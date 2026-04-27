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    Irán apunta a las “cartas” que aún maneja si se reactiva la ofensiva, incluido el estrecho de Bab el Mandeb

    El presidente del Parlamento iraní, ha indicado que Irán ha “jugado en parte” sus opciones en el estrecho de Ormuz y que no ha activado sus opciones sobre el estrecho de Bab el Mandeb y los oleoductos.

    Por 
    Europa Press

    Las autoridades de Irán han apuntado a las “cartas” que aún manejan en caso de reactivación de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra el país, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, haya dicho en numerosas ocasiones que Teherán no tiene nada en su mano para negociar un acuerdo beneficioso y haya exigido que acepte sus términos de cara a un acuerdo.

    “Presumen de cartas. Veamos. Cartas de suministro son cartas de demandas”, ha dicho el presidente del Parlamento iraní, Mohamed Baqer Qalibaf, quien ha indicado que Irán ha “jugado en parte” sus opciones en el estrecho de Ormuz y que no ha activado sus opciones sobre el estrecho de Bab el Mandeb y los oleoductos.

    Así, ha señalado que Estados Unidos, por su parte, “ha jugado ya” la carta de la liberación de reservas estratégicas, mientras que “ha jugado en parte” la “demanda de destrucción” y podría verse forzado a nuevos “ajustes de precios”. “Añadan las vacaciones de verano, salvo que quieran cancelarlas en Estados Unidos”, ha ironizado a través de un mensaje en redes sociales.

    Qalibaf ha hecho así referencia a los potenciales costes políticos y económicos de un mayor aumento de los precios del combustible y la energía si el conflicto continúa, tal y como se ha visto con las restricciones impuestas por Irán en el estrecho de Ormuz como parte de su respuesta a la ofensiva lanzada por sorpresa el 28 de febrero por Estados Unidos e Israel contra el país asiático.

    El mensaje de Qalibaf, uno de los integrantes de la delegación negociadora iraní, ha sido publicado en medio de las tiranteces diplomáticas entre Estados Unidos e Irán y la ausencia de confirmación sobre una segunda reunión cara a cara para intentar sacar adelante un acuerdo, después de una primera reunión en la capital de Pakistán, Islamabad, y tras la prórroga de Trump al alto el fuego pactado el 8 de abril.

    Más sobre:IránEstados UnidosGuerraOrmuz

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