Israel asegura que tiene planes para al menos tres semanas más de ataques contra Irán

Esta foto, tomada el 6 de marzo de 2026, muestra humo tras una explosión en Teherán, Irán. Foto: Xinhua

Las Fuerzas Armadas israelíes han asegurado que tienen planes para “al menos tres semanas más” de bombardeos sobre objetivos en Irán en el marco de la ofensiva lanzada junto a Estados Unidos el pasado 28 de febrero.

“Estamos listos, en coordinación con nuestros aliados de Estados Unidos, para seguir al menos hasta la Pascua judía, dentro de tres semanas”, ha explicado el portavoz militar israelí Effie Defrin en declaraciones a la cadena CNN.

“Tenemos miles de objetivos por delante”, ha añadido, por lo que, ha explicado, no trabajan “con un cronómetro ni con un calendario”, sino “con el fin de cumplir con nuestros objetivos”.

Por otra parte, un alto cargo israelí ha asegurado en declaraciones bajo condición de anonimato al diario The Times of Israel que hay “indicios de grietas” en las autoridades iraníes. El cambio político fue uno de los objetivos declarados de la ofensiva estadounidense-israelí.

“Estamos generando las condiciones” para el derrocamiento del régimen, ha argumentado el responsable israelí, que ha matizado que “al final dependerá del pueblo iraní”. “Puede que tarde, pero no es una guerra sin final y estamos bastante por delante de lo previsto”, ha añadido.