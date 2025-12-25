Reportan ataque con drones ucranianos en planta petrolera de Temruyk, Rusia

Ucrania informó que llevó a cabo un ataque con drones a una planta petrolera cerca del puerto de Temryuk en Rusia en que dos tanques resultaron con daños. La acción generó un incendio, que habría afectado al menos 4 mil metros cuadrados. Por el momento no se registran víctimas.

Las autoridades rusas informaron que lograron evitar el derrame de petróleo a la bahía de Temryuk ubicada en Krasnodar, ciudad al sur de Rusia, en que también se vieron afectados edificios y equipos agrícolas.

Además de los tanques petroleros, los drones ucranianos impactaron a una planta de gas en Orenburg.

El ataque se da en el contexto de una nueva oleada de ofensivas a distancia entre Ucrania y Rusia. Hace un par de horas atrás Moscú informó que lograron derribar el ataque de al menos 140 drones durante la noche de este miércoles.

Asimismo, este jueves el presidente ucraniano Volodomir Zelensky informó que “durante el día las tropas rusas están atacando nuevamente ciudades por nuestro este y en Chernihiv, la ayuda fue proveída al mismo tiempo de nuestra conversación con el Patriarca (arzobispo ortodoxo) a la gente herida por un dron ruso que atacó un edificio residencial”.

Producto de los ataques de 131 drones rusos, las Fuerzas Armadas de Ucrania han reportado cortes del suministro eléctrico en al menos cuatro provincias.