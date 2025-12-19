SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    El presidente de Corea del Sur llama a un acercamiento “paciente” con Pyongyang

    El mandatario surcoreano expresó que deben "hacer todo lo posible para reducir la hostilidad entre las dos Coreas y permitir que brote incluso una pequeña semilla de confianza".

    Por 
    Europa Press
    Imagen archivo.

    El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha abogado este viernes por efectuar un acercamiento diplomático desde la paciencia con la vecina Corea del Norte a sabiendas de que las siempre tensas relaciones entre ambos países están atravesando un desplome casi sin precedentes.

    “En el pasado hemos fingido ser enemigos pero de un tiempo a esta parte parece que nos estamos convirtiendo en enemigos de verdad”, ha manifestado el mandatario surcoreano en una reunión con responsables de los ministerios de Exteriores y de Unificación, tres días después de que responsables de Corea del Sur y Estados Unidos mantuvieran en Seúl una serie de discusiones en un intento de reevaluar su política conjunta hacia Corea del Norte.

    Estas conversaciones han creado ciertas tensiones entre estos dos ministerios surcoreanos, según fuentes de la agencia oficial de noticias surcoreana Yonhap. La cartera de Unificación, que maneja los asuntos intercoreanos, ha planteado objeciones a las pasadas conversaciones del martes, que estuvieron protagonizadas por diplomáticos de Exteriores, en lo que se trata de un conflicto de competencias.

    “Parece que toda esta situación actual ha tenido su origen en las ambiciones políticas, pero ahora tenemos que encontrar el camino de regreso a las posiciones a las que pertenecemos”, ha añadido el presidente surcoreano en su discurso previo a la reunión, recogido por principales medios del país. “Deberíamos comunicarnos, dialogar, cooperar y buscar la coexistencia y la prosperidad compartida. Pero ahora mismo, parece que no hay ni un ápice de espacio para eso”, ha lamentado.

    Para resolver estas tensiones internas, el presidente surcoreano ha querido enfatizar el papel jugado por el Ministerio de Unificación como principal negociador. “Un liderazgo que vamos a reforzar en breve”, ha añadido por su parte el titular de la cartera, Chung Dong Young, refrendando las palabras del presidente.

    “Corea del Sur debe actuar con paciencia y hacer todo lo posible para reducir la hostilidad entre las dos Coreas y permitir que brote incluso una pequeña semilla de confianza, y creo que ese papel le corresponde al Ministerio de Unificación”, ha declarado el mandatario antes de proponer ciertas medidas de aperturismo como el acceso universal de la población a los medios norcoreanos.

    Según las directrices internas del Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur, el acceso público a los medios estatales norcoreanos está restringido. Sin embargo, se puede acceder a los sitios web a través de servidores proxy, un método utilizado por investigadores y periodistas. Películas, canciones y discos de música de artistas norcoreanos también están disponibles en YouTube.

    “No entiendo por qué la gente no puede leer el ‘Rodong Sinmun’. ¿Tienen miedo de que la gente se haga comunista?”, ha cuestionado el presidente de Corea del Sur sobre uno de los grandes órganos portavoces de las autoridades de Corea del Norte, “cuando, en cambio, podría ayudar a la gente a comprender mejor la realidad de Corea del Norte”.

