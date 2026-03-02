SUSCRÍBETE
    Mundo

    Irán denuncia que el asesinato de Jamenei es “un cobarde acto terrorista” que “abre una peligrosa caja de Pandora”

    El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, además sostuvo que el ataque perpetrado "constituye una violación sin precedentes de las normas más fundamentales que rigen las relaciones entre los Estados”.

    Por 
    Europa Press
    Abbas Araqchi. Europa Press/Contacto/Icana News

    El ministro de Exteriores de Irán, Abbas Araqchi, ha denunciado este lunes en una carta enviada a Naciones Unidas que el asesinato del líder supremo del país, el ayatolá Alí Jamenei, en la campaña de bombardeos de Israel y Estados Unidos supone “un cobarde acto de terrorismo” que “abre una peligrosa caja de Pandora” en el centro del sistema internacional.

    “El ataque deliberado contra el más importante funcionario de la República Islámica de Irán constituye una violación sin precedentes de las normas más fundamentales que rigen las relaciones entre los Estados”, ha sostenido. “Esta conducta no solo viola los principios establecidos del Derecho Internacional, sino que abre imprudentemente una peligrosa caja de Pandora, erosionando los cimientos de la igualdad soberana y la estabilidad del sistema internacional”, ha explicado.

    Araqchi ha denunciado en la misiva, enviada al secretario general de la ONU, António Guterres, y a la presidencia del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, las “horribles y criminales” acciones de Estados Unidos e Israel y ha dicho que “un fracaso a la hora de responder de forma decisiva a este comportamiento no solo reforzará a sus responsables, sino que causará un daño duradero e irreparable a los pilares del orden legal internacional durante las próximas décadas”.

    Así, ha denunciado la muerte de Jamenei “en el marco de una nueva oleada de agresiones no provocadas e injustificadas contra la soberanía y la integridad territorial de Irán”, contexto en el que “Estados Unidos y el régimen israelí atacaron de forma deliberada al jefe de Estado de un país miembro de Naciones Unidas”.

    “Este cobarde acto de terrorismo constituye un ataque directo a los principios fundamentales del Derecho Internacional, incluida la prohibición del uso de la fuerza, el respeto a la igualdad soberana y la inviolabilidad e inmunidad de los jefes de Estado”, ha destacado en su carta, publicada a través de sus redes sociales.

    En este sentido, ha subrayado que representa además “una escalada peligrosa y sin precedentes que atenta contra las normas más fundamentales de la condición de Estado y la conducta civilizada entre las naciones”. “Los jefes de Estado encarnan la soberanía de sus naciones y, según el Derecho Internacional, gozan de inviolabilidad, respeto e inmunidad indispensables para el ejercicio independiente de sus funciones oficiales”, ha resaltado.

    El jefe de la diplomacia iraní ha subrayado además que Jamenei “era además una figura religiosa muy respetada por decenas de millones de musulmanes en la región y el mundo”. “Un ataque así supone consecuencias profundas y de largo alcance, cuya responsabilidad recae únicamente en los responsables”, ha destacado Araqchi.

    Por ello, ha insistido en el “derecho inherente e inequívoco al derecho de Irán a defender su soberanía, integridad territorial y población”, antes de insistir en que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, tienen “responsabilidad penal” por el asesinato de Jamenei, lo que se suma a “los crímenes de guerra y contra la humanidad” perpetrados en la ofensiva contra Irán.

    Araqchi ha alertado de que “la normalización de las graves violaciones del Derecho Internacional amenaza la integridad del sistema internacional”, por lo que ha reclamado a Guterres y al Consejo de Seguridad de la ONU que “cumplan sus responsabilidades” sobre “el mantenimiento de la paz y la seguridad internacionales”, incluidas “medidas inmediatas, concretas y eficaces para garantizar la plena rendición de cuentas” parte de Estados Unidos e Israel por el “atroz acto terrorista” perpetrado contra Jamenei.

    "No hay personas detenidas": los nuevos antecedentes tras ataque armado que concluyó con la muerte de barrista de Colo Colo en Pudahuel

    Maersk suspende el tránsito por el Canal de Suez y el Estrecho de Ormuz ante escalada en Medio Oriente

    Seis cuentas en Polymarket ganan millones apostando al bombardeo de EE.UU. sobre Irán

    La UC no se conforma en Chillán y proyecta la Copa Libertadores: "Trataremos de presentar el mejor equipo para lo que viene"

    Las razones del quiebre entre Anthropic y el Pentágono (por orden de Trump)

    Una familia de locos: un relato de Jaime Bayly

    Trump asegura que Estados Unidos ha eliminado a "la mayoría de candidatos" a suceder a Jamenei

    Marzo y vuelta a clases: la presión silenciosa por "verse bien"

