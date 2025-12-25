Corea del Norte presenta imágenes de su primer submarino nuclear mientras Kim Jong-un critica plan de sus vecinos en la materia

Durante la jornada del jueves en Corea del Norte, el país presentó nuevas imágenes de lo que sería el primer submarino nuclear de la Armada norcoreana.

La información fue entregada por la agencia de noticias estatal KCNA, en la que detallan una visita del gobernante Kim Jong Un a las instalaciones donde se estaría desarrollando el vehículo.

Según el reporte de KCNA, el navío pesaría un total de 8,700 toneladas, prácticamente equivalente a gran parte de las embarcaciones nucleares estadounidenses clase Virginia.

Durante la visita, Kim reforzó la importancia del navío en la política defensiva de Pyongyang, la que en sus palabras estaría centrada “en el más potente poder ofensivo”.

“ Consideramos que la capacidad ofensiva superpoderosa es el mejor escudo para la seguridad nacional en el desarrollo de las Fuerzas Armadas ”, enfatizó.

KCNA

Críticas a Corea del Sur

El mismo jueves, Kim Jong Un también criticó la política en esta materia por parte de su vecino, Corea del Sur, la que señala “empeorará la inestabilidad” de la región.

“Es un acto ofensivo que viola gravemente la seguridad y la soberanía marítima y que supone una amenaza a la seguridad que debe ser respondida“, puntualizó en declaraciones mientras se encontraba al interior de la mencionada fábrica y recogidas por la agencia KCNA.

“Dada la negativa situación de seguridad, que se ha convertido en una realidad actual, es una tarea urgente y una opción indispensable acelerar aún más el desarrollo radical de la modernización y el armamento nuclear de la fuerza naval de Corea del Norte”, reiteró Kim.

En sus declaraciones, además recalcó que “la noble misión y el deber de la generación actual es fortalcer aún más el escudo nuclear, que supone el prestigio y el honor de Corea del Norte y que garantiza absolutamente su seguridad y consolida su posición irreversible”.

Por otro lado, según recoge Europa Press, el Ministerio de Defensa norcoreano denunció la entrada de un submarino nuclear estadounidense en agua surcoreanas.

“Estados Unidos está cada vez más cerca del nivel crítico en su intento de lograr una ventaja estratégica en la región al hacer que su alianza militar con Corea del Sur evolucione a un bloque de confrontación nuclear al compartir sus armas nucleares”, alertó el ministerio.