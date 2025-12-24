Rusia prevé reanudar próximamente los contactos con EE.UU. sobre el plan de paz para Ucrania

Las autoridades de Rusia tienen previsto reanudar próximamente los contactos con Estados Unidos sobre el plan de paz para Ucrania, luego de que el enviado especial ruso, Kirill Dimitriev, le informó al presidente Vladimir Putin de los resultados de las recientes conversaciones en la ciudad estadounidense de Miami.

El portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, afirmó que, en un breve plazo, Moscú “formulará su propia posición sobre un posible acuerdo para solucionar el conflicto ucraniano en base a la información obtenida por Dimitriev durante el viaje a Estados Unidos”.

After receiving a report from special presidential envoy and Kirill Dmitriev, Russia will have the opportunity to formulate its position and continue talks with the US through available channels, Dmitry Peskov told reporters:https://t.co/ppzMCbn9jW pic.twitter.com/yuAwOq05uc — TASS (@tassagency_en) December 24, 2025

“Dimitriev ya tuvo la oportunidad de informar al presidente de los resultados de su viaje. En base de la información recibida por el jefe de Estado formularemos nuestra posición y continuaremos manteniendo contactos en un futuro próximo a través de los canales que siguen disponibles”, explicó Peskov, según informaciones recogidas por la agencia de noticias TASS.

De esta manera, el portavoz se refirió a las conversaciones realizadas la semana pasada en Miami entre Dimitriev, el enviado especial estadounidense, Steve Witkoff, y Jared Kushner, yerno del presidente de EE.UU., Donald Trump, quienes abordaron la situación en Ucrania a medida que la invasión se acerca a su cuarto año.

A pesar de que el presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, reveló este mismo miércoles el contenido del borrador del plan de paz para Ucrania acordado con Estados Unidos, Dimitriev no dio más detalles sobre los documentos que se revisaron durante el encuentro.