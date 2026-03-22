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    Irán advierte represalias contra infraestructura de EE.UU. tras ultimátum de Trump por el estrecho de Ormuz

    La amenaza eleva aún más la tensión en Medio Oriente, en medio de advertencias cruzadas, alza del petróleo y preocupación internacional por la seguridad de una ruta clave para el suministro energético global.

    Por 
    Roberto Martínez
    Irán

    Una nueva escalada verbal entre Irán y Estados Unidos tensiona aún más el escenario en Medio Oriente, luego de que autoridades iraníes advirtieran que responderán con ataques a infraestructura estratégica si su sistema energético es alcanzado por fuerzas enemigas.

    La advertencia fue emitida por el cuartel central “Khatam al-Anbiya”, uno de los principales órganos militares iraníes, cuyo portavoz aseguró que cualquier agresión contra instalaciones de combustible y energía en territorio iraní desencadenará ataques contra infraestructuras energéticas, tecnológicas y plantas de desalinización vinculadas a Estados Unidos y a Israel en la región.

    El mensaje surge minutos después de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzara un ultimátum a Teherán a través de Truth Social, exigiendo la reapertura “completa y sin amenazas” del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas.

    En caso contrario, el mandatario había advertido que EE.UU. atacará y destruirá centrales eléctricas iraníes, comenzando por la de mayor tamaño.

    El estrecho de Ormuz se ha convertido en el epicentro de la crisis. Este corredor marítimo -por donde transita cerca de un tercio del petróleo mundial transportado por vía marítima- es clave para el comercio energético global.

    De hecho, el conflicto en la región ya impacta en la economía global. El precio del petróleo Brent superó los 105 dólares por barril, acumulando un alza superior al 50% en el último mes, impulsado por la incertidumbre sobre la seguridad del tránsito marítimo en la zona.

    Más sobre:Guerra en Medio OrienteIránEE.UU.Donald TrumpEstrecho de OrmuzKhatam al-AnbiyaMundo

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