

El discurso y sus posibles temáticas

El Presidente Joe Biden pronuncia su primer discurso del Estado de Unión, en una sesión conjunta del Congreso en el Capitolio, en Washington, el 1 de marzo de 2022. Foto: AP

El discurso del Estado de Unión se realizará en el Capitolio, en Washington, donde Biden reunirá a los miembros de la Cámara de Representantes y del Senado, el gabinete presidencial, los jueces de la Corte Suprema y los altos mandos del Ejército.

Como en cada ocasión, distintas personas asistirán como invitados especiales, entre los que se encuentran los padres de Tyre Nichols, hombre afroamericano que murió víctima de una reciente golpiza por parte de la policía de Memphis, lo que trajo nuevamente a la palestra el tema de la violencia policial y una posible reforma a la institución. La familia fue invitada por el representante demócrata de Nevada, Steven Horsford, presidente del Caucus Afroamericano del Congreso.

Por otro lado, tanto la representante demócrata de California, Judy Chu, como el propio Biden invitaron a Brandon Tsay, el hombre que desarmó al sospechoso del tiroteo en Monterey Park, en California, hecho por el que fue galardonado y considerado “héroe” por el gobierno federal del estado californiano.

Los temas que se abordarán en el discurso de este martes no se han confirmado, pero se estima que el estado económico de EE.UU, la infraestructura, el control de armas y la guerra de Ucrania serán los tópicos principales de la alocución de Biden.

Economía

Un letrero de Wall Street, frente a la Bolsa de Valores de Nueva York, el 14 de junio de 2022. Foto: AP

Uno de los temas principales que podría abordar Biden es la situación económica del país, que se encuentra en un punto complicado, frente a la inflación, los niveles críticos de endeudamiento de la nación, y el supuesto plan económico que el mandatario prometió durante su campaña electoral.

A pesar de que los índices de inflación estén disminuyendo, tras el peak en 2022, su efecto sigue afectando a la población estadounidense, que denuncia los exagerados precios de productos de primera necesidad. En este escenario, una encuesta realizada por CBS News mostró que el 76% de la población cree que la disminución de la inflación debe ser un tema de alta prioridad para el Congreso.

Por otro lado, se encuentra la situación que vive el gobierno sobre su endeudamiento, el cual ha tocado techo y que, según la Secretaria del Tesoro, Janet Yellen, traería consecuencias catastróficas si no se trata a tiempo: “Insto respetuosamente al Congreso a que actúe con prontitud para proteger la plena fe y el crédito de Estados Unidos” declaró Yellen. Esto causó debate dentro del Capitolio, donde los demócratas plantearon aumentar el límite de deuda, mientras que los republicanos apuntaron a reducir los gastos gubernamentales.

A todo esto, se suma el plan económico de Biden, aspecto que fue una de sus promesas más importantes durante su campaña presidencial, en la cual se compromete a entregar una agenda económica que reconstruiría a la clase media del país, a la cual denominó como “Agenda de Unión”.

Violencia y control de armas

Manifestantes con pancartas, durante una protesta contra la violencia armada, en Washington, el 11 de junio de 2022. Foto: Reuters

Tras los recientes tiroteos ocurridos en California, se estima que Biden tratará los temas relacionados a la violencia y posesión de armas, con motivo de los atentados en Half Moon Bay y Monterey Park. Anteriormente, el mandatario instó al Congreso a aprobar la prohibición de los fusiles de asalto, tema que apenas ha progresado, incluso en el tiempo en que ambas cámaras eran controladas por los demócratas. Por ello, Biden sigue presionando al Congreso para aprobar este tipo de medidas.

La situación respecto al porte de armas en Estados Unidos sigue siendo un tema sin resolver para el gobierno. Mientras que, a mediados de enero, la senadora demócrata de California, Dianne Feinstein, impuso una prohibición a este tipo de armas en el estado, el 21 de ese mismo mes un tribunal en el estado de Illinois suspendió temporalmente la ley de control de fusiles, tras una batalla legal sobre la legislación de armas en el territorio.

Guerra en Ucrania

Ad portas del aniversario del comienzo de la guerra en Ucrania, se prevé que, dentro de los temas del discurso del Estado de la Unión, Biden aborde el apoyo de Estados Unidos a Kiev durante el conflicto, que ha evolucionado considerablemente desde la última edición de la cuenta anual, a lo cual se añade como hecho fundamental la aprobación del envío de los tanques estadounidenses M1 Abrams a Ucrania.

En este escenario, se prevé que Biden intentará conversar con los legisladores respecto a la solicitud de fondos adicionales para apoyar al gobierno del Presidente Volodymyr Zelensky, quien se reunió con el Congreso en diciembre, en plena discusión sobre el envío de ayuda militar a Ucrania.

Infraestructura

El plan de infraestructura, aprobado en 2021, fue uno de los mayores logros de Biden durante su primer año de mandato, con el que buscada diferenciar su visión económica con la del Partido Republicano. Varios de los proyectos que contempla el plan están despegando, como el túnel subfluvial en Nueva York, con una inversión de US $ 300 millones.

Por esa razón, se espera que Biden trate el tema de la ley de infraestructura, con el fin de mostrar los logros “tangibles” de su gobierno.

Reforma policial

El caso de Tyre Nichols, joven afroamericano que fue asesinado por cinco oficiales de Memphis, trajo consigo una ola de protestas en el país que revivieron el debate sobre la reforma policial, que se lleva exigiendo desde el caso de George Floyd, muerto en mayo de 2020, en Minneapolis.

Imagen del video que muestra a Tyre Nichols apoyado contra un automóvil después de un ataque brutal de cinco policías de Memphis, el 7 de enero de 2023. Foto: AP

Varias entidades exigieron a Biden que tratara el tema de la reforma en su discurso del 7 de febrero, por lo que es muy probable que aborde esta problemática, considerando además las reuniones que tuvo el mandatario con el Caucus Afroamericano del Congreso, además de la invitación de los padres de Nichols.