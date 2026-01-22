La Eurocámara aprueba préstamo de más de US$ 100 mil millones para Ucrania

El Parlamento Europeo autorizó este miércoles que los países de la Unión Europea (UE) pongan en marcha un préstamo de 90 mil millones de euros (unos US$ 105 mil millones) a Ucrania para 2026 y 2027, aunque sin la participación de Hungría, Eslovaquia y la República Checa, los que rechazaron en diciembre pasado la medida de ayuda financiera.

La iniciativa, que fue aprobada en la votación por 499 votos a favor, 135 en contra y 24 abstenciones, constituye el paso previo para su concreción mediante un mecanismo de cooperación reforzada.

Este último es una herramienta, prevista en el artículo 20 del Tratado de la UE, que permite a un grupo de al menos nueve Estados miembros avanzar más rápido en la integración o adoptar políticas específicas en áreas no exclusivas de la UE, superando bloqueos.

El Parlamento aprobó además esta semana tramitar por procedimiento de urgencia las propuestas legislativas necesarias para ponerlo en marcha con el fin de agilizar la llegada de los fondos a Kiev.

El objetivo de la Comisión Europea es que los eurodiputados y los Estados miembros las aprueben antes de finales de marzo, para que el primer desembolso pueda producirse en abril.

El mecanismo financiero, que fue acordado en diciembre pasado, se cubrirá mediante la emisión de deuda común respaldada por los márgenes del presupuesto comunitario.

Una alternativa que prevaleció después constatar que no había consenso para financiar el préstamo con los activos rusos inmovilizados, una opción rechazada principalmente por Bélgica.

De acuerdo a EFE, Bruselas mantiene congelados cerca de 210 mil millones de euros (unos US$245 mil millones) del Banco Central de Rusia, pero las demandas belgas de garantías ilimitadas para compartir responsabilidades legales y financieras resultaron inaceptables para otros socios.