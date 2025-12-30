Israel suspende a Médicos Sin Fronteras y otras ONG por nuevas normas en Gaza
El Gobierno israelí anunció la prohibición de más de 25 organizaciones humanitarias por no cumplir con requisitos sobre personal, financiamiento y operaciones. La decisión genera críticas internacionales y tensiones sobre la ayuda en Gaza en medio del frágil alto el fuego y de la aguda crisis humanitaria.
Israel informó el martes que suspenderá a más de dos docenas de organizaciones humanitarias, incluida Médicos Sin Fronteras (MSF), a partir del 1 de enero por no cumplir con sus nuevas normas de evaluación.
Según el Ministerio de Asuntos de la Diáspora, estas ONG no compartieron información suficiente sobre su personal, financiamiento y operaciones. La medida incluye acusaciones contra MSF por no aclarar los roles de algunos empleados señalados por presunta cooperación con Hamas y otros grupos militantes.
Críticas internacionales
Organizaciones internacionales calificaron las reglas de Israel como arbitrarias y advirtieron que podrían poner en riesgo al personal humanitario. El ministerio indicó que unas 25 organizaciones, alrededor del 15% de las ONG que operan en Gaza, no tendrán renovados sus permisos.
MSF no respondió de inmediato a solicitudes de comentarios, aunque reiteró previamente que nunca emplearía conscientemente a personas involucradas en actividades militares. Estas restricciones se suman a la tensión existente sobre la entrada de ayuda humanitaria, considerada insuficiente por muchas ONG frente a las necesidades de más de dos millones de habitantes en Gaza.
Fin de la inmunidad de la UNRWA
El Parlamento israelí había aprobado el lunes una reforma que despoja a la UNRWA de su inmunidad y autoriza la expropiación de sus locales en Jerusalén Este, así como el corte de suministros esenciales. La agencia de la ONU, que asiste a 5,9 millones de refugiados palestinos, calificó la medida de “ilegal e impactante a nivel mundial”.
La ley permite al Estado embargar bienes de la UNRWA y suspender servicios básicos, telecomunicaciones y financieros, con ejecución a cargo del Ejército y la Policía israelí. Esta decisión aumenta la tensión sobre la presencia y operación de organismos internacionales en territorios palestinos bajo control israelí, en un contexto donde la ayuda humanitaria sigue siendo vital.
Lo Último
Lo más leído
Plan digital + LT Beneficios por 3 mesesComienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE
COMENTARIOS
Para comentar este artículo debes ser suscriptor.