Israel anuncia que intensificará sus “operaciones terrestres selectivas” en Líbano

Tropas de las Fuerzas de Defensa de Israel en el Líbano. Imagen @IDF en X.

El jefe del Estado Mayor de las Fuerzas de Defensa de Israel, Eyal Zamir, advirtió este domingo que la operación contra el partido-milicia chií Hezbolá “apenas ha comenzado” y que su país se prepara para una operación prolongada en Líbano.

“La operación contra la organización terrorista Hezbolá no ha hecho más que empezar (...) Se trata de una operación a largo plazo, y estamos preparados para ello”, afirmó el general Zamir en un comunicado.

“Ahora nos preparamos para intensificar las operaciones terrestres selectivas y los ataques, de acuerdo con un plan estructurado. No nos detendremos hasta que la amenaza haya sido alejada de la frontera y se haya garantizado la seguridad a largo plazo a los habitantes del norte de Israel”, añadió.

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De la misma forma, detalló que “al concluir la operación en Irán, Hezbolá quedará solo y aislado”.

El jefe del Ejército también afirmó que en las últimas semanas de ofensiva israelí en el Líbano, que ha dejado más de mil muertos en el país vecino, Jerusalén ha atacado más de 2 mil objetivos y decenas de depósitos de armas, y matado a cientos de miembros del Hezbolá.

Los ataques de Israel a los puentes sobre el río Litani

Las palabras de Zamir se conocieron horas después de que el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, anunciara el principio de una operación para destruir “inmediatamente” los puentes sobre el río Litani que sirve como barrera de separación geográfica del sur del Líbano, como también las poblaciones circundantes.

Esto tras denunciar que dichos pasos están siendo empleados por las milicias de Hezbolá para trasladar equipo de combate.

רה"מ בנימין נתניהו ואני הורינו לצה"ל להשמיד באופן מיידי את כל הגשרים מעל לנהר הליטני שמשמשים לפעילות טרור, כדי למנוע מעבר של מחבלי חיזבאללה ונשק דרומה, ובנוסף לכך להאיץ את הרס הבתים הלבנונים בכפרי המגע כדי לסכל איומים על היישובים הישראלים - בהתאם למודל בית חאנון ורפיח בעזה.



צה"ל… pic.twitter.com/YA200v1211 — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) March 22, 2026

El primer objetivo concreto designado por el Ejército israelí fue el puente de Qasmiya, que cruza el Litani por la costa sur del país, obligando a las milicias locales a abandonar inmediatamente la zona, como confirmaron los propios militares libaneses.

El ataque aéreo contra el puente comenzó a las 14.30 horas locales (09.30 horas en Chile), con varios misiles que destruyeron una estructura que era una vía de comunicación vital para muchas ciudades del sur de Líbano, porque conectan la región con la gobernación de Sidón y con su capita, Beirut, según confirmó la agencia oficial de noticias libanesa NNA.

UST IN: 🇮🇱🇱🇧 Israel bombs the Al-Qasmiya Bridge over the Litani River in Lebanon. pic.twitter.com/pnAfqEMzCo — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) March 22, 2026

El presidente de Líbano, Joseph Aoun, condenó el bombardeo y afirmó en un comunicado que los ataques contra la infraestructura constituyen “el preludio de una invasión terrestre”.

Además apuntó a que el ataque israelí contra el puente de Qasmiya “constituye una escalada peligrosa y una violación flagrante de la soberanía de Líbano, y se considera un preludio de una invasión terrestre”. Aoun calificó el bombardeo como un “castigo colectivo contra la población civil”.