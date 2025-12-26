Muerte de líder de grupo ruso de extrema derecha que combatía en Ucrania inflama el ultranacionalismo

Española, un grupo paramilitar ultranacionalista que lucha por Rusia en el territorio de Ucrania, confirmó la muerte de su líder, Stanislav Orlov, en circunstancias poco claras. Orlov, apodado “español”, fundó la agrupación en la primavera de 2022, poco después de que comenzara la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia, como parte del Batallón Vostok en la región ocupada de Donetsk en el este ucraniano.

Los miembros de Española, incluido Orlov, son hooligans (hinchas conocidos por su comportamiento violento, agresivo y vandálico) de fútbol ruso de extrema derecha. Se dijo que el propio Orlov había luchado junto a las fuerzas prorrusas contra el gobierno ucraniano desde 2014, según recordó el diario The Moscow Times.

La emisora RTVI, citando fuentes anónimas, informó el 10 de diciembre que Orlov había muerto por fuego de retorno durante un arresto por cargos de tráfico de armas el día anterior. Su destino fue objeto de debates en línea en los días posteriores hasta que Española confirmó su fallecimiento.

A funeral service was held at the Russian Orthodox Church Cathedral for a neo-Nazi



On December 22, a funeral service was held in the lower hall of the Christ the Savior Cathedral in Moscow for Stanislav "Spaniard" Orlov, the leader of the Russian neo-Nazi 88th Reconnaissance and… pic.twitter.com/BjUC1OA03F — Christians Against War (@shalt_not_kill) December 24, 2025

“Los familiares y amigos cercanos de Stanislav Orlov invitan a todos a decir su último adiós al líder, fundador e inspiración detrás de Española”, anunció el grupo en su canal de Telegram. Añadieron que se celebraría una ceremonia de despedida en la Catedral de Cristo Salvador en Moscú el lunes.

Española no proporcionó la fecha o la causa de la muerte de Orlov. “En la actualidad, las autoridades centrales de investigación están trabajando para determinar la causa exacta y el lugar de su muerte, así como para identificar a los responsables”, escribió Española en su canal de Telegram.

El Comité de Investigación de Rusia, que investiga crímenes importantes, no ha comentado públicamente sobre el fallecimiento de Orlov. Los informes no confirmados de blogueros a favor de la guerra dijeron que Orlov fue asesinado durante un arresto, mientras que otros afirmaron que supuestamente estuvo en coma “durante varios días” antes de fallecer.

¿Asesinado por Moscú?

Durante más de dos semanas, la muerte de Orlov, rumoreada por primera vez en línea el 9 de diciembre, fue objeto de intensas especulaciones y debates. Los sitios web de noticias rusos vinculados al Kremlin y los medios independientes pronto informaron que Orlov no fue asesinado en el campo de batalla en Ucrania, sino que fue emboscado y tiroteado en su casa en Crimea, la península anexionada por Rusia, por los propios servicios de seguridad de Moscú.

El lunes, Astra, un medio antibélico que opera en el exilio, publicó imágenes de CCTV que, según dijo, mostraban los momentos antes de que Orlov fuera asesinado, con un grupo de hombres de servicio rusos armados llegando fuera de su casa, seguido del sonido de disparos. Astra informó que una ambulancia solo llegó para recoger el cuerpo de Orlov seis horas después.

Los analistas dicen que la muerte de Orlov refleja una represión más amplia y cada vez más visible por parte del Kremlin contra figuras ultranacionalistas renegadas y grupos armados semiautónomos como resultado del motín de Wagner, la organización de paramilitares que estuvo dirigida hasta 2023 por Yevgueni Prigozhin, el antiguo chef del presidente Vladimir Putin.

A farewell ceremony is being held at the Cathedral of Christ the Savior for Stanislav Orlov, the slain leader of the neo-Nazi volunteer unit "Española," which is part of the Russian Armed Forces.



In early October, "Española" was disbanded, and Orlov was offered the position of… pic.twitter.com/YRVKoWfd2X — Sota News (@sotanews) December 22, 2025

Durante gran parte de la invasión a gran escala del líder del Kremlin, el Estado ruso toleró, y a veces alentó, formaciones radicales que pudieran movilizar a los combatientes rápidamente y proyectar un celo intransigente. Unidades como Española eran útiles militar e ideológicamente, encarnando un patriotismo crudo a nivel de calle que complementaba la propaganda oficial.

Española, que ha sido sancionada por Reino Unido y la UE, participó en algunos de los asaltos más sangrientos de Rusia a ciudades ucranianas, incluidas las batallas por Mariupol y Bakhmut.

Fútbol europeo

Española también sirvió a su propósito lejos de la primera línea. El grupo, que reunió a hooligans de fútbol de los clubes de fútbol más grandes de Rusia, llevó a cabo una campaña publicitaria particularmente efectiva y logró cruzarse con la cultura deportiva rusa y la vida social más amplia.

El grupo atrajo a destacados exatletas, incluido el exfutbolista internacional ruso Andrei Solomatin, que se alistó con la unidad en 2022. Las imágenes de Española también surgieron en los principales eventos deportivos: durante un popular partido de hockey sobre hielo del CSKA Moscú, se mostraron símbolos de Española y se usaron parches vinculados a la unidad.

Sus antiguos compañeros de armas están divididos entre aquellos que piensan que el hombre que unió a los agresivos seguidores del fútbol rusos en una sola brigada murió “por razones turbias”, y aquellos que piensan que fue víctima de otra lucha de poder interna, como ha sucedido en el pasado con otros líderes paramilitares.

La brigada se disolvió dos meses antes de la muerte violenta de Orlov. El comandante anunció ese mes que las estructuras de la brigada serían transferidas “a nuevos líderes, nuevas personas”, mientras que algunos blogueros de guerra rusos afirmaron que “eran órdenes de arriba”.

Espanola, an ultranationalist paramilitary group made up of far-right soccer hooligans fighting on Russia’s side in Ukraine, confirmed on Friday the death of its leader, Stanislav Orlov, under unclear circumstances.https://t.co/72fm8bKwZJ — The Moscow Times (@MoscowTimes) December 19, 2025

“Por qué, para quién y por qué razón; no lo sabremos pronto. Más tarde, después de la operación militar especial. Para mí, personalmente, esta es una noticia desagradable”, escribió Dmitri Steshin, corresponsal de guerra del periódico estatal Komsomolskaya Pravda, en ese momento. “Lo que se necesita no son personas inteligentes y proactivas; lo que se necesita son personas leales”, agregó el reportero de guerra ruso.

“Fueron una gran molestia”, dijo Vadim Trujachev, politólogo del periódico nacionalista Vzgliad. “La Española desacreditó los mitos de los fanáticos del fútbol y los malos nacionalistas rusos”, señaló.

Tolerancia cero a la oposición

La tolerancia a las unidades irregulares que operan fuera de la cadena de mando principal, como Española, se redujo bruscamente después de junio de 2023, cuando el grupo mercenario Wagner de Yevgeny Prigozhin se rebeló, apoderándose brevemente de un cuartel general militar y enviando una columna armada hacia Moscú.

Aunque la rebelión se derrumbó en cuestión de horas, marcó el desafío más serio para el gobierno de Putin en décadas. Dos meses después, Prigozhin murió en un accidente aéreo ampliamente visto por los funcionarios occidentales como una represalia ordenada por el Kremlin. Desde entonces, el aparato de seguridad de Rusia se ha movido sistemáticamente para reafirmar el control.

Las formaciones armadas independientes han sido desmanteladas o absorbidas por el Ejército regular. Los prominentes críticos ultranacionalistas han sido silenciados: Igor Girkin, un excomandante, fue encarcelado el año pasado por cargos de extremismo después de atacar al liderazgo militar de Rusia y burlarse del esfuerzo bélico.

A Z-concert was held in Moscow to celebrate the occupation of Avdiivka and Navalny's death



The concert of the group "Ot Yunost Moya" gathered about 300 people, among others there were Russian mercenaries from the neo-Nazi battalion Española and "war correspondents". The crowd… pic.twitter.com/c69s5N12TK — NEXTA (@nexta_tv) February 18, 2024

El mismo destino esperaba a Española, que en octubre anunció abruptamente que se estaba disolviendo y que sus unidades serían absorbidas por el Ejército regular de Rusia. Dos meses después, su fundador estaba muerto.

“Advertencia a otros”

“La muerte de Orlov es otra eliminación demostrativa de radicales que se han salido de control, siguiendo la misma lógica que la destitución de Prigozhin”, dijo Andrei Kolesnikov, analista político con sede en Moscú, al diario The Guardian

Kolesnikov afirmó que el aparente asesinato tenía la intención de servir como “una advertencia destinada a disuadir a otros de seguir un camino independiente”, particularmente con la perspectiva de que un gran número de hombres amargados y armados regresaran del frente si las conversaciones de paz en curso abren el camino para poner fin a la guerra.

El mensaje parece haber llegado. Pocos de los cientos de influyentes blogueros a favor de la guerra han comentado públicamente sobre las circunstancias de la muerte de Orlov, y la mayoría permanece en silencio.

La propia Española emitió una declaración cuidadosamente redactada en Telegram, diciendo: “No podemos dejar de señalar que muchas personas están interesadas en las razones de la muerte de Española, y nosotros no lo estamos menos”. Sin embargo, el grupo instó a los partidarios a esperar los resultados de una investigación oficial.

Aun así, la decisión de permitir que Orlov sea enterrado en la Catedral de Cristo Salvador de Moscú captura una de las paradojas centrales de la Rusia en tiempos de guerra, señaló Kolesnikov.

The death of Stanislav Orlov (call sign “Spaniard”), leader of Russian far-right “Española” brigade, has been confirmed by the unit. Earlier, various media reported that he was killed during his arrest. A farewell ceremony will be held at Moscow’s Cathedral of Christ the Savior pic.twitter.com/a9JnmvVG0X — Mediazona (@mediazona_en) December 19, 2025

“Los fanáticos radicales son celebrados, santificados y llorados en el más sagrado de los espacios”, dijo Kolesnikov. “Pero cuando van más allá de los estrechos límites establecidos por el Estado, pueden ser eliminados”, añadió.

Kolesnikov argumentó que el Kremlin había aplicado la misma lógica a Prigozhin. Si bien el presidente ruso ha repudiado al fallecido líder de Wagner por su traición, también ha tenido cuidado de no disminuir el papel del señor de la guerra o sus combatientes en la guerra en Ucrania, desconfiado de antagonizar a sus muchos admiradores.

El monumento de Prigozhin, a solo 300 metros de la Plaza Roja en una de las zonas más turísticas de Moscú, ha sido dejado intacto. “Los rusos son libres de mantener viva la memoria de hombres como Prigozhin, por todos los medios”, dijo Kolesnikov. “Pero el mensaje es claro: no reclames el poder, ni siquiera una pequeña parte de él”.