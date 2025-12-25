Israel dice que hay un miembro de la Guardia Revolucionaria Islámica entre los fallecidos tras ataques al sur del Líbano

Imagen de archivo de soldados israelíes en la frontera entre el Líbano e Israel.

El ejército de Israel señaló este jueves que en el último ataque de su parte a Hezbolá al sur del Líbano habría entre los fallecidos un miembro de los Cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Según la información de la agencia nacional de noticias del Líbano, un dron habría impactado a un vehículo en la ruta a Hosh al-Sayyed Ali, lo que habría dejado a dos personas fallecidas.

En ese sentido, el ejército de Israel señaló que en aquel ataque habría fallecido Hussein Mahmoud Marshad al-Jawhari, quien sería un supuesto miembro de la CGRI, según informó Al Jazeera.

El ejército israelí señaló que al-Jawhari llevaba a cabo “actividades terroristas dirigidas por Irán contra Israel y sus fuerzas de seguridad desde Siria y Líbano”.

El ataque de este miércoles sería un nuevo quebrantamiento del alto al fuego alcanzado en noviembre de 2024. Desde Israel señalan que los ataques serían en contra de posiciones y actividades de Hezbolá, por lo que no estarían quebrantando el compromiso.

Durante este último año, Israel ha asesinado a más de 300 personas en el Líbano, incluyendo a 127 civiles, según fuentes de la Naciones Unidas.