La política de Covid Cero de China está terminando, pero no todos están celebrando

Después de tres años de tratar de mantener a raya al Covid-19, China finalmente está aflojando sus reglas draconianas de Covid Cero. Pero en lugar de celebrar, muchas personas se agachan, recortan gastos y evitan las áreas públicas mientras se preparan para más casos de Covid.

Eso significa que la economía de China, que ya está sufriendo su peor recesión en más de tres décadas, aparte del primer año de la pandemia en 2020, es probable que sufra una mayor debilidad antes de que los beneficios de la reapertura se produzcan por completo el próximo año, dicen los economistas.

En Beijing, el número de casos de Covid está aumentando, lo que lleva a los ciudadanos preocupados a aislarse en casa y almacenar medicamentos. Los centros comerciales han reducido los horarios de apertura a medida que ha disminuido el tráfico peatonal. Los servicios de entrega se han interrumpido, ya que los trabajadores infectados no pueden salir a la carretera, según entrevistas con residentes y debates en las plataformas de redes sociales.

Están apareciendo patrones similares en otras grandes ciudades como Shanghái y Guangzhou, donde muchas personas han comenzado a evitar reunirse en público desde que las autoridades abandonaron repentinamente el enfoque de Covid Cero del gobierno la semana pasada.

La farmacéutica Zhu Qianqian prepara medicamentos para un cliente en una farmacia en Beijing, el 14 de diciembre de 2022. Foto: AP

Qian Yingqin y su hija no han salido de su recinto en el distrito Haidian de Beijing desde el domingo, cuando su esposo dio positivo por Covid. Preocupada por su madre de 72 años, que no ha sido vacunada, Qian, de 40 años, la instó a no salir de su departamento durante al menos un mes.

“Nunca había visto menos gente en las calles y más personas con mascarillas afuera en los últimos tres años”, dijo Qian, quien también pospuso un viaje planeado con su hija a Dali, un punto turístico en el suroeste de China. “Ya es simplemente imposible defenderse del virus”.

Después de apenas ceder en su estrategia de contención de la pandemia durante gran parte de los últimos tres años, Beijing dio un giro en U después de que estallaron las protestas el mes pasado entre personas frustradas con las duras restricciones del gobierno sobre el comportamiento público. Esas restricciones incluyeron pruebas frecuentes para que las personas accedan a áreas públicas, cuarentenas forzadas y cierres en áreas donde se detectaron casos.

A los funcionarios chinos les preocupaba que las reglas estuvieran afectando demasiado a una economía que también sufre una desaceleración del mercado inmobiliario y una demanda debilitada de exportaciones chinas.

Después de que Beijing emitió nuevas reglas que esencialmente eliminaron el Covid Cero, muchos economistas comenzaron a predecir una recuperación más rápida de lo esperado, con un resurgimiento del gasto de los consumidores y los viajes que ayudaron a compensar la debilidad en otras partes de la economía de China.

El problema es que, dado que solo un pequeño porcentaje de la población de China ha estado expuesta al Covid-19, el país aún tiene que superar una ola esperada de casos y el daño económico que puede causar, incluido el retraso en las inversiones y la renuencia de los consumidores a aventurarse en restaurantes y otros lugares públicos.

Trabajadores entregan comida para el personal frente a la Ciudad Prohibida en Beijing, el 14 de diciembre de 2022. Foto: AP

A diferencia de EE.UU., donde los consumidores usaron pagos de estímulo para financiar mejoras en el hogar y otros gastos, el gobierno de China se ha retrasado en pasos importantes para financiar el consumo masivo.

“A medida que China entra en su primer invierno con ómicron, las cosas podrían empeorar antes de mejorar”, escribieron economistas de Citigroup en una nota a los clientes el mes pasado. Aunque mantuvieron intacta su previsión de crecimiento anual del 5,6% para 2023, redujeron su previsión de crecimiento para el cuarto trimestre al 3,7% desde el 4,4% anterior.

China agregó alrededor de 3.800 nuevas infecciones de Covid cada día durante la última semana, según cifras oficiales. Pero los expertos en atención médica dicen que las cifras reales probablemente sean mucho más altas, porque las autoridades locales han reducido la capacidad de prueba.

Otros datos e informes anecdóticos apuntan a un rápido aumento de las infecciones por Covid en los últimos días, especialmente en Beijing. Citando datos de las autoridades de Beijing, los economistas de Nomura señalaron en un informe reciente que la cantidad de pacientes recibidos para el tratamiento de la fiebre en los departamentos ambulatorios de los hospitales de Beijing aumentó a 22.000 el 11 de diciembre, unas 16 veces la cantidad de la semana anterior.

“Hay un problema con la gente que piensa que el retiro de las medidas Covid Cero es equivalente a la reapertura de la economía, que no lo es”, dijo Leland Miller, director ejecutivo de China Beige Book, una firma de investigación que realiza encuestas privadas.

Pasajeros con equipo de protección son dirigidos a un vuelo en una terminal del Aeropuerto Internacional de Beijing Capital, el 13 de diciembre de 2022. Foto: AP

Algunos datos recientes sobre patrones de movilidad muestran aumentos en el tráfico y el uso del Metro en algunas ciudades, aunque las cifras siguen siendo bajas en comparación con 2021, cuando China estuvo prácticamente libre de casos de Covid. Las ventas de automóviles y propiedades también obtuvieron mejores resultados la semana pasada que la semana anterior, lo que da una idea de cómo podría verse la economía de China en términos más generales a medida que supera los casos de Covid.

Pero el comportamiento en lugares donde el Covid se está volviendo más frecuente, especialmente en Beijing, sugiere un tramo difícil a corto plazo. Las búsquedas de las palabras “fiebre” y “prueba rápida de antígeno” en Baidu, el principal motor de búsqueda de China, registraron los mayores aumentos durante la última semana en Beijing, según economistas de Nomura.

El martes por la tarde, la música con temas navideños resonó dentro de un centro comercial en gran parte desierto del Beijing en recesión. Algunas tiendas de la planta baja estaban cerradas.

Zhao Guangqiang, encargado de una tienda de productos para el cuidado de la piel en el centro de Beijing, le dijo a The Wall Street Journal que, contrariamente a lo que esperaba, las ventas en la tienda han empeorado a pesar del levantamiento de las restricciones por el Covid, y las ventas de un solo día han disminuido tanto como un 80% por debajo de los niveles normales.

“Para empezar, no había muchos clientes”, dijo Zhao, de 46 años. Contando los costos de servicios públicos y arriendo, la tienda estará en números rojos en diciembre, como en otros meses, dijo.

Una trabajadora médica administra una dosis de la vacuna contra el Covid-19 a una persona mayor en un centro de servicios de salud comunitario en Shijiazhuang, provincia de Hebei. Foto: Reuters

Emocionada por la eliminación de las restricciones de Covid, Rachel Zhang reservó boletos para unas vacaciones en el sur de China con su hijo de cinco años esta semana. Después de escuchar que las infecciones se estaban propagando rápidamente, retrasó sus fechas de viaje y se encerró en su departamento hasta que se sintió más cómoda con los riesgos.

Ella terminó con Covid el lunes de todos modos. Dijo que ahora está considerando cancelar los planes para visitar a sus padres en la provincia de Sichuan durante el Año Nuevo Lunar, en enero.

“Ni siquiera nos atrevimos a cenar fuera o llamar a la entrega de alimentos después de la reapertura. Después de todo, no hay a dónde escapar de ómicron”, dijo Zhang.

Las ventas en InstaShake, una cadena de batidos en Shanghái, cayeron alrededor de un tercio durante el último mes, debido a que los casos de Covid aumentaron considerablemente, en parte porque los empleados quedaron atrapados en casa durante los confinamientos continuos bajo la antigua política de Covid Cero del gobierno, dijo Li Jianxing, cofundador de la compañía de dos años.

Sin embargo, incluso después de que el gobierno revirtiera las reglas de Covid Cero, Li dijo que todavía está siendo cauteloso. No planea expandirse más allá de los cinco puntos de venta actuales de la empresa durante 2023, ya que el negocio no ha sido rentable desde su apertura en 2020.

“Todavía no hay señales de una fuerte recuperación, porque la gente todavía tiene miedo de contraer el virus”, señaló Li, quien originalmente tenía siete puntos de venta, pero cerró dos durante la pandemia. Dijo que su peor pesadilla es que las autoridades puedan volver a imponer los confinamientos si el número de casos sigue aumentando.

Pasajeros pasan cerca de un tablero de salida de vuelos en una terminal del Aeropuerto Internacional de Beijing Capital, el 13 de diciembre de 2022. Foto: AP

Otro problema es que las empresas probablemente enfrentarán escasez de mano de obra a medida que más personas se enfermen, dicen los economistas, un problema que también ha afectado a EE.UU.

“Hasta que el Covid Cero haya pasado por completo, las empresas no invertirán, pedirán prestado ni contratarán”, dijo Miller, de China Beige Book.

Si bien Shanghái ya no requiere que las personas escaneen los códigos de salud para ingresar a los centros comerciales y restaurantes, el residente local Zhang Yuheng dijo que tiene pocas ganas de comer fuera o viajar este invierno, en parte porque se muestra cada vez más escéptico sobre las cifras oficiales de Covid.

“Habría sido mucho mejor si Shanghái hubiera abierto esta primavera”, dijo Zhang, cuya hija tuvo fiebre el martes, a pesar de que su escuela ha tenido clases presenciales suspendidas durante semanas.

“Todos sufrimos tanto en vano”, dijo, refiriéndose a un confinamiento de meses en la ciudad esta primavera.