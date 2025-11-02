OFERTA ELECCIONES $990
Mundo

La ONU destinará 4 millones de dólares para Jamaica tras el paso del huracán ‘Melissa’

“Esto permitirá a las agencias de la ONU y a sus socios incrementar una ayuda que será vital”, destacó el jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher.

Por 
Europa Press
Foto: Referencial.

El jefe de Asuntos Humanitarios de la ONU, Tom Fletcher, ha anunciado este domingo que destinará 4 millones de dólares para ayuda urgente de la población afectada por el paso del huracán ‘Melissa’ por Jamaica.

“He destinado 4 millones de dólares del Fondo Central de Respuesta a Emergencias para conseguir ayuda urgente para las personas afectadas por el huracán ‘Melissa’ en Jamaica”, ha explicado Fletcher.

“Esto permitirá a las agencias de la ONU y a sus socios incrementar una ayuda que será vital”, ha destacado Fletcher en su mensaje, publicado en su cuenta en la red social X.

El secretario general de la ONU, António Guterres, ha hablado este mismo domingo con el primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, para trasladarle su solidaridad con el Gobierno y el pueblo de Jamaica “ante la devastación causada por el huracán”.

Guterres ha resaltado que el apoyo internacional es “crucial” en un momento como este y por eso ha apelado a la movilización “masiva” de recursos para responder a los daños causados por el huracán.

Precisamente Holness ha anunciado este domingo el refuerzo de los servicios de salud mental. “Quiero recordar a todo el mundo que está bien no estar bien. Pedid apoyo, hablad con alguien en quien confiéis y cuidad vuestro bienestar mental mientras trabajamos juntos en la reconstrucción”, ha apuntado en su cuenta en X.

“El Ministerio de Sanidad y Bienestar (...) continúa reforzando esta zona formando a más profesionales de la salud mental y mejorando el acceso a estos servicios. Llevará tiempo llegar a las cifras que necesitamos, pero el compromiso es firme”, ha subrayado.

El balance de muertos por el temporal de viento y lluvias que arrastra el huracán ‘Melissa’ supera el medio centenar, la mayoría en Haití, donde hasta el momento se han confirmado 30 fallecidos y 18 desaparecidos. En Jamaica son 28 los muertos.

El huracán también ha causado estragos en Panamá, donde han muerto cuatro personas -entre ellas dos niñas- República Dominicana, donde ha muerto una persona, y Cuba, donde de momento no se han registrado fallecidos.

