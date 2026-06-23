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    Irán niega contactos con director del OIEA y señala que no habrá inspecciones a instalaciones dañadas en la guerra

    “No hemos tenido ninguna reunión con el director general del OIEA, ni tenemos previsto que el organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes dañadas", sostuvieron las autoridades iraníes.

    Por 
    Europa Press
    Bandera de Irán. Foto: Europa Press - Fabian Sommer/dpa - Archivo

    Las autoridades iraníes han negado este martes contactos con el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, al tiempo que ha rechazado que sus inspectores vayan a hacer revisiones en instalaciones dañadas durante la guerra, después de que Estados Unidos apuntara a inspecciones nucleares de manera inmediata en el país centroasiático en el contexto de las negociaciones realizadas en Suiza para avanzar en un acuerdo final.

    “No hemos tenido ninguna reunión con el director general del OIEA, ni tenemos previsto que el organismo inspeccione las instalaciones nucleares iraníes dañadas como consecuencia de la agresión militar de Estados Unidos y del régimen sionista”, ha afirmado el portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán, Esmail Baqaei, en rueda de prensa, quien ha recalcado que “no existe ningún protocolo al respecto”.

    Al término de la primera sesión de contactos técnicos entre Washington y Teherán para aplicar el acuerdo preliminar y dar pasos en el texto final, el vicepresidente estadounidense, JD Vance, indicó que Irán permitirá el regreso de las inspecciones nucleares del OIEA, unos trabajos que sugirió que serían inmediatos.

    “Anoche, sobre las 2.00 horas, intentamos llamar a algunos inspectores. Como es de esperar, a esas horas no había mucha gente contestando al teléfono. Pero creemos que algunas de esas conversaciones con los inspectores y con el OIEA podrían tener lugar incluso hoy mismo”, afirmó.

    Las cuestión nuclear iraní, es uno de los elementos centrales del acuerdo preliminar firmado por las partes, si bien contiene pocas obligaciones concretas y todo queda pendiente de las negociaciones lanzadas ahora con un plazo de 60 días. Aparte de tratar un mecanismo conjunto para resolver el asunto de las reservas de material nuclear, que contará con “metodología” y “supervisión” del OIEA, Irán y Estados Unidos pactaron mantener el ‘statu quo’ mientras negocian sin que se prevean cambios ni en el programa nuclear iraní ni en la política de sanciones ni el despliegue militar estadounidense.

    En todo caso, Baqaei ha recalcado que Irán es Estado miembro del Tratado de No Proliferación Nuclear (TNP) y un país “comprometido con los acuerdos de salvaguardias”, por lo que ha defendido que Teherán seguirá con los “procedimientos habituales”, insistiendo en que estos cauces “son muy claros”.

    Critica resolución de la OIEA

    Asimismo, Baqaei ha criticado la última resolución de la Junta de Gobernadores del OIEA, que el pasado 10 de junio instó a Irán a declarar sus reservas restantes de uranio enriquecido y a permitir el acceso de los inspectores a sus instalaciones nucleares, a propuesta de Estados Unidos, Reino Unido, Francia y Alemania.

    El portavoz del Ministerio de Exteriores de Irán ha criticado la “maniobra política” de los países que promovieron la resolución crítica con Teherán y agradecido a Rusia, China y Níger su voto en contra en el seno de la junta. “Fue muy valioso”, ha dicho.

    “Estamos muy decepcionados con algunos países de la región que, a pesar de haber sido testigos de la acción criminal de Estados Unidos y del régimen sionista, votaron a favor de esta resolución”, ha afeado en mención a los países del Golfo, tras indicar que luego reaccionan “si incluso un pequeño petardo explota cerca de sus propias instalaciones nucleares”. “Este doble rasero es claramente inaceptable”, ha afirmado en referencia velada a Emiratos Árabes Unidos y el incidente registrado en la instalación nuclear de Baraká a mediados de mayo.

    Más sobre:IránOIEAIsraelAtaques

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