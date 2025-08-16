SUSCRÍBETE
La Tercera
Mundo

Justicia de EE.UU. suspende la obligación de Argentina de ceder el 51% de la petrolera YPF

La orden tiene efecto sobre el fallo dictado por la jueza Loretta Preska en junio pasado y permite al Estado trasandino conservar su participación mayoritaria en la compañía mientras avanza la apelación.

Por 
Europa Press
Fallo de la justicia de EE.UU. permite al Estado argentino conservar su participación mayoritaria en la compañía petrolera YPF. Foto de archivo.

La Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York suspendió el fallo dictado el pasado 30 de junio por una jueza estadounidense que obligaba al Estado argentino a ceder el 51% de la petrolera estatal YPF a los fondos Burford y Eton Capital.

“Esta decisión garantiza que la República Argentina conserve la participación mayoritaria del Estado Nacional en la compañía mientras avanza la apelación, constituyendo un paso decisivo en la defensa de un activo estratégico y de los intereses de todos los argentinos”, reza una declaración emitida por la Procuración del Tesoro de Argentina.

De igual modo, se informó que esta decisión afecta únicamente a la orden emitida por la jueza Loretta Preska sobre la cesión de acciones de la petrolera y no a la sentencia que obliga a pagar una indemnización de US$16.000 millones a estos dos mismos fondos.

Argentina mantiene el control desde 2012 a través de su participación mayoritaria en las principales decisiones de YPF, entre las que se incluyen la aprobación de iniciativas o la elección del consejo de administración.

Este proceso tuvo lugar bajo la presidencia del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, que cumple condena desde el pasado 17 de junio a seis años de arresto domiciliario en Buenos Aires por corrupción.

Por este motivo, los dos fondos reclamaron que en el momento de la expropiación, el Estado debía haber realizado una oferta de adquisición por el total de la empresa, tal y como fijaba el estatuto, y no solo por una parte.

Burford Capital había solicitado en abril de 2024 el control de dichas acciones junto con embargos y otras medidas.

Con esta resolución, la Cámara de Apelaciones otorga un respiro al gobierno argentino en medio de una compleja situación financiera y diplomática, ya que el caso YPF se ha convertido en uno de los litigios más sensibles para la administración de Buenos Aires en los últimos años.

