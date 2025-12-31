SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    La UE tilda de “distracción deliberada” el supuesto ataque ucraniano contra la residencia oficial de Putin

    La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, apuntó que “Moscú pretende frustrar el progreso real hacia la paz entre Ucrania y sus socios occidentales”.

    Por 
    Europa Press

    La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha cuestionado este miércoles la veracidad del ataque ucraniano a la residencial oficial del presidente ruso, Vladimir Putin, en Nóvgorod, y ha asegurado que se trata de “una distracción deliberada” para entorpecer el proceso de negociación.

    “La afirmación de Rusia de que Ucrania atacó recientemente instalaciones gubernamentales clave en Rusia es una distracción deliberada”, ha afirmado Kallas en un mensaje en su perfil de X, en la que es la primera reacción pública de Bruselas a los hechos denunciados esta semana por el Kremlin.

    “Moscú pretende frustrar el progreso real hacia la paz entre Ucrania y sus socios occidentales”, ha señalado, al tiempo que ha defendido que “nadie” debería aceptar las “acusaciones infundadas” de quien “ha atacado indiscriminadamente la infraestructura y los civiles ucranianos desde el comienzo de la guerra”.

    El ministro de Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, denunció que las fuerzas ucranianas lanzaron en la noche del 28 al 29 de diciembre hasta 91 drones -si bien fueron interceptados- contra la residencia presidencial de Putin en Nóvgorod.

    Rusia ha calificado estos hechos de “terrorismo de Estado” y si bien aclaró que no tiene intención de abandonar la mesa de negociación, se limitará a dialogar con Estados Unidos, pero se reserva también el derecho a endurecer sus posturas.

    Ucrania, por su parte, se ha desentendido y ha acusado a Rusia de intentar boicotear el proceso de negociación. Al mismo tiempo, ha afeado a quienes desde la comunidad internacional han condenado un ataque que, insisten, no ha tenido lugar.

