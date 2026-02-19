Izquierdista José María Balcázar se convierte en el nuevo presidente de Perú tras destitución de Jerí

Tras una votación de alrededor de cuatro horas, el Congreso de la República de Perú eligió este miércoles como nuevo presidente del Parlamento, y por ende quien asumirá la jefatura del Estado, a José María Balcázar, en una sesión extraordinaria en el auditorio del Edificio Faustino Sánchez Carrión del Parlamento.

En una votación de 60 votos a favor, y 46 en contra, en una segunda vuelta, el nombre de Balcázar resultó elegido luego de que este martes José Jerí fuera destituido de su cargo, tras siete mociones de censura por las reuniones no registradas que sostuvo con empresarios chinos y la contratación irregular de varias mujeres en su administración, entre otros cuestionamientos.

Previo a suspender la sesión en la que se aprobó dicha censura, la Mesa Directiva del Congreso, encabezada por Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular), había establecido que la elección del nuevo presidente se realizará este miércoles a partir de las 18:00 horas locales (20:00 horas de Chile) .

A esta llegaron como postulantes Héctor Acuña (Honor y Democracia), Maricarmen Alva (Acción Popular), Edgar Reymundo (Juntos por el Perú) y José Balcázar (Perú Libre), representando a diferentes corrientes políticas y en un contexto en el que los acuerdos de último momento serían determinantes para la definición del nuevo jefe de Estado interino.

Silvia Monteza, de Acción Popular, quiso postularse a sí misma, pero la Oficialía Mayor del Parlamento le negó el trámite, al parecer, porque no era portavoz titular sino alterna, según dijeron fuentes al diario El Comercio.

La elección de Balcázar

La elección, según el Reglamento del Congreso, la realizó la Mesa Directiva tras iniciada la sesión, que se leyeran las listas de candidatos y la mencionada mesa invitara a dos congresistas para que oficiaran de escrutadores.

Luego de esto, el acto empezó después de que el presidente del Parlamento, en este caso Rospigliosi, depositara su voto en el ánfora y le siguieran los demás miembros de la Mesa y los escrutadores. Después, se invitó por orden alfabético a los demás congresistas.

Terminado el acto de votación, el titular del Congreso realizó el conteo voto por voto, ayudado por los escrutadores.

Tras esa primera votación, que duró alrededor de dos horas y dejó como únicos candidatos a Alva (con 43 votos) y Balcázar (46 votos), los integrantes de la bancada Bloque Democrático, que apoyaba la candidatura de Reymundo, se retiraron de la sesión.

Esto mientras afirmaban que no participarían de la nueva votación por estar en desacuerdo con los ganadores que pasaron a la segunda vuelta.

Luego de ella, que duró alrededor de dos horas, se realizó el conteo de los votos que dieron como triunfador a Balcázar con un total de 60 votos, en contra de los 46 obtenidos por Alva. A esto se sumaron cero en blanco y 3 nulos o viciados.

Tras este resultado, será el congresista de 83 años por Perú Libre quien desempeñe simultáneamente la función de jefe de Estado interino con la de presidente del Congreso, en un contexto marcado por la fragmentación parlamentaria y la desconfianza ciudadana hacia la clase política .

El congresista será el octavo mandatario que asume el poder en el país en menos de una década, reflejando la inestabilidad crónica que atraviesa el sistema político peruano desde hace una década. La última vez que tres presidentes electos consecutivamente culminaron su mandato fue entre 2001 y 2016, con Alejandro Toledo, Alan García y Ollanta Humala.

El nuevo mandatario de Perú, que juró inmediatamente tras el acto de elección, estará en el máximo cargo del país hasta el 28 de julio, cuando asuma el nuevo jefe o jefa de Estado tras las elecciones previstas para el próximo 12 de abril.

Entre los nombres que compiten en la carrera para llegar al sillón presidencial peruano se cuentan María del Carmen Alva (Acción Popular), Héctor Acuña (Honor y Democracia), Edgar Reymundo (Bloque Democrático Popular) y José Balcázar (Perú Libre).

El nuevo presidente interino de Perú

José María Balcázar, actual congresista por Perú Libre, abogado y exmagistrado del Poder Judicial, nació el 17 de enero de 1943 en Cajamarca. Fue juez titular y, posteriormente, vocal provisional en la Corte Suprema, pero su carrera judicial culminó abruptamente tras un proceso disciplinario que derivó en su destitución por “inconducta funcional grave”.

El Consejo Nacional de la Magistratura del Perú -hoy Junta Nacional de Justicia- determinó que, en compañía a otros magistrados, Balcázar anuló una resolución firme, violando el principio de cosa juzgada y la seguridad jurídica. Posteriormente, intentó revertir la sanción en el Tribunal Constitucional, pero la demanda fue declarada infundada.