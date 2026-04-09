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    La Autoridad Palestina condena la aprobación de 34 nuevos asentamientos israelíes en Cisjordania

    El organismo pidió además a la comunidad internacional, y en especial a la Administración de Donald Trump, que intervengan para que se puedan detener estas peligrosas medidas unilaterales. El plan habría sido aceptado por el Gabinete de Seguridad de Israel hace dos semanas.

    Por 
    Lya Rosen
     
    Europa Press
    Asentamiento israelí. Foto: Europa Press/Contacto/Jamal Awad - Archiv.

    La Autoridad Palestina condenó este jueves la aprobación aún no oficializada de nuevos asentamientos en Cisjordania por parte de Israel y pidió a la Administración de Donald Trump que actúe de inmediato para presionar al Ejecutivo israelí y que termine con lo que ha catalogó de “peligrosa escalada” contra el pueblo palestino.

    “La Presidencia palestina ha condenado la aprobación por parte de las autoridades de ocupación israelíes de la construcción de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania, considerándola una peligrosa escalada y una violación flagrante del Derecho Internacional y de las resoluciones de la ONU”, señaló en un comunicado difundido en redes sociales.

    En este además recordó que “toda” actividad de asentamiento en los territorios palestinos ocupados “es ilegal”.

    De la misma forma, el organismo advirtió de que “esta peligrosa decisión supone un nuevo paso de Israel hacia la aplicación de planes de anexión, expansionistas y de desplazamiento, cuyas consecuencias recaerán sobre el Gobierno israelí de extrema derecha, que insiste en avivar los conflictos en la región y arrastrarla a un nuevo ciclo de violencia y escalada”.

    En su texto, la Autoridad Palestina también hizo un llamado a la comunidad internacional en general, y a Washington en particular, “para que intervenga de inmediato con el fin de detener estas peligrosas medidas unilaterales y presione a las autoridades de ocupación para que pongan fin a sus políticas de escalada y a las continuas violaciones contra el pueblo palestino y su territorio”.

    Asimismo, el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas) se refirió a la medida israelí, declarando que esta “confirma una vez más los planes y los crímenes de la ocupación destinados a judaizar el territorio palestino, en aplicación de la política de anexión y de imposición de hechos consumados sobre el terreno, en el marco de una explotación descarada de la situación regional y de la distracción internacional”.

    Afirmamos que este plan es nulo y sin efecto, no cambiará en nada la realidad sobre el terreno y no otorgará ninguna legitimidad a la ocupación. Nuestro pueblo palestino se mantiene firme en su tierra y aferrado a sus derechos nacionales, y el terrorismo y la barbarie del enemigo criminal no le disuadirán de hacer frente a las políticas de judaización y anexión y de frustrarlas”, declaró Hamas en un comunicado difundido por el diario Filastín.

    En este, el grupo islámico pidió además a la comunidad internacional que “actúe con urgencia para detener al Gobierno del criminal de guerra (Benjamin) Netanyahu”.

    Estas declaraciones se conocieron horas después de que la Comisión contra el Muro y los Asentamientos y organizaciones de Derechos Humanos como Yesh Din y Peace Now revelaran que el Gabinete de Seguridad israelí aprobó la creación de 34 nuevos asentamientos en Cisjordania.

    La decisión habría sido adoptada en un encuentro celebrado hace dos semanas, según consignó el diario israelí The Times of Israel, que recuerda que las reuniones de este organismo son confidenciales y que el Ejecutivo no ha confirmado hasta el momento dicho anuncio.

    La medida elevaría a 103 el número total de asentamientos construidos o legalizados desde que el actual Gobierno israelí asumiera sus funciones en diciembre de 2022. Una cifra bastante lejos de las seis colonias aprobados por las autoridades en los 30 años anteriores, según informó el mencionado periódico.

    Más sobre:Autoridad PalestinaIsraelCisjordaniaAsentamientosHamasDonald TrumpMundo

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