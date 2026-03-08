SUSCRÍBETE
    Mundo

    Israel ataca instalaciones petroleras iraníes cerca de Teherán

    Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron haber atacado varios complejos de almacenamiento de combustible en la capital iraní. Por su parte, el Ministerio del Petróleo de Irán confirmó que tres depósitos fueron atacados por aviones de combate israelíes.

    Lya Rosen

    Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) afirmaron haber atacado varios complejos de almacenamiento de combustible en la ciudad de Teherán durante la madrugada del domingo local (noche en Chile), luego de que medios locales reportaran llamas y humo elevándose sobre un sector de la capital iraní.

    El Canal 14 israelí informó que alrededor de 30 grandes tanques de almacenamiento de petróleo en la refinería más grande de Irán fueron el objetivo en una de las escaladas más significativas desde que comenzó la guerra.

    Las imágenes compartidas por el canal muestran grandes incendios en la refinería de petróleo Shahr-e Rey al sur de Teherán, uno de los complejos de refinación más grandes del país, y una explosión en el depósito de petróleo Fardis en Karaj, al oeste de la capital.

    Por su parte, una fuente del Ministerio del Petróleo de Irán confirmó a la agencia estatal Fars News que tres depósitos fueron atacados por aviones de combate israelíes.

    Los medios estatales iraníes además atribuyeron las ofensivas a las instalaciones, que abastecen a Teherán y a las provincias del norte, a “un ataque de Estados Unidos y del régimen sionista”.

    Las FDI además precisaron en un comunicado en X que atacaron estos complejos, “donde el régimen terrorista iraní distribuía combustible a múltiples entidades militares en Irán. El ataque agrava significativamente el daño a la infraestructura militar del régimen terrorista iraní”.

    De acuerdo con la agencia AP, esta sería la primera vez que una instalación industrial civil es blanco de un ataque en la guerra.

    Las agresiones ocurren mientras los funcionarios israelíes piden abiertamente paralizar el sector energético de Irán.

    Entre ellos el líder de la oposición, Yair Lapid, quien en redes sociales dijo que Israel debería destruir los campos e instalaciones petroleras de Irán en la isla de Kharg. “Eso es lo que paralizará la economía de Irán y derrocará al régimen”, afirmó en una publicación en X.

    “Esta guerra debe terminar cuando el régimen de Irán haya caído, las instalaciones nucleares hayan sido destruidas, toda la industria de misiles balísticos haya sido destruida y Hezbolá haya sido destruido en el Líbano”, argumentó.

