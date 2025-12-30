SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
    Mundo

    Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza

    El Gobierno israelí anunció la prohibición de más de 25 organizaciones humanitarias por no cumplir con requisitos sobre personal, financiamiento y operaciones. La decisión genera críticas internacionales y tensiones sobre la ayuda en Gaza en medio del frágil alto el fuego y de la aguda crisis humanitaria.

    Maxime Pluvinet/France 24
    Palestinos en el centro de distribución de la Fundación Humanitaria de Gaza (FGH) en Netzarim buscan recibir alimentos. Foto: MSF MSF

    Israel informó el martes que suspenderá a más de dos docenas de organizaciones humanitarias, incluida Médicos Sin Fronteras (MSF), a partir del 1 de enero por no cumplir con sus nuevas normas de evaluación.

    Según el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, estas ONG no compartieron información suficiente sobre su personal, financiamiento y operaciones. La medida incluye acusaciones contra MSF por no aclarar los roles de algunos empleados señalados por presunta cooperación con Hamas y otros grupos militantes.

    Críticas internacionales

    Organizaciones internacionales calificaron las reglas de Israel como arbitrarias y advirtieron que podrían poner en riesgo al personal humanitario. El ministerio indicó que unas 25 organizaciones, alrededor del 15% de las ONG que operan en Gaza, no tendrán renovados sus permisos.

    El secretario general de MSF visita el puesto de salud de la ONG en Al Mawasi, Franja de Gaza, el 20 de marzo de 2024. Foto: MSF Mariam Abu Dagga

    MSF no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios, aunque reiteró previamente que nunca emplearía conscientemente a personas involucradas en actividades militares. Estas restricciones se suman a la tensión existente sobre la entrada de ayuda humanitaria, considerada insuficiente por muchas ONG frente a las necesidades de más de dos millones de habitantes en Gaza.

    Fin de la inmunidad de la UNRWA

    El Parlamento israelí había aprobado el lunes una reforma que despoja a la UNRWA de su inmunidad y autoriza la expropiación de sus locales en Jerusalén Este, así como el corte de suministros esenciales. La agencia de la ONU, que asiste a 5,9 millones de refugiados palestinos, calificó la medida de “ilegal e impactante a nivel mundial”.

    La ley permite al Estado embargar bienes de la UNRWA y suspender servicios básicos, telecomunicaciones y financieros, con ejecución a cargo del Ejército y la Policía israelí. Esta decisión aumenta la tensión sobre la presencia y operación de organismos internacionales en territorios palestinos bajo control israelí, en un contexto donde la ayuda humanitaria sigue siendo vital.

