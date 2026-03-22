Israel anuncia que intensificará sus “operaciones terrestres selectivas” en Líbano
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa israelíes, Eyal Zamir, advirtió que la operación contra el partido-milicia chií Hezbolá recién comenzó y que no se detendrán "hasta que la amenaza haya sido alejada de la frontera".
El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, advirtió este domingo que la operación contra el partido-milicia chií Hezbolá “apenas ha comenzado” y que su país se prepara para una operación prolongada en Líbano.
“La operación contra la organización terrorista Hezbolá no ha hecho más que empezar (...) Se trata de una operación a largo plazo, y estamos preparados para ello”, afirmó el general Zamir en un comunicado.
“Ahora nos preparamos para intensificar las operaciones terrestres selectivas y los ataques, de acuerdo con un plan estructurado. No nos detendremos hasta que la amenaza haya sido alejada de la frontera y se haya garantizado la seguridad a largo plazo a los habitantes del norte de Israel”, añadió.
De la misma forma, detalló que “al concluir la operación en Irán, Hezbolá quedará solo y aislado”.
El jefe del Ejército también afirmó que en las últimas semanas de ofensiva israelí en el Líbano, que ha dejado más de mil muertos en el país vecino, Jerusalén ha atacado más de 2 mil objetivos y decenas de depósitos de armas, y matado a cientos de miembros del Hezbolá.
Los ataques de Israel a los puentes sobre el río Litani
Las palabras de Zamir se conocieron horas después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunciara el principio de una operación para destruir “inmediatamente” los puentes sobre el río Litani que sirve como barrera de separación geográfica del sur del Líbano, como también las poblaciones circundantes.
Esto tras denunciar que dichos pasos están siendo empleados por las milicias de Hezbolá para trasladar equipo de combate.
El primer objetivo concreto designado por el Ejército israelí fue el puente de Qasmiya, que cruza el Litani por la costa sur del país, obligando a las milicias locales a abandonar inmediatamente la zona, como confirmaron los propios militares libaneses.
El ataque aéreo contra el puente comenzó a las 14.30 horas locales (09.30 horas en Chile), con varios misiles que destruyeron una estructura que era una vía de comunicación vital para muchas ciudades del sur de Líbano, porque conectan la región con la gobernación de Sidón y con su capita, Beirut, según confirmó la agencia oficial de noticias libanesa NNA.
El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó el bombardeo y afirmó en un comunicado que los ataques contra la infraestructura constituyen “el preludio de una invasión terrestre”.
Además apuntó a que el ataque israelí contra el puente de Qasmiya “constituye una escalada peligrosa y una violación flagrante de la soberanía de Líbano, y se considera un preludio de una invasión terrestre”. Aoun calificó el bombardeo como un “castigo colectivo contra la población civil”.
“Ante esta escalada, Líbano insta a la comunidad internacional, en particular a Naciones Unidas y a los miembros del Consejo de Seguridad, a asumir sus responsabilidades y adoptar medidas inmediatas para disuadir a Israel de llevar a cabo este ataque. El silencio o la inacción continuos fomentan nuevas violaciones y socavan la credibilidad de la comunidad internacional”, finalizó el mandatario.
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