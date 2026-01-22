SUSCRÍBETE POR $1100
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    75 años haciendo periodismo
    Mundo

    La Eurocámara aprueba préstamo de más de US$ 100 mil millones para Ucrania

    La iniciativa, que fue aprobada por 499 votos a favor, se suma a una autorización previa para concretar en el corto plazo las propuestas legislativas necesarias que permitan agilizar la entrega de fondos a Kiev.

    Por 
    Lya Rosen

    El Parlamento Europeo autorizó este miércoles que los países de la Unión Europea (UE) pongan en marcha un préstamo de 90 mil millones de euros (unos US$ 105 mil millones) a Ucrania para 2026 y 2027, aunque sin la participación de Hungría, Eslovaquia y la República Checa, los que rechazaron en diciembre pasado la medida de ayuda financiera.

    La iniciativa, que fue aprobada en la votación por 499 votos a favor, 135 en contra y 24 abstenciones, constituye el paso previo para su concreción mediante un mecanismo de cooperación reforzada.

    Este último es una herramienta, prevista en el artículo 20 del Tratado de la UE, que permite a un grupo de al menos nueve Estados miembros avanzar más rápido en la integración o adoptar políticas específicas en áreas no exclusivas de la UE, superando bloqueos.

    El Parlamento aprobó además esta semana tramitar por procedimiento de urgencia las propuestas legislativas necesarias para ponerlo en marcha con el fin de agilizar la llegada de los fondos a Kiev.

    El objetivo de la Comisión Europea es que los eurodiputados y los Estados miembros las aprueben antes de finales de marzo, para que el primer desembolso pueda producirse en abril.

    El mecanismo financiero, que fue acordado en diciembre pasado, se cubrirá mediante la emisión de deuda común respaldada por los márgenes del presupuesto comunitario.

    Una alternativa que prevaleció después constatar que no había consenso para financiar el préstamo con los activos rusos inmovilizados, una opción rechazada principalmente por Bélgica.

    De acuerdo a EFE, Bruselas mantiene congelados cerca de 210 mil millones de euros (unos US$245 mil millones) del Banco Central de Rusia, pero las demandas belgas de garantías ilimitadas para compartir responsabilidades legales y financieras resultaron inaceptables para otros socios.

    Más sobre:Parlamento EuropeoUcraniaAprobaciónPréstamoMundo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    “Conducta matona” y “que no se meta la mano a la urna”: figuras del PDG critican anuncio UDI sobre presunto vuelco electoral en el Maule

    Gobierno confirma nueva víctima fatal, cuatro detenidos por delito de incendio y 817 viviendas destruidas

    Reportan que Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos

    Kast visita zonas afectadas por incendios y evita confrontación con el gobierno

    El despliegue del Servicio Médico Legal para identificar a las víctimas de los incendios

    Lo más leído

    1.
    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    2.
    Trump defiende que los groenlandeses y la OTAN estarán “encantados” con su plan para la isla

    Trump defiende que los groenlandeses y la OTAN estarán “encantados” con su plan para la isla

    3.
    Condenado a cadena perpetua el asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

    Condenado a cadena perpetua el asesino del ex primer ministro de Japón Shinzo Abe

    4.
    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Andrea Colamedici, filósofo italiano: “La inteligencia artificial es medicina y veneno a la vez: una tecnología capaz de amplificar el pensamiento como de narcotizarlo”

    Portada del dia

    Plan digital + LT Beneficios por 3 meses

    Comienza el año bien informado y con beneficios para ti ⭐️$3.990/mes SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es la tagatosa, el azúcar dulce y bajo en calorías que no eleva los niveles de insulina

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Qué es Chifagate, el escándalo que complica al presidente de Perú, José Jerí

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Comenzó el juicio contra el Daily Mail: por qué el príncipe Harry y otras 6 personas demandaron al medio de comunicación

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Qué se sabe del nuevo accidente ferroviario en España que dejó al menos 1 muerto y 37 heridos

    Servicios

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    Importante baja de la bencina: revisa el precio del combustible para los próximos días

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    A qué hora y dónde ver a Juventus vs. Benfica por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    Dónde y a qué hora ver a Newcastle United vs. PSV por la Champions League

    “Conducta matona” y “que no se meta la mano a la urna”: figuras del PDG critican anuncio UDI sobre presunto vuelco electoral en el Maule
    Chile

    “Conducta matona” y “que no se meta la mano a la urna”: figuras del PDG critican anuncio UDI sobre presunto vuelco electoral en el Maule

    Gobierno confirma nueva víctima fatal, cuatro detenidos por delito de incendio y 817 viviendas destruidas

    Kast visita zonas afectadas por incendios y evita confrontación con el gobierno

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast
    Negocios

    El visto bueno del sector financiero al gabinete de José Antonio Kast

    CMF: Cae nivel de endeudamiento y morosos bajan de los 4 millones de personas

    Jorge Quiroz renuncia al directorio de la Bolsa de Santiago

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times
    Tendencias

    Las predicciones de las películas que podrían ganar los Premios Óscar 2026, según el New York Times

    Karol G es la nueva embajadora global de Reebok: la marca presentará una colección exclusiva co-diseñada por la artista

    ¿Por qué se descarriló el tren en Adamuz? Las pistas que encontró la investigación hasta ahora

    “Nunca había visto una definición por penales como esta”: DT de Colo Colo Fernando Ortiz analiza el triunfo ante Peñarol
    El Deportivo

    “Nunca había visto una definición por penales como esta”: DT de Colo Colo Fernando Ortiz analiza el triunfo ante Peñarol

    El amargo análisis de Jean Meneses tras la derrota de Limache ante Coquimbo Unido: “Quedamos con gusto a poco”

    La quiso picar, se la atajaron y se lesionó: el insólito penal de Cristián Zavala contra Peñarol

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso
    Finde

    Con más de 30 establecimientos gastronómicos: así es la Guía de Lugares con Opciones Veganas en Valparaíso

    Más de 830 barriles de cerveza, música en vivo y actividades: así será Bierfest Kunstmann 2026

    La Verdad: los detalles de la aclamada comedia internacional que llega al Teatro Municipal de Las Condes

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente
    Cultura y entretención

    Lanzan gran rifa en ayuda de Ángelo Pierattini tras su grave accidente

    Greentea Peng: la artista de los “poderes psicodélicos especiales”

    “Si escucha a la gente que sabe, podría hacer una buena gestión”: el mundo de la cultura y el nombramiento de Undurraga

    La Eurocámara aprueba préstamo de más de US$ 100 mil millones para Ucrania
    Mundo

    La Eurocámara aprueba préstamo de más de US$ 100 mil millones para Ucrania

    Putin afirma que no le “concierne” Groenlandia pero le pone precio: mil millones de dólares

    Reportan que Delcy Rodríguez viajaría próximamente a Estados Unidos

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer
    Paula

    Hablemos de amor: había olvidado algo esencial, mi perrita iba a envejecer

    Vacaciones que revelan la falta de coparentalidad

    Mi mascota y yo: la perrita que transformó la soledad en hogar