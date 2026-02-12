SUSCRÍBETE POR $1100
    Mundo

    Leopoldo López respalda conversaciones con Delcy Rodríguez en Venezuela pero alerta de posibles “engaños”

    En relación con la ley de amnistía, el líder opositor ha afirmado que es una ley “incompleta”, que “deja muchas lagunas” y que “plantea un procedimiento en el que hay que ir a un tribunal y se le da discrecionalidad al tribunal”.

    Por 
    Europa Press
    Dirigente opositor venezolano Leopoldo López. (AP Photo/Andrea Comas). ANDREA COMAS

    El dirigente opositor venezolano Leopoldo López ha respaldado este jueves la idea de “conversar” con el Gobierno que encabeza ahora la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pero ha alertado de posibles “engaños”, habida cuenta del resultado de procesos de negociación mantenidos en el pasado con Nicolás Maduro.

    En un debate sobre la situación en Venezuela organizado por el Madrid Foro Empresarial, López ha manifestado que “por supuesto que hay que conversar”, si bien ha lamentado que precisamente “la palabra diálogo está totalmente devaluada en Venezuela”.

    Delcy Rodríguez

    “Esto puede significar diferentes cosas. (...) Tenemos una profunda duda cuando se habla de procesos de diálogo”, ha explicado.

    Por ello, ha reivindicado el diseño de una “ruta concreta hacia la democratización”.

    “¿Eso va a requerir conversar y tener intercambios? Por supuesto que sí, pero lo que yo no veo es un escenario de un proceso de diálogo como lo vimos durante años con los noruegos, con los expresidentes, con la OEA (Organización de Estados Americanos)... y no creo que sea necesario”, ha sostenido, al tiempo que ha negado que la oposición esté dividida.

    “Me remito a los hechos”, ha señalado el opositor venezolano, antes de enumerar los diferentes frentes comunes protagonizados por partidos opositores de cara a diferentes procesos electorales en el pasado.

    “Cuando se hacen comentarios sobre estas divisiones, se hacen sin conocer el detalle, la dinámica, los hechos. El sector democrático venezolano ha estado unificado, hay ruido, la dictadura busca dividir y compra voces, pero eso no significa que haya una fractura en la unidad de la oposición”, ha apuntado.

    El opositor se ha mostrado crítico con las conversaciones internacionales vividas en el pasado y ha manifestado que aunque estos procesos internacionales “se utilizaron para rebajar la tensión”, no sirvieron para “terminar de presionar a una solución del conflicto”. “Esto ocurrió, los países de la región no acompañaron”, ha añadido.

    La semana pasada, siete partidos opositores, incluido Unión y Cambio, del excandidato presidencial Henrique Capriles, anunciaron conversaciones con el Gobierno de Rodríguez, un asunto sobre el que otras formaciones, entre ellas Voluntad Popular, de López, no se han pronunciado de forma oficial.

    Ataque de Estados Unidos

    Ataque Estados Unidos a Venezuela

    Sobre el ataque perpetrado el 3 de enero por el Ejército estadounidense contra el país caribeño, que resultó en la captura de Nicolás Maduro y su mujer, Cilia Flores, López ha dicho que “no fue poca cosa”, valorando la presencia estadounidense.

    “Esto va a continuar. Hablamos de una realidad distinta. Estados Unidos tiene y va a tener un peso importante en este proceso, y nosotros esperamos que en la agenda de Estados Unidos está incluida la democratización del país. Para sus propios intereses de integración regional es importante”, ha continuado.

    Así, ha destacado iniciativas estadounidenses en Venezuela, hasta el punto de que se desplazó el miércoles el secretario de Energía norteamericano, Chris Wright. “Antes se hablaba de un desembarco militar, pero está habiendo un desembarco de corbatas”, ha aclarado.

    La ruta para celebrar elecciones

    El dirigente de Voluntad Popular, figura clave de las protestas antichavistas de 2014, ha afirmado que “hay que plantearse cuál es la ruta para celebrar elecciones, nombrar un consejo electoral, legalizar partidos políticos, permitir el regreso de los exiliados, abrir el espacio cívico, cesar la censura y permitir el derecho a reunirse y manifestarse”.

    “Esperamos que todos estos temas se incluyan en el destino democrático y que sea parte interesada de la agenda de Estados Unidos”, ha recalcado.

    Asimismo, ha vuelto a subrayar la importancia de celebrar un proceso electoral democrático y ha asegurado que, en tal caso, la oposición “tendrá la madurez de ir unificada, no solo a unas elecciones presidenciales, sino también de la Asamblea”. “Nos toca transitar juntos”, ha añadido.

    Ley de amnistía

    En relación con la ley de amnistía, el líder opositor ha aseverado que es una ley “incompleta”, que “deja muchas lagunas” y que “plantea un procedimiento en el que hay que ir a un tribunal y se le da discrecionalidad al tribunal”. “No va a permitir la amnistía total que esperamos todos los venezolanos”, ha argumentado, no sin antes recordar que este tema es “prioritario para Estados Unidos”.

    “Hasta que se liberen los presos, no se va a dejar de presionar”, ha apostillado, antes de comentar que la liberación “se dará igualmente porque Delcy Rodríguez tiene la necesidad política de sacar a esos presos”. “Los militares y policiales son los que tendrán más problemas para salir, que son más de 500, pero también son presos políticos y no podemos descansar hasta que estén libres”, ha clarificado.

    No obstante, ha hecho hincapié en que “quien está discutiendo esta ley es una Asamblea ilegítima encabezada por Jorge Rodríguez (hermano de la propia Delcy)”, en un proceso que ha calificado de “confuso y opaco”.

    “Por lo que he visto, la ley tiene unos procesos que no dejan claro cómo es. Las dos leyes que se están tramitando ahora mismo tienen muchos elementos de opacidad. Una ley es buena cuando es clara en las reglas, cuando todos los que la buscan tienen claridad en cuáles son los procedimientos: ni la ley de hidrocarburos ni la de amnistía tienen esto claro por ahora”, ha detallado.

    “También entendamos algo. La ley es importante, pero la voluntad política es más importante, y la voluntad política hoy viene direccionada de la Administración de Estados Unidos y no desde Miraflores”, ha recalcado.

    Además, ha mostrado su deseo a volver “cuanto antes” a Venezuela, pero ha defendido que “los primeros que tienen que volver son Edmundo González y María Corina Machado”.

    “Ambos tienen la total disposición de regresar lo antes posible, y esperemos que esto sea parte de la ruta de democratización. Llevo 12 años sin poder caminar por las calles de Venezuela, pero es pronto para plantearse si vamos a ser o no candidatos a nada. Los planteamientos varían dependiendo de las elecciones”, ha zanjado.

