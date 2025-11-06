OFERTA ELECCIONES $990
La Tercera
Mundo
Chile
Negocios
Opinión
Ciencia y Tecnología
El Deportivo
Cultura y Entretención
Sociedad
Ediciones
Suscripciones
Redes sociales
Grupo Copesa
75 años. Piensa sin límites
Mundo

La ONU pide “más ambición” en la COP30 y que los países desarrollados “lideren” la financiación climática

El Secretario General de la ONU, pidió que los países desarrollados “lideren” la movilización de los 1.300 millones de dólares anuales en financiación climática que los signatarios del Acuerdo de París prometieron proporcionar en 2035.

Por 
Europa Press

El Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, ha abierto la sesión de plenaria de los líderes generales en la Cumbre del Clima de Belém (COP30) pidiendo más ambición contra el cambio climático y que los países desarrollados “lideren” la movilización de los 1.300 millones de dólares anuales en financiación climática que los signatarios del Acuerdo de París prometieron proporcionar en 2035.

“Muchas corporaciones obtienen ganancias récord a costa de la devastación climática, gastando miles de millones en cabildeo, engañando a la opinión pública y obstaculizando el progreso. Y demasiados líderes siguen siendo rehenes de estos intereses arraigados. Demasiados países carecen de los recursos necesarios para adaptarse y están excluidos de la transición hacia la energía limpia”, ha lamentado Guterres.

En concreto, ha instado a las naciones reunidas en Belém (Brasil) a acordar un plan de respuesta “audaz y creíble” para “cerrar la brecha de ambición” entre los planes nacionales de acción para reducir emisiones y el objetivo de mantener el calentamiento global por debajo de los 1,5ºC.

“Esto implica potenciar al máximo las energías renovables y la eficiencia energética, construir redes modernas y sistemas de almacenamiento a gran escala, detener e invertir la deforestación para 2030, reducir las emisiones de metano y establecer calendarios de eliminación gradual del carbón a corto plazo”, ha resaltado.

A su vez, ha indicado que los líderes mundiales reunidos con motivo de la COP30 deben mostrar una “hoja de ruta clara y creíble” para alcanzar los 1.300 millones de financiación y que, en este sentido, los países desarrollados deben “liderar” la movilización de este dinero, “proporcionando una financiación asequible y predecible a la escala acordada”.

Por último, ha añadido que los países en desarrollo deben salir de Belém equipados con un paquete de justicia climática que garantice “equidad, dignidad y prosperidad”.

Guterres ha sido el primer interviniente de la Cumbre, a la que han acudido menos de 60 presidentes, primeros ministros y otros funcionarios de alto nivel de los 190 países que han enviado representantes, según ha informado Bloomberg.

Entre las ausencias más notables estarán el presidente chino, Xi Jinping; el primer ministro indio, Narendra Modi; y el presidente estadounidense, Donald Trump, que evitará asistir a una conferencia destinada a abordar la crisis climática, a la que ha calificado de “estafa”. El 27 de enero se oficializará la retirada de EEUU del Acuerdo de París, un año después de que Trump tomara la decisión de hacerlo poco después de llegar a la Casa Blanca.

Más sobre:COP30ONUCambio Climático

COMENTARIOS

Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

Suscríbete

Lo Último

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires

Lo más leído

1.
Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

Nuevo terremoto en Primera B: ANFP le niega la licencia de clubes para 2026 a San Marcos de Arica y remece el Ascenso

2.
Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

Asesores económicos de Kaiser y Jara protagonizan intenso cruce por propuesta de despido de funcionarios públicos

3.
Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

4.
A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

5.
“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

“Por eso están llorando”: Kaiser responde a Jara tras cuestionar coherencia de su programa y niega recorte de la PGU

Portada del dia

La mejor información para estas elecciones🗳️📰

Plan digital$990/mes SUSCRÍBETE

IMPERDIBLES

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

A qué hora comienzan hoy la lluvia y las tormentas eléctricas en Santiago

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Quién es Fátima Bosch, la Miss México 2025 que tuvo un conflicto con el presidente de Miss Universo Tailandia

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

Cuántos pasos debes caminar al día para reducir el riesgo de Alzheimer, según un nuevo estudio

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

La empresa tecnológica que está contratando a egresados del colegio porque “la universidad es una pérdida de tiempo”

Servicios

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Cuándo y a qué hora es el último debate presidencial previo a las elecciones de noviembre

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

Rating del miércoles 5 de noviembre en Chile: cómo le fue a CHV, Mega, Canal 13 y TVN

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

A qué hora y dónde ver a Argentina vs. Túnez por el Mundial Sub 17

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa
Chile

“Es una señal de transversabilidad”: ministro Cataldo respalda posible renuncia de Jara al PC de salir electa

PDI frustra robo de camión en Autopista Central: hay un detenido y cuatro prófugos

Por una posible falla mecánica: bus de transporte público se incendia mientras hacia su recorrido en Recoleta

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado
Negocios

Dueño del Paseo San Damián presenta querella contra Banco Security por uso malicioso y falsificación de instrumento privado

Elon Musk se juega su futuro en Tesla y la opción de alcanzar una fortuna personal sin precedentes

“Reputado prestigio”: el día en que los socios de Factop buscaron financiar la nueva casa de Luis Hermosilla en Concón

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025
Tendencias

La disculpa de la organización de Miss Universo por la “humillación” que vivió Miss México 2025

Qué se sabe de la Causa Cuadernos, el mayor juicio por corrupción en Argentina que implica a Cristina Kirchner

Meteochile levanta alerta por viento moderado a fuerte en estas regiones

“Amor pirata”: el inédito título del “underdog” Coquimbo Unido da la vuelta al mundo
El Deportivo

“Amor pirata”: el inédito título del “underdog” Coquimbo Unido da la vuelta al mundo

Santiago se alista para recibir el extenuante Endurance Trail Runing

En vivo: la Roja Sub 17 enfrenta a Uganda en el Mundial de Qatar 2025

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo
Finde

“Cocinar es el acto de amor más bonito que existe”: la filosofía de Micha, chef del mejor restaurante del mundo

San Francisco de Loncomilla: 50 Años llevando sabor y felicidad a la mesa de los chilenos

Desde Tame Impala hasta Radiohead y Michael Jackson en escucha inmersiva: la cartelera de Omni Soundlab para noviembre

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires
Cultura y entretención

Tata Barahona adelanta su nuevo disco con Maldecires

Javiera Mena encabeza la segunda edición del ciclo Letra y Música

Megadeth anuncia segundo show en Chile para su gira de despedida

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona
Mundo

Israel lanza “una oleada de ataques” contra el sur de Líbano tras sus órdenes de evacuación en la zona

Nancy Pelosi, la primera mujer en liderar la Cámara de Representantes de EE.UU., anuncia su retiro tras casi 40 años

Subsecretaria Leitao: “Tres de cada 10 niños que participan en actividades delictivas reinciden o vuelven a participar en algún otro delito”

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego
Paula

Hablemos de amor: cómo se ama cuando la salud mental está en juego

Margarita Guzmán y una conquista histórica: que los jóvenes del sistema de protección ya no teman cumplir 18 años

Difusión de imágenes íntimas: qué hacer si publican tu contenido sin permiso