Trump amenaza con atacar plantas energéticas de Irán si no reabre el estrecho de Ormuz en 48 horas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, lanzó este sábado una dura advertencia contra Irán a través de su cuenta en Truth Social, donde exigió la reapertura “completa y sin amenazas” del estrecho de Ormuz en un plazo de 48 horas, bajo amenaza de ataques directos a infraestructura energética iraní.

En su mensaje, el mandatario afirmó: “Si Irán no abre completamente, sin amenazas, el estrecho de Ormuz dentro de 48 horas desde este momento exacto, Estados Unidos atacará y destruirá sus diversas centrales eléctricas, ¡comenzando por la más grande!”.

La declaración ocurre en medio de crecientes tensiones con Irán, en un contexto donde el control del estrecho de Ormuz -una angosta franja marítima ubicada entre Irán y Omán- resulta crítico para el comercio energético global.

Se estima que cerca de un tercio del petróleo transportado por vía marítima pasa por este punto estratégico.

Cabe recordar que horas antes, 22 países -principalmente europeos junto a naciones del Golfo como Emiratos Árabes Unidos y Baréin- condenaron con dureza el bloqueo del estrecho de Ormuz, acusando a Irán de ejecutar un “cierre de facto” de esta ruta clave.

En una declaración conjunta, denunciaron “con la mayor firmeza” los ataques contra buques mercantes desarmados y contra infraestructura civil, incluyendo instalaciones petroleras y gasíferas, y aseguraron que “estamos listos para contribuir a los esfuerzos adecuados para garantizar el paso seguro”.

El impacto de la crisis ya se refleja en los mercados energéticos internacionales. El precio del petróleo Brent superó los 105 dólares por barril, acumulando un alza superior al 50% en el último mes, impulsado por la incertidumbre en torno a la seguridad del tránsito marítimo en la zona.

En el ámbito militar, el Comando Central de Estados Unidos aseguró que la capacidad de Irán para amenazar esta ruta ha sido “reducida” tras recientes bombardeos.

Hasta ahora, las autoridades iraníes no han respondido oficialmente al ultimátum.