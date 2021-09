Las polémicas que marcan el arribo de los nuevos ministros del gabinete de Alberto Fernández

A última hora del viernes, tras una semana de peleas entre Alberto Fernández y Cristina Kirchner, la Casa Rosada difundió los nombres de los nuevos ministros que prestarán juramento este lunes. Los cambios incluyen el desembarco del tucumano Juan Manzur como nuevo jefe de gabinete y el retorno de un cristinista de la primera hora, Aníbal Fernández, como ministro de Seguridad. La tercera figura que regresa al gobierno es Julián Domínguez, quien volverá a ocupar el cargo de ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, como ya lo hizo entre 2009 y 2011, durante la gestión de Cristina K.

Pero el arribo de los nuevos ministros no está exento de polémica. Hasta ahora interventor del Yacimiento Carbonífero Río Turbio, Aníbal Fernández regresa al gabinete como ministro de Seguridad, en reemplazo de Sabina Frederic. Su última participación en un equipo ministerial había sido como jefe de gabinete durante el último año del gobierno de Cristina Kirchner, entre febrero y diciembre de 2015, aunque también ocupó ese cargo entre 2009 y 2011 en la administración de la misma mandataria.

Previamente la acompañó como secretario general de la Presidencia (2014-2015) y ministro de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos (2007-2009). En el mandato de Néstor Kirchner se desempeñó como ministro del Interior (2003-2007).

El Presidente argentino, Alberto Fernández, reunido con gobernadores del Partido Justicialista en La Rioja, el 18 de septiembre de 2021. Foto: AFP

Envuelto en varias polémicas, una de sus frases más recordadas tiene que ver con la seguridad. Cuando era ministro del Interior, en 2006, lanzó: “La inseguridad es una sensación”. “La sensación está y no se cambia con discursos; se cambia con hechos. Mi preocupación no está en cambiar la cabeza del hombre que siente la sensación o la mujer que siente la sensación, en la calle, con una palabra; yo no soy quién para curar de palabra. Yo sé que la sensación está porque no vivo dentro de un tupperware”, expresó en aquel momento.

Al conocerse su llegada al gabinete como ministro de Seguridad varios recordaron esa desafortunada frase. Entre ellos, Ester Radiminski, quien el 13 de marzo de 2012 perdió a su hijo Alex Ayala (31) a manos de motochorros asesinos en Lanús. Ese dolor la llevó a escribir una desgarradora carta para cuestionar la designación de Aníbal Fernández en el nuevo equipo de Alberto Fernández.

“Como argentina, como madre, como abuela y como familiar de víctima quiero repudiar públicamente el nombramiento de Aníbal Fernández en su cargo de nuevo ministro de Seguridad (…). Este sujeto (porque señor no le puedo decir, ya que le queda grande a mi entender) se burló de miles de familias que perdieron un ser querido”, señaló Ester en el comienzo de la carta enviada al diario Clarín.

El Presidente de Argentina, Alberto Fernández, pronuncia su discurso anual sobre el Estado de la Nación junto a la vicepresidenta Cristina Fernández en Buenos Aires, el 1 de marzo de 2021. Foto: AP

“Aníbal, le cuento. Mi amado hijo tenía 31 jóvenes años y una familia que lo amaba. Lo masacraron mientras estábamos hablando por teléfono cuando llegaba a la cochera como todos los días, después de una larga jornada de trabajo. ¿Sabe quién lo asesinó? La sensación de inseguridad que usted pregonaba. Mi hijo tendría que estar vivo. Mi nieto no tendría que haber quedado huérfano con solo siete añitos”, se lamentó la mujer.

El portal MDZ también recordó que este 18 de septiembre se cumplieron 15 años de la desaparición forzada del albañil Jorge Julio López, el testigo que contribuyó a condenar por genocidio al represor de la dictadura Miguel Etchecolatz. En ese momento, quien era ministro del Interior, Aníbal Fernández, se refirió al caso, “recomendó” que no se hablara de desaparición y sostuvo que López podría “estar en la casa de su tía tomando té”. Hoy, Fernández es ministro de Seguridad y López sigue desaparecido.

Aníbal Fernández compartirá el nuevo gabinete con Julián Domínguez, otro dirigente de peronismo bonaerense, con el que protagonizaron uno de los enfrentamientos más fuertes del justicialismo en los últimos tiempos, durante las elecciones primarias de 2015, en la que compitieron por la candidatura a gobernador de Buenos Aires del Frente para la Victoria.

“Basura traidor”, “mugre” y “burro”, fueron algunos de los adjetivos que Aníbal Fernández le dedicó públicamente al expresidente de la Cámara de Diputados (2011-2015) pasados hasta dos años de aquella interna justicialista. Esa sangrienta grieta entre ellos permitió, de algún modo, el triunfo de la opositora María Eugenia Vidal en Buenos Aires. Así las cosas, ahora los dos deberán verse las caras mucho más seguido y la tensión entre ambos, de no haber sido desactivada, puede ser la nueva bomba de tiempo que tenga el presidente al interior de la Casa Rosada, destacó el portal Infocielo.

La vicepresidenta argentina Cristina Fernández de Kirchner saliendo de la Casa Rosada, el 15 de septiembre de 2021. Foto: AFP

Quizá por ello un grupo de alcaldes peronistas, que incluye a algunos pesos pesados del Conurbano, entró este sábado en estado deliberativo, muy molestos con los nombramientos en el gabinete nacional de Aníbal Fernández y Julián Domínguez, según informó el portal La Política Online.

“Si quieren que volvamos a ganar tienen que dejar de nombrar en el gabinete nacional a todos los que pierden”, fue la síntesis del ánimo que crece entre los alcaldes, que se sienten ignorados en las decisiones centrales de un gobierno que según su mirada ha puesto en riesgo el control político de sus territorios.

La molestia de las feministas

Horas después de la designación de los nuevos integrantes del gabinete nacional en medio de la crisis política desatada en el gobierno por la derrota electoral en las primarias, el colectivo de Actrices Argentinas repudió la designación de Juan Manzur como jefe de gabinete y cuestionó la ausencia de mujeres en el nuevo equipo ministerial. Los siete nuevos designados -seis ministros y un secretario de Estado- son todos hombres.

“Desde Actrices Argentinas expresamos nuestro repudio al nombramiento de Juan Manzur como jefe de Ministros de la Nación, un gabinete donde sobresale la desigualdad de género”, comienza el duro comunicado que el colectivo dio a conocer junto a un video en el que apunta duramente contra el gobernador tucumano por su postura contra el aborto.

En el texto, apunta Clarín, definen a Manzur -quien fue ministro de Salud entre 2009 y 2015 durante el gobierno de Cristina Kirchner- como un “enemigo de las mujeres, diversidades y niñxs” y sostienen que es “conocido por sus posturas antiderechos e impulsor de que su provincia sea declarada ‘pro-vida’”.

En el documento, además, dan cuenta de casos en Tucumán como el de una niña de 11 años que fue violada y a la que no le permitían realizar un aborto. “Esta lista de casos debería abochornar a quienes nos gobiernan y se autodenominan ‘feministas’”, señalaron.

Alberto Fernández camina junto al secretario de Comunicación y Prensa, Juan Pablo Biondi, luego de votar durante las elecciones primarias, en Buenos Aires, el 12 de septiembre de 2021. Foto: AFP

Después de exigirle “al Estado que garantice los derechos conquistados por mujeres y diversidades”, cerraron con un mensaje directo a Alberto Fernández: “Con decisiones como estas estamos muy lejos de haber acabado con el patriarcado, Sr. Presidente”.

La designación de Manzur como jefe de gabinete también causó malestar en el sector feminista del gobierno y de la militancia del Frente de Todos que señala al tucumano como un dirigente “pro-vida”, destacó La Política Online.

Según el portal, el gobernador de Tucumán estuvo en contra de la aprobación de la ley del aborto legal y gratuito y desde su provincia ejerció una fuerte resistencia para que el proyecto no avanzara en el Congreso en 2018 y 2020. Incluso marchó personalmente con los “celestes” en Tucumán junto al muñeco del bebé gigante. Por eso ya era catalogado como un enemigo de “las verdes” que integran el oficialismo.

El caso paradigmático es el de la ministra de Mujeres, Géneros y Diversidad, Elizabeth Gómez Alcorta, que denunció a Manzur en la Justicia en 2019 por “obstaculizar” el aborto de una niña tucumana que había sido abusada sexualmente. Ahora Gómez Alcorta tendrá a Manzur como jefe. No fue casual que Alberto Fernández la convocara este sábado para contenerla no sólo a ella, sino a todo el sector feminista del gabinete. “Conversamos sobre la falta de paridad de género en el gabinete con especial preocupación. Me aseguró que trabajaremos en conjunto para revertirlo”, tuiteó la ministra.

La otra funcionaria fuertemente vinculada con el movimiento feminista es Vilma Ibarra, la secretaria Legal y Técnica que fue clave en la búsqueda de votos para que el aborto se convirtiera en ley en diciembre de 2020. Como mano derecha del presidente, Ibarra está en una posición incómoda por la llegada de Manzur, aseguró La Política Online. Desde la noche del viernes recibe decenas de mensajes que le marcan la contradicción de tener al tucumano en el gobierno que promovió el aborto. “Frente a la reacción conservadora, más feminismo”, tuiteó la diputada kirchnerista Gabriela Cerruti.

En medio de esta polémica, el salto de Manzur al gabinete nacional reavivó la crisis política interna de Tucumán. El vicegobernador Osvaldo Jaldo, quien debe reemplazarlo, es hoy su principal enemigo y en el manzurismo se niegan a dejar la provincia en sus manos. Pero a pesar de los intentos de seducción, con la oferta de cargos nacionales (la presidencia del directorio del Banco Nación y la secretaría de las provincias dentro del Ministerio de Interior), Jaldo no piensa abandonar su provincia. “Está atrincherado”, asegura Clarín.

El jefe de gabinete argentino, Santiago Cafiero, abraza al Presidente de Argentina, Alberto Fernández, luego de prestar juramento en la Casa Rosada en Buenos Aires, el 10 de diciembre de 2019. Foto: AFP

Se espera que hoy la legislatura provincial le apruebe su pedido de licencia a Manzur. Pero tampoco está claro, en el marco del nuevo gabinete de emergencia, por cuánto tiempo se quedará como jefe de ministros de Alberto Fernández. “Después de la clara victoria en las primarias, y en medio de una elección es un desatino dejar el gobierno provincial a quienes fueron derrotados y están en contra del gobernador”, sentenció el candidato a senador del oficialista Frente de Todos, Pablo Yedlin.

En medio de este escenario, Máximo Kirchner criticó el “tono melodramático” de la crisis en el gobierno y afirmó que “los nombres del gabinete los decide Alberto”. Así, el jefe del bloque de diputados del Frente de Todos intentó minimizar los conflictos internos y aseguró que Cristina Kirchner actuó siempre “a favor de las instituciones”.